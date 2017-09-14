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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:24
Николаевский Ваньок
по Шостке
в принципе всё было известно вчера, я если честно не знал что у нас стрельбище есть в Шостке
так вот
стрельбища НГУ в такой близости от фронта накрывают уже не впервые - это раз (можете полистать прошлый год например)
информация о потерях выложена правдивая (по состоянию на сейчас), НГУ не стали приуменьшать или как-то пытаться замолчать, потому что нет смысла. надо запомнить, что когда пидоры квакают че-то вроде «по информации источника потери составили…» - это значит что никаких источников у них нет и слава Богу. это два
последнее - сколько раз вы видели удобную формулировку вроде «розпочато службове розслідування» или «створена комісія» ? я видел много, а толку от этого слышал или видел мало
то есть, хорошо, вы начали «разбираться» что случилось, но почему вы не хотите поставить точку и через какое-то время написать, что «службове розслідування завершилося. Вдалося дізнатися, що… Покарані такі особи: …» и так далее?
потому что так со стороны это выглядит, что вы мол что-то начали разбираться, но информировать о последствиях вы не хотите. надо «замять»
и дальше мы получаем идентичные случаи, только через время
потому что кто-то (почти все) думает, что можно «порешать» и наказания не будет
так может, надо на 4-ом году полномасштабной войны как-то менять подходы, чтобы такого больше не повторялось?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:27
вот и всё, Дональдак сломался окончательно
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:29
budivelnik написав:
Далі будеш порівнювати?
Что тут порівнювати?
У Украины 50% доходов бюджета - внешняя помощь (в виде кредитов или грантов), которая вряд ли увеличится. А вот уменьшится - реально.
Еще раз - Реальные ставки по депозитам у нас говорят о том, что банкам эти деньги не нужны так как ими нереально кредитовать реальный сектор экономики а использовать они планируются только для покупки сертификатов НБУ для получения прибыли
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:29
stm написав:
Наразі 20% - стеля, скажу одразу 100фублів теж стеля.
Чому 20% стеля?
Ні, і 100% може бути. В чому проблема 100%?
*З економічної(раціональної) точки зору дійсно не доцільно робити ставку більшу 25%. Скоріш за все більше 25% не буде.
100 фублів - це точно не стеля. В рубля стелі немає!
*З економічної(раціональної) точки зору курс 80 не вигідний. Вигідний курс - 100 рублів. Чому тримають 80 - я хз. Пояснення у мене тільки одне - у них в економіці все прекрасно. Курс без проблем(тобто без критичних наслідків) можна опустити до 120-140 фублів. Можливо вони тримають цей ресурс(цю можливість) для випадку сильного падіння нафти.
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andrijk777
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:30
Hotab написав:
Що відомо з відкритих джерел:
1. Російська делегація в Стамбулі нібито говорила про “деескалацію” на Київському та Чернігівському напрямках, але це не було обіцянкою відступу з Півдня чи Сходу України.
2. За словами членів української делегації (зокрема, Давида Арахамії), питання територій не були врегульовані, і російська сторона не демонструвала готовності відступити з новозахоплених територій.
3. У внутрішньому листуванні та неофіційних розмовах, за повідомленнями ЗМІ, росіяни наполягали на “переговорах про статус” цих регіонів, але не говорили про повернення їх Україні.
Отже, ніяких юридичних чи письмових зобов’язань про вихід з територій Херсонської, Запорізької чи Харківської областей Росія на переговорах у Стамбулі не брала
[/i]
Я навів відкрите джерело - УНІАН з посиланням на німецьке Велт.
Ну і окрім Арахамії були ще учасники. Один з них точно розповідає інакше.
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detroytred
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:31
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
навіс фублів
Навіс це різниця між обємом грошової маси і обємом товарної маси
Ціна товару=обєм грошової маси/обєм товарної маси
Якщо є надлишок-це приведе до інфляції.
Такий "навіс" є в будь-якій країні світу! У будь-якій!!!
Без цифр це розмова ні про що.
Які цифри тобі потрібно?
Конфіскація частини ЗВР на 300 млрд доларів ?
