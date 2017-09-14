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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:09
stm написав: andrijk777 написав:
Нічого не зрозумів. Що означає що?
Що означає 25% ставка кредитів,
25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь?
В Україні яка ставка кредитів?
stm написав:
невиплата 2-3 місяців зарплатні,
Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
stm написав:
десятки млрд. навісу фублів.
Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:16
andrijk777 написав:
25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів.
Висока ставка кредиту - вказує на високий рівень інфляції.
Рівень інфляції в них росте, звідси випливає що ставка кредиту не спрацьовує.
Якщо регулятор використовуючи найсильніший з своїх важелів, не може виконати свій конституційний обовязок - це говорить про те що система пішла в розбаланс..
Розбаланс страшний тим, що він викликає резонанс
А резонанс викликає збільшення амплітуди розхитування
Все вкупі це приводить до розвалу конструкції, якщо не будуть викорінені причини розбалансу.
andrijk777 написав:
навіс фублів
Навіс це різниця між обємом грошової маси і обємом товарної маси
Ціна товару=обєм грошової маси/обєм товарної маси
Якщо є надлишок-це приведе до інфляції.
ПС
В 2024 році ЦБ Турції тримав облікову ставку в 50% ... щоб зменшити інфляцію в 64%
Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%
Хто бреше? Турки чи москалі?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:25
andrijk777 написав: stm написав: andrijk777 написав:
Нічого не зрозумів. Що означає що?
Що означає 25% ставка кредитів,
25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь?
В Україні яка ставка кредитів?
stm написав:
невиплата 2-3 місяців зарплатні,
Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
stm написав:
десятки млрд. навісу фублів.
Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?
Одразу відповім як бландинка. Взагалі ноу проблем. ))) Наразі 20% - стеля, скажу одразу 100фублів теж стеля. Дивимося з ЛАДом, що трапляється далі в житті. Чи зрозуміє умовний, молодий ЛАД, що ж трапилося з великою державою, повною великих заводів і пароходів, інженерів і фізиків (то вже Франт-стайл), чи буде і надалі вважати, що було все гаразд, а потім несподівано якось не гаразд, мабуть ось ці ось ці 0-15 років все розорили державу. І незрозуміло, як і мені, чому ж це трапилось...
Хоча лише друкуй фублі, які ви чомусь не надрукувати... Я - "за", ви - "за", зійшлися непрофі і профі - ідеально!
Востаннє редагувалось stm
в Сер 21 тра, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 16:26
andrijk777 написав:
Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.
Ні, це не так. В Україні відбулась децентралізація, і це - не вигадки. Багато влади передали на місця. ЛАД говорить про федералізацію на замовлення іноземної держави. Якби громадянам України була потрібна ця федералізація, вона б відбулася. Проблема в тому, що ніколи в Україні не було питань з мовою або вірою або ще з чимось. Зараз влада сконцентрована в одних руках лише з однієї причини - ті, кого воювати не примушують, підтримують усі дії влади, яка примушує воювати інших. Все. Люди просто бояться і вважають, що краще, щоб на фронт посилали інших, а не їх самих. Тому майже усі жінки і мільйоні заброньованих чоловіків мовчки з усім погоджуються.
ЛАД написав:
В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля.
Да, не было, но не по тем причинам, о которых Вы пишите. Было и есть разное мировоззрение, а не "русский язык". Те, кто смотрел в сторону россии, хотели подачек от государства, соцвыплат, а не построение страны, где человек может самореализоваться и быть самодостаточным, а не зависеть от государства. Для них рф была продолжением СССР. И эти люди жили и живут во всех регионах Украины, а не только на Востоке или Юге.
У нас сейчас тоже есть мировозренческое разделение. Вы согласны с узаконенным рабством мужчин в 21-ом веке, а многие люди, и я среди них - нет. Как нам федерализироваться, чтобы люди с пещерным мышлением жили в одной страны, а люди, нежелающие быть номерным скотом, в другой? Все эти люди живут в разных регионах Украины, а не сконцентрированы в одной области. Вы, по-моему, со мной соглашались, что Украина сложилась как политическая нация, а не языковая или религиозная. По какому признаку нам федерализироваться?
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