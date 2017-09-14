detroytred написав:Якщо ви вважаєте, що українці-європейці-Келлог міг ПОТІМ вижати з пу ще чогось, то це помилка. Більше, ніж Трамп, ніхто з пу не міг вижати.
Наприклад наші ЗСУ вижали БІЛЬШЕ. Станом на 1 квітня 2022 року педераційниками було захоплено 27% нашої території Станом на 1 квітня 2025 року педераційниками захоплено 21% нашої території.
А план що в стамбулі що трампа зараз - в педераційників був однаковий.
)))))))))))))))))))))) Згідно Стамбульських 2022 рфія, яка стояла під Києвом, а також захопила значну частину Харківської, Херсонської областей, залишала окуповані території, окрім Криму і частини Донбасу. А не залишити все по лінії зіткнення, як схоже ви досі вважаєте.
*Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо. Два українські переговорники підтвердили це в коментарі WELT.* https://www.unian.ua/society/upershe-op ... 18150.html Ціну звільнених ЗСУ з 2022 по сьогодні територій ви знаєте. І сьогодні мова вже про зупинку по лінії зіткнення. _____________________________ Ну а 2+2 по деякому моменту всі, в кого є мізки, самі зможуть скласти. Комбат *Сліп* Соколовій практично прямо сказав.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 16:02, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:Наибуліна говорить дуже розумно.
Так, в неї проблема. Вона стерилізувала грошову масу в банках , шляхом високої облікової ставки... Але стерилізовувати ці гроші ставкою їй прийшлось для того , щоб вони не потрапили на ринок, бо зарплати за випуск зброї чи вбивство Українців-педераційники отримали , а куди ці суми дівати(бо цивільної продукції більше не стало) - вони не знають От наїбуліна й підсуєтилась... Але вічного двигуна не має, тому вийшло , що високі депозитні ставки стали забороняючими для кредитів для підприємств цивільної економіки. Отже - цивільної продукції випускається менше, грошова маса зростає... Якщо зараз , знизити облікову ставку цб , це потягне за собою зниження депозитних ставок, а зниження депозитних ставок нижче рівня інфляції потягне за собою виведення коштів з депозитів... але є два але перше - кошти банками вже вкладені в папери уряду, а уряд ці кошти відправив на війну друге - цивільних товарів-більше не стає. Замкнуте коло Чим більше виводяться коштів з депозитів тим а - збільшується різниця між грошовою масою на руках і товарною масою в країні=ріст інфляції=пришвидшення виведення коштів з депозитів б - чим більше виводиться депозитів-тим менше вдасться залучити людських грошей на обслуговування військової економіки , тобто почнуть друкувати , = пришвидшення інфляції
Це вірно
budivelnik написав:Тому швидше за все, буде ЗАБОРОНА на отримання депозитів... А це може викликати паніку. А паніка дама нервова, може так розігнатись , що й педерація не встоїть.
Це не вірно. Як завжди коли приходить пора висновків то турбопатріоти роздувають проблеми РФ. Ніякої заборони депозитів не буде, паніки(великої) не буде і "не встояння РФ" не буде.
Між іншим в Україні також були ставки по депозитам 20%+ і щось я не пам'ятаю "особливо критичних проблем" таких ставок. Ніхто щось не казав що Україні капець з такими ставками.
andrijk777 написав:Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Федерализация (процесс) или федеративное устройство? Насколько я понимаю, федерации обычно возникают путем объединения независимых субъектов, имеющих собственную структуру управления, которые делегируют часть полномочий общему центру. Организация федерации путем разделения унитарного государства выглядит, мягко говоря, чрезвычайно сложной задачей.
Объединение независимых субъектов. по-моему, значительно сложнее. И происходит, скорее всего, при серьёзной внешней угрозе. Сколько лет уже объединяется "объединённая" Европа? В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля.
andrijk777 написав:Це не вірно. Як завжди коли приходить пора висновків то турбопатріоти роздувають проблеми РФ. Ніякої заборони депозитів не буде, паніки(великої) не буде і "не встояння РФ" не буде.
Без проблем.... Мій хід думок. 1 Відсоткова ставка це магніт який притягує гроші в банківську систему 2 Інфляція це магніт який ЗМЕНШУЄ привабливість заходження грошей в банківську систему Тобто привабливість це різниця між ставкою і інфляцією. 3 Ставку підняли на практично максимум і вище її піднімати не можуть Інфляція росте і варіантів зменшення інфляції не видно
Питання до Андрійчика Як забезпечити гроші в банківській системі без прямої заборони, якщо рівень інфляції випередить облікову ставку?
detroytred написав:Ціну звільнених ЗСУ з 2022 по сьогодні територій ви знаєте.
Знаю Але точно так само розумію ціну стамбульських угод( зменшення армії, заборона на ракети, заборона вступати в оборонні союзи , заборона на свою віру/мову.) Я вже мовчу що нам навіть навязували Бойка на посаду Премєра....
detroytred написав:Ціну звільнених ЗСУ з 2022 по сьогодні територій ви знаєте.
Знаю Але точно так само розумію ціну стамбульських угод( зменшення армії, заборона на ракети, заборона вступати в оборонні союзи , заборона на свою віру/мову.) Я вже мовчу що нам навіть навязували Бойка на посаду Премєра....
Декілька хвилин тому: *А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу А Ви ? Бачите якусь різницю?* (С) Будівельник
detroytred написав:Ціну звільнених ЗСУ з 2022 по сьогодні територій ви знаєте.
Знаю Але точно так само розумію ціну стамбульських угод( зменшення армії, заборона на ракети, заборона вступати в оборонні союзи , заборона на свою віру/мову.) Я вже мовчу що нам навіть навязували Бойка на посаду Премєра....
Декілька хвилин тому: *А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу А Ви ? Бачите якусь різницю?* (С) Будівельник
Міс'є хоче обговорити смаки лайна? Саме тому що угоди в стамбулі були лайном і угоди які трамп запропонував-лайно То саме тому ми не погодились ні тоді ні зараз А яка з цих угод була більшим лайном а яка меншим - я якось розбиратись не хочу Бо для цього треба бути професійним дегустатором лайна. Ви професійний дегустатор?