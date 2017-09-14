thenewepic написав:таких як з нещодавнім ураженням полігону, бо таке враження, що деякі наші генерали завдають більше шкоди, ніж ворог.
Назвати про... враження балістичною ракетою 6-20 осіб..... Давайте будемо чесними перед собою Ми радіємо коли дрон вартістю в 0,001 ракети - знищує гармату/танк/бтр.... в яких як правило 3-10 осіб обслуги.... Тому дивуватись що балістичною ракетою педераційники змогли це повторити... Як на мене -не варто
Звідси висновок Половина того хайпу(смажених фактів, кривавих подробиць) який розповсюджують журналісти заради самореклами себе і своїх видань - яйця виєденого не коштують.
budivelnik написав:Ключова подія відбулась в лютому 2022... Ви дійсно вірите що росіяни могли так сильно ЗМІНИТИ свою позицію в залежності від дати підписання? Тобто в 7 пунктів у них було Зупиняємось, перемовляємось-віддаємо те що загарбали А потім стало Можемо воювати 21 рік Не вийдете з чотирьох областей-захопимо шість?
Вірити можна в що хоч. Я про факт: шанси, що Трамп зміг би сторгуватись-домовитись з пу стосовно скорішого закінчення війни на порядки вище, ніж що без Трампа. То чому було б не скористатися оцим намаганням Трампа закінчити війну?
Тому що ЗДАТИСЬ ми могли ще в 2022 і без пропозицій Трампа А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу А Ви ? Бачите якусь різницю?
Так нема сенсу взагалі шукати різницю між цима двома угодами, якщо продовження війни ви не вважаєте проблемою для України.
Тоді безумовно - да, воювати до Перемоги, бо будь-що інше, окрім повного визволення територій, покарання агресора, сплата ним контрибуцій-репарацій, можна трактувати здатися, капітуляцією.
Капітуляція - припинення боротьби... *Капітуля́ція (від лат. capitulare — домовлятися щодо певних пунктів): заключна стадія збройного опору однієї зі сторін, що воює, у результаті її безнадійного воєнного становища або з політичних, ідеологічних та інших мотивів, що характеризується припиненням бойових, диверсійних розвідувальних дій супротивних сторін* https://vue.gov.ua/Капітуляція Ключове слово --- АБО.
ТОБТО капітуляцією для України не буде тільки капітуляція рфії. _________________________________ То ж і кажу: ні, то й ні. Воюємо до Перемоги. До капітуляції рфії. Відповідно і ціна буде, як за Ферарі. Ні на що гірше Ферарі не згодні, бо це гімно (капітуляція). __________________________ А стосовно ж різниці з 2022, то там було про чисельність війська, техніки; зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні; законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм". https://www.unian.ua/society/upershe-op ... 18150.html
АндрейМ написав:Что именно должна была решить федерализация?
Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже. Хоче Донецьк російську мову - ок, голосуйте собі на місцевому рівні за рос. мову. Хоче хтось будувати дороги - хай будує дороги, хоче, будує школи. І т.д. А центральна влада займається тільки обороною і міжнародними стосунками. І все. А не будує дороги і ставить собі за це плюсик. Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Не знання історії-примушує постійно топтатись по одним і тим самим граблям.. 1 Федералізацію пропонував Чорновіл.. це була частина його виборчої програми. Виглядало гарно ( Захід України, користуючись відмінностями в ментальності (більше індивідуалізму) швидше пристосується до умов капіталістичного суспільства, тим більше що центральну владу на довго в своїх руках зконцентрували прихильники комуністичної партії , тому маючи розвязані на рівні окремого округу-можна було швидше впроваджувати зміни.) 2 Але , як показала історія , ці зміни привели б до наступного а - Західна Україна - швидше за все змінює основну релігію на греко-католики, впроваджує українізацію освіти, впроваджує капіталістичний устрій б - Центральна Україна, основна релігія православна Київського Патріархату, мова навпіл , економіка навпіл в - Східна Україна - Православна Московського , мова-російська, економіка бандитська( просто бандюкович там прийшов би до влади швидше ніж він зміг це зробити на рівні всієї України)
Висновок Навіть без війни -ми б повністю втратили ті території які сьогодні окуповані, а Центральна Україна була б поділена на українські і педераційні...
Тобто З точки зору Державного будівництва, ми б втратили 50% (сьогодні втратили20%) територій і 50% населення(сьогодні втратили 25-30%)...
Так сильно прогнозувати альтернативну історію - не коректно. Ніхто не знає як би розвивалась історія якби Україна пішла шляхом федералізації. Тому цей пост - спекуляція. З таким самим успіхом я можу так спрогнозувати історію: ставши федерацією ми б стали другою Швейцарією.
andrijk777 написав:Наибуліна говорить дуже розумно.
