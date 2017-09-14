Додано: Сер 21 тра, 2025 16:26

andrijk777 написав: Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.

Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.

ЛАД написав: В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля. В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля.

Ні, це не так. В Україні відбулась децентралізація, і це - не вигадки. Багато влади передали на місця. ЛАД говорить про федералізацію на замовлення іноземної держави. Якби громадянам України була потрібна ця федералізація, вона б відбулася. Проблема в тому, що ніколи в Україні не було питань з мовою або вірою або ще з чимось. Зараз влада сконцентрована в одних руках лише з однієї причини - ті, кого воювати не примушують, підтримують усі дії влади, яка примушує воювати інших. Все. Люди просто бояться і вважають, що краще, щоб на фронт посилали інших, а не їх самих. Тому майже усі жінки і мільйоні заброньованих чоловіків мовчки з усім погоджуються.Да, не было, но не по тем причинам, о которых Вы пишите. Было и есть разное мировоззрение, а не "русский язык". Те, кто смотрел в сторону россии, хотели подачек от государства, соцвыплат, а не построение страны, где человек может самореализоваться и быть самодостаточным, а не зависеть от государства. Для них рф была продолжением СССР. И эти люди жили и живут во всех регионах Украины, а не только на Востоке или Юге.У нас сейчас тоже есть мировозренческое разделение. Вы согласны с узаконенным рабством мужчин в 21-ом веке, а многие люди, и я среди них - нет. Как нам федерализироваться, чтобы люди с пещерным мышлением жили в одной страны, а люди, нежелающие быть номерным скотом, в другой? Все эти люди живут в разных регионах Украины, а не сконцентрированы в одной области. Вы, по-моему, со мной соглашались, что Украина сложилась как политическая нация, а не языковая или религиозная. По какому признаку нам федерализироваться?