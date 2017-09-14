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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13920139211392213923
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09

  stm написав:
  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів. Що означає що?

Що означає 25% ставка кредитів,

25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь?
В Україні яка ставка кредитів?
  stm написав:невиплата 2-3 місяців зарплатні,

Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
  stm написав: десятки млрд. навісу фублів.

Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів.
Висока ставка кредиту - вказує на високий рівень інфляції.
Рівень інфляції в них росте, звідси випливає що ставка кредиту не спрацьовує.
Якщо регулятор використовуючи найсильніший з своїх важелів, не може виконати свій конституційний обовязок - це говорить про те що система пішла в розбаланс..
Розбаланс страшний тим, що він викликає резонанс
А резонанс викликає збільшення амплітуди розхитування
Все вкупі це приводить до розвалу конструкції, якщо не будуть викорінені причини розбалансу.
  andrijk777 написав:навіс фублів
Навіс це різниця між обємом грошової маси і обємом товарної маси
Ціна товару=обєм грошової маси/обєм товарної маси
Якщо є надлишок-це приведе до інфляції.

ПС
В 2024 році ЦБ Турції тримав облікову ставку в 50% ... щоб зменшити інфляцію в 64%
Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%

Хто бреше? Турки чи москалі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:25

  andrijk777 написав:
  stm написав:
  andrijk777 написав:Нічого не зрозумів. Що означає що?

Що означає 25% ставка кредитів,

25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь?
В Україні яка ставка кредитів?
  stm написав:невиплата 2-3 місяців зарплатні,

Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
  stm написав: десятки млрд. навісу фублів.

Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?

Одразу відповім як бландинка. Взагалі ноу проблем. ))) Наразі 20% - стеля, скажу одразу 100фублів теж стеля. Дивимося з ЛАДом, що трапляється далі в житті. Чи зрозуміє умовний, молодий ЛАД, що ж трапилося з великою державою, повною великих заводів і пароходів, інженерів і фізиків (то вже Франт-стайл), чи буде і надалі вважати, що було все гаразд, а потім несподівано якось не гаразд, мабуть ось ці ось ці 0-15 років все розорили державу. І незрозуміло, як і мені, чому ж це трапилось...
Хоча лише друкуй фублі, які ви чомусь не надрукувати... Я - "за", ви - "за", зійшлися непрофі і профі - ідеально!
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 16:26

  andrijk777 написав:Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.

Ні, це не так. В Україні відбулась децентралізація, і це - не вигадки. Багато влади передали на місця. ЛАД говорить про федералізацію на замовлення іноземної держави. Якби громадянам України була потрібна ця федералізація, вона б відбулася. Проблема в тому, що ніколи в Україні не було питань з мовою або вірою або ще з чимось. Зараз влада сконцентрована в одних руках лише з однієї причини - ті, кого воювати не примушують, підтримують усі дії влади, яка примушує воювати інших. Все. Люди просто бояться і вважають, що краще, щоб на фронт посилали інших, а не їх самих. Тому майже усі жінки і мільйоні заброньованих чоловіків мовчки з усім погоджуються.

  ЛАД написав:В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля.

Да, не было, но не по тем причинам, о которых Вы пишите. Было и есть разное мировоззрение, а не "русский язык". Те, кто смотрел в сторону россии, хотели подачек от государства, соцвыплат, а не построение страны, где человек может самореализоваться и быть самодостаточным, а не зависеть от государства. Для них рф была продолжением СССР. И эти люди жили и живут во всех регионах Украины, а не только на Востоке или Юге.

У нас сейчас тоже есть мировозренческое разделение. Вы согласны с узаконенным рабством мужчин в 21-ом веке, а многие люди, и я среди них - нет. Как нам федерализироваться, чтобы люди с пещерным мышлением жили в одной страны, а люди, нежелающие быть номерным скотом, в другой? Все эти люди живут в разных регионах Украины, а не сконцентрированы в одной области. Вы, по-моему, со мной соглашались, что Украина сложилась как политическая нация, а не языковая или религиозная. По какому признаку нам федерализироваться?
АндрейМ
 
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