Так, в неї проблема. Вона стерилізувала грошову масу в банках , шляхом високої облікової ставки... Але стерилізовувати ці гроші ставкою їй прийшлось для того , щоб вони не потрапили на ринок, бо зарплати за випуск зброї чи вбивство Українців-педераційники отримали , а куди ці суми дівати(бо цивільної продукції більше не стало) - вони не знають От наїбуліна й підсуєтилась... Але вічного двигуна не має, тому вийшло , що високі депозитні ставки стали забороняючими для кредитів для підприємств цивільної економіки. Отже - цивільної продукції випускається менше, грошова маса зростає... Якщо зараз , знизити облікову ставку цб , це потягне за собою зниження депозитних ставок, а зниження депозитних ставок нижче рівня інфляції потягне за собою виведення коштів з депозитів... але є два але перше - кошти банками вже вкладені в папери уряду, а уряд ці кошти відправив на війну друге - цивільних товарів-більше не стає. Замкнуте коло Чим більше виводяться коштів з депозитів тим а - збільшується різниця між грошовою масою на руках і товарною масою в країні=ріст інфляції=пришвидшення виведення коштів з депозитів б - чим більше виводиться депозитів-тим менше вдасться залучити людських грошей на обслуговування військової економіки , тобто почнуть друкувати , = пришвидшення інфляції
Тому швидше за все, буде ЗАБОРОНА на отримання депозитів... А це може викликати паніку. А паніка дама нервова, може так розігнатись , що й педерація не встоїть.
andrijk777 написав:Нічого не зрозумів. Що означає що? Наибуліна говорить дуже розумно. Вам, як не професіоналу, не варто її слухати взагалі. Щоб її розуміти треба досить серйозно розбиратись в економіці. Слухайте краще Мілова, він говорить зрозумілою мовою для не професіоналів.
Що означає 25% ставка кредитів, невиплата 2-3 місяців зарплатні, десятки млрд. навісу фублів. Так, я не профі, а ви кажете що дуже складно. Повернемося до ЛАДу. Десь в оркостані, на великому заводі, в великій країні, з великою кількістю інженерів і фізиків працює молодий, умовний ЛАД який не отримує вже 2-3 місяці зарплатню, і, мабуть, як я, не розуміє що ж за нахрен коїться... Кращі ж інженери і фізики всім потрібні, а великий завод це взагалі золота мрія кожного капіталіста і не тіки! )
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 15:50, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:шикування, нагородження, пьянка в кабаках. стерненка там не буде, а без цього не можлива жодна радянська армія. як можна не шикуватись?? командирів там теж нема
в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв . Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
Не потрібно шукати винних серед нашого керівництва, бо у всьому винен тільки путін, правда ж?
я ж и кажу трибунал\суд для винного в нас , адже армія це чітка структура з ієрархією і чітко зрозуміло хто командував тими хто загинув , от його і судити .
yama написав:в мене нема культурних слів щоб описати рівень ... у війську. Ще від першого удару по Яворівському полігону на самому початку війни мене це шокує ... Навіть тоді очевидці говорили що наші втрати на Явроівському полігоні офіційно сильно сильно занижені ... що там було дууже багато жертв . Тому цей абсурд коли по одному виловлювати щоб потім одразу кілька сот, інакше як спланованою акцією назвати не можу бо кілька разів на одні і ті самі граблі починаючи з Яворівського полігону в 2022 році ну якщо такі тупі то указ наказ чи в Устав внести щось типу " заборонено збиратися більше ніж 10 людей в одному місці на відстані ближче ніж Х00 км від фронту\кордону на час більше Х годин "
Не потрібно шукати винних серед нашого керівництва, бо у всьому винен тільки путін, правда ж?
я ж и кажу трибунал\суд для винного в нас , адже армія це чітка структура з ієрархією і чітко зрозуміло хто командував тими хто загинув , от його і судити .
Спробуйте знайти різницю між військовими і цивільними. Цивільний суд-це в першу чергу НАКАЗАТИ за те що хтось загинув.... і навіть якщо це були межі самооборони , або з необережності - все одно наказати...
А тепер уявіть Військового, будь-якого рангу, не важливо , просто сержант керує одиницями , лейтенант десятками капітан-полковник сотнями генерал - тисячами... Так от кожен з цих командирів ПОСИЛАЄ на ймовірну смерть меншість для того щоб врятувати БІЛЬШІСТЬ
І завжди можна того хто послав звинуватити в тому що він це зробив не вірно. І хто тоді ризикне керувати військами, якщо буде знати що навіть якщо війну виграємо -він буде сидіти по тисячі справ... ПС Народна Мудрість За спиною хорошого лікаря - завжди маленький або великий цвинтар... при чому в хорошого лікаря статистика операцій до успішних операцій - гірша ніж в поганого... по тій простій причині, що хороший пробує врятувати тих , до кого поганий навіть не підійде.