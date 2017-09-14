andrijk777 написав:Нічого не зрозумів. Що означає що?
Що означає 25% ставка кредитів,
25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь? В Україні яка ставка кредитів?
stm написав:невиплата 2-3 місяців зарплатні,
Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
stm написав: десятки млрд. навісу фублів.
Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?
andrijk777 написав:25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів.
Висока ставка кредиту - вказує на високий рівень інфляції. Рівень інфляції в них росте, звідси випливає що ставка кредиту не спрацьовує. Якщо регулятор використовуючи найсильніший з своїх важелів, не може виконати свій конституційний обовязок - це говорить про те що система пішла в розбаланс.. Розбаланс страшний тим, що він викликає резонанс А резонанс викликає збільшення амплітуди розхитування Все вкупі це приводить до розвалу конструкції, якщо не будуть викорінені причини розбалансу.
andrijk777 написав:навіс фублів
Навіс це різниця між обємом грошової маси і обємом товарної маси Ціна товару=обєм грошової маси/обєм товарної маси Якщо є надлишок-це приведе до інфляції.
ПС В 2024 році ЦБ Турції тримав облікову ставку в 50% ... щоб зменшити інфляцію в 64% Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%
andrijk777 написав:Нічого не зрозумів. Що означає що?
Що означає 25% ставка кредитів,
25% ставка кредитів означає 25% ставка кредитів. А в чому проблема? Трохи велика ставка, але загалом не проблемна для такої країни як РФ. Ми ж не з США будемо порівнювати надіюсь? В Україні яка ставка кредитів?
stm написав:невиплата 2-3 місяців зарплатні,
Наскільки я в курсі це поодиноке явище, а не системне. Взагалі не проблема.
stm написав: десятки млрд. навісу фублів.
Не розумію що таке "навіс фублів"? Навіс де і над чим?
Одразу відповім як бландинка. Взагалі ноу проблем. ))) Наразі 20% - стеля, скажу одразу 100фублів теж стеля. Дивимося з ЛАДом, що трапляється далі в житті. Чи зрозуміє умовний, молодий ЛАД, що ж трапилося з великою державою, повною великих заводів і пароходів, інженерів і фізиків (то вже Франт-стайл), чи буде і надалі вважати, що було все гаразд, а потім несподівано якось не гаразд, мабуть ось ці ось ці 0-15 років все розорили державу. І незрозуміло, як і мені, чому ж це трапилось... Хоча лише друкуй фублі, які ви чомусь не надрукувати... Я - "за", ви - "за", зійшлися непрофі і профі - ідеально!
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 тра, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Федералізація вирішує концентрацію влади в одних руках. У нас уся влада сконцентрована в одних руках! Це погано. Дуже.
Ні, це не так. В Україні відбулась децентралізація, і це - не вигадки. Багато влади передали на місця. ЛАД говорить про федералізацію на замовлення іноземної держави. Якби громадянам України була потрібна ця федералізація, вона б відбулася. Проблема в тому, що ніколи в Україні не було питань з мовою або вірою або ще з чимось. Зараз влада сконцентрована в одних руках лише з однієї причини - ті, кого воювати не примушують, підтримують усі дії влади, яка примушує воювати інших. Все. Люди просто бояться і вважають, що краще, щоб на фронт посилали інших, а не їх самих. Тому майже усі жінки і мільйоні заброньованих чоловіків мовчки з усім погоджуються.
ЛАД написав:В 1991 не было унитарного государства. Создавалось, можно сказать, с нуля.
Да, не было, но не по тем причинам, о которых Вы пишите. Было и есть разное мировоззрение, а не "русский язык". Те, кто смотрел в сторону россии, хотели подачек от государства, соцвыплат, а не построение страны, где человек может самореализоваться и быть самодостаточным, а не зависеть от государства. Для них рф была продолжением СССР. И эти люди жили и живут во всех регионах Украины, а не только на Востоке или Юге.
У нас сейчас тоже есть мировозренческое разделение. Вы согласны с узаконенным рабством мужчин в 21-ом веке, а многие люди, и я среди них - нет. Как нам федерализироваться, чтобы люди с пещерным мышлением жили в одной страны, а люди, нежелающие быть номерным скотом, в другой? Все эти люди живут в разных регионах Украины, а не сконцентрированы в одной области. Вы, по-моему, со мной соглашались, что Украина сложилась как политическая нация, а не языковая или религиозная. По какому признаку нам федерализироваться?
budivelnik написав:Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%
Хто бреше?
Вы)) Ставка в рф 21% и заявленная инфляция 8%. В 2024 г инфляция (официальная была около 10,5%) В Украине соответственно 15,5% и инфляция за 2024 г - 11,5% (официальная) Насчет инфляции брешуть и те и другие... Реальные ставки по депозитам у нас говорят о том, что банкам эти деньги не нужны так как ими нереально кредитовать реальный сектор экономики а использовать они планируются только для покупки сертификатов НБУ для получения прибыли
Востаннє редагувалось TUR в Сер 21 тра, 2025 16:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:В 2024 році ЦБ Турції тримав облікову ставку в 50% ... щоб зменшити інфляцію в 64% Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%
Хто бреше? Турки чи москалі?
Вы)) Ставка в рф 21% и заявленная инфляция 8%. В 2024 г инфляция (официальная была около 10,5%) В Украине соответственно 15,5% и инфляция за 2024 г - 11,5% (официальная)
Що там про дурня який не зрозуміє... Табличка країна________ставка цб________інфляція_______різниця між ставкою цб і інфляцією Україна_________15,5%___________11,5%___________15,5/11,5=1,35 рази Турція__________50%_____________60%_______________50/60=0,83рази Педерація_______21%_____________8%________________21/8=2,63рази
Питання на засипку То в кого реальна інфляція найбільше занижена, а хто реально впливає ставкою на інфляцію?
detroytred написав:Якщо ви вважаєте, що українці-європейці-Келлог міг ПОТІМ вижати з пу ще чогось, то це помилка. Більше, ніж Трамп, ніхто з пу не міг вижати.
Наприклад наші ЗСУ вижали БІЛЬШЕ. Станом на 1 квітня 2022 року педераційниками було захоплено 27% нашої території Станом на 1 квітня 2025 року педераційниками захоплено 21% нашої території.
А план що в стамбулі що трампа зараз - в педераційників був однаковий.
)))))))))))))))))))))) Згідно Стамбульських 2022 рфія, яка стояла під Києвом, а також захопила значну частину Харківської, Херсонської областей, залишала окуповані території, окрім Криму і частини Донбасу. А не залишити все по лінії зіткнення, як схоже ви досі вважаєте.
*Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо. Два українські переговорники підтвердили це в коментарі WELT.* https://www.unian.ua/society/upershe-op ... 18150.html Ціну звільнених ЗСУ з 2022 по сьогодні територій ви знаєте. І сьогодні мова вже про зупинку по лінії зіткнення. _____________________________ Ну а 2+2 по деякому моменту всі, в кого є мізки, самі зможуть скласти. Комбат *Сліп* Соколовій практично прямо сказав.
На стамбульських переговорах у березні 2022 року Росія не зобов’язувалась офіційно залишити захоплені території Херсонської, Запорізької чи Харківської областей. Більше того, на той момент: • Росія вже окупувала частини цих регіонів, але ще не заявляла про їх «анексію» (це сталося пізніше — 30 вересня 2022 року). • На переговорах у Стамбулі не було досягнуто домовленостей про виведення російських військ з цих територій. • Україна наполягала, що всі війська мають бути виведені на позиції до 24 лютого 2022 року, але Росія цього не прийняла.
Що відомо з відкритих джерел: 1. Російська делегація в Стамбулі нібито говорила про “деескалацію” на Київському та Чернігівському напрямках, але це не було обіцянкою відступу з Півдня чи Сходу України. 2. За словами членів української делегації (зокрема, Давида Арахамії), питання територій не були врегульовані, і російська сторона не демонструвала готовності відступити з новозахоплених територій. 3. У внутрішньому листуванні та неофіційних розмовах, за повідомленнями ЗМІ, росіяни наполягали на “переговорах про статус” цих регіонів, але не говорили про повернення їх Україні.
Отже, ніяких юридичних чи письмових зобов’язань про вихід з територій Херсонської, Запорізької чи Харківської областей Росія на переговорах у Стамбулі не брала
budivelnik написав:Що там про дурня який не зрозуміє... Табличка країна________ставка цб________інфляція_______різниця між ставкою цб і інфляцією Україна_________15,5%___________11,5%___________15,5/11,5=1,35 рази Турція__________50%_____________60%_______________50/60=0,83рази Педерація_______21%_____________8%________________21/8=2,63рази
Питання на засипку То в кого реальна інфляція найбільше занижена, а хто реально впливає ставкою на інфляцію?
В вашей табличке приведены данные у Украины за 2024 г , а у рф за 2025 г. Сейчас (в 2025г) в Украине это 4,3%. Сами пересчитаете?
1 У нас вже рік закінчився?Чи будемо порівнювати за 4 місяці? 2 Може перерахуєш в річний вираз ? 3 Може порівняєш для Турції Росії і України в 2024 році? 2024 рік Турція - облікова 50 інфляція 60% Україна - облікова 14% інфляція 12% Педерація- облікова 18% інфляція 7% Далі будеш порівнювати?