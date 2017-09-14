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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:37
detroytred
Один з них точно розповідає інакше.
Один інакше, третій по третьому.
Де хоч раз на яких перемовинах кацапи сказали «ми залишимо захоплене»??
Лише під Києвом/Черніговом вже пост фактум
, коли почали тікати, бо вже все йшло до котлів там, з перебитим постачанням і засадами по всім лісам. І явним розумінням, що БТГР під Києвом і Черніговом зточуються, а результату нуль.
А ви все в вологих мріях, що вони б АЕС залишили..
Ніхто нічого не збирався залишати. Навпаки, завжди озвучували хотєлку більше, ніж мали під собою на момент.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 тра, 2025 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:38
Hotab написав:
На стамбульських переговорах у березні 2022 року Росія не зобов’язувалась офіційно залишити захоплені території Херсонської, Запорізької чи Харківської областей. Більше того, на той момент:
• Росія вже окупувала частини цих регіонів, але ще не заявляла про їх «анексію» (це сталося пізніше — 30 вересня 2022 року).
• На переговорах у Стамбулі не було досягнуто домовленостей про виведення російських військ з цих територій.
• Україна наполягала, що всі війська мають бути виведені на позиції до 24 лютого 2022 року, але Росія цього не прийняла.
Що відомо з відкритих джерел:
1. Російська делегація в Стамбулі нібито говорила про “деескалацію” на Київському та Чернігівському напрямках, але це не було обіцянкою відступу з Півдня чи Сходу України.
2. За словами членів української делегації (зокрема, Давида Арахамії), питання територій не були врегульовані, і російська сторона не демонструвала готовності відступити з новозахоплених територій.
3. У внутрішньому листуванні та неофіційних розмовах, за повідомленнями ЗМІ, росіяни наполягали на “переговорах про статус” цих регіонів, але не говорили про повернення їх Україні.
Отже, ніяких юридичних чи письмових зобов’язань про вихід з територій Херсонської, Запорізької чи Харківської областей Росія на переговорах у Стамбулі не брала
Цей момент ЗАМОВЧУЄТЬСЯ сторонами!
В опублікованих Стамбульських угодах є посилання на мапу(я сам це читав). Самої мапи немає(не опублікована). Ніхто про ніяку мапу чомусь не згадує.
Все що ви написали в принципі вірно, але це точно не вся правда.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:39
Xenon написав:
вот и всё, Дональдак сломался окончательно
От якби Україна погодилась на "план" Трампа, тут вже 2 дні таскают цю тезу, то все б закінчилось.
Да нічого б не закінчилось, Трамп перед Путіним стрибає на задніх лапках, тільки повний дурень не може цього побачити
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:42
TUR написав: budivelnik написав:
Далі будеш порівнювати?
Что тут порівнювати?
У Украины 50% доходов бюджета - внешняя помощь (в виде кредитов или грантов), которая вряд ли увеличится. А вот уменьшится - реально.
Еще раз - Реальные ставки по депозитам у нас говорят о том, что банкам эти деньги не нужны так как ими нереально кредитовать реальный сектор экономики а использовать они планируются только для покупки сертификатов НБУ для получения прибыли
А якщо ви не вгадали і збільшиться? Мені не вистачає золотої монети НБУ у малому тиражу. Перша угода між Україною і США - на одному боці, і, портрет Трампа - на іншому. Бізнес