Зменшення ФНБ на 53 млрд доларів з 90 млрд до 37
Зменшення нафтових доходів на 30%
Збільшення дефіциту бюджету до 5 трлн руб(60 млрд доларів)
Збільшення розміру депозитів до 50 трлн руб?
Яка цифра тебе переконає?
andrijk777 написав: budivelnik написав:
ПС
В 2024 році ЦБ Турції тримав облікову ставку в 50% ... щоб зменшити інфляцію в 64%
Педерація тримає ставку 25%... і при цьому заявляє про інфляцію в 10%
Хто бреше? Турки чи москалі?
Ніхто не бреше.
Немає ПРЯМОЇ залежності облікової ставки з інфляцією. Особливо в диктатурах.
Наприклад Україна 2023 рік: інфляція 5%, облікова ставка 20-25%.
Що таке ПРЯМА залежність?
якщо 1 до 1 - то не має...
Якщо 1% ставки=діапазону 0,7-1,5% інфляції - то є.
А в педерації
1% ставки чомусь 0,3% інфляції....
Виходить
або ставка в 2 рази нижча (але тоді треба буде признаватись що вартість грошей занижена, а раз так то тоді проблем з кредитами не повинно бути, бо розмір кредитної ставки буде менший розміру інфляції, а раз так то має бути БУМ кредитів... а цб педерації чомусь ОБМЕЖУЄ доступність кредитів настільки , що валиться будівельна галузь)
Або рівень інфляції занижений в два рази.....
Але інфляція це=ПРЯМИЙ податок на населення
Виходить поки що населення не підозрює що платить додатковий невидимий податок... але платить вже три роки , а значить буде не приємно здивоване коли взнає що вже стільки заплатило що штани діряві.
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budivelnik
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:32
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andrijk777
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:33
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Знаю
Але точно так само розумію ціну стамбульських угод( зменшення армії, заборона на ракети, заборона вступати в оборонні союзи , заборона на свою віру/мову.)
Я вже мовчу що нам навіть навязували Бойка на посаду Премєра....
Декілька хвилин тому:
*А чим сьогоднішня пропозиція трампа про закінчення війни відрізняється від стамбульських пропозицій пуйла 2022 року - я не бачу
А Ви ?
Бачите якусь різницю?* (С) Будівельник
Міс'є хоче обговорити смаки лайна?
Саме тому що угоди в стамбулі були лайном
і угоди які трамп запропонував-лайно
То саме тому ми не погодились ні тоді ні зараз
А яка з цих угод була більшим лайном а яка меншим - я якось розбиратись не хочу
Бо для цього треба бути професійним дегустатором лайна.
Ви професійний дегустатор?
Я не обговорю лайно. Бо, як мінімум, не вважаю предмет обговорення ним.
Дивує, що ви, вважаючи оте лайном, чомусь обговорювали.
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detroytred
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:36
TUR написав: budivelnik написав:
Далі будеш порівнювати?
Что тут порівнювати?
У Украины 50% доходов бюджета - внешняя помощь (в виде кредитов или грантов), которая вряд ли увеличится. А вот уменьшится - реально.
Еще раз - Реальные ставки по депозитам у нас говорят о том, что банкам эти деньги не нужны так как ими нереально кредитовать реальный сектор экономики а использовать они планируются только для покупки сертификатов НБУ для получения прибыли
За мною бігає приват банк з проханням взяти 1 млн грн беззаставного кредиту під 24%....
Раз так - то зрозуміло що
а - інфляція в Україні МЕНША 24% ( на мою думку десь 15%)
б - гроші в Україні є, Бюджет в нормі, а внаслідок чого - мені яка різниця, це союзники чи я заплатили... Головне що все в макроекономіці України в порядку
А тепер питання
А хто допоможе педерації залатати ЇЇ проблеми?
Китай зменшив інвестування в три рази
Європа обрубує економічні звязки..., бо розуміє що програш України = напад педерації на Прибалтику, Фінляндію і Польщу.
Що буде з економікою педерації повоюй вона ще пару років?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:37
detroytred написав:
Я не обговорю лайно.
Ти пропонуєш його смакувати, щоб знайти різницю
Мені ж відразу видно( без дегустації, достатньо прочитати те що було написано)стамбул2022=пропозиції трампа2025=ЛАЙНО.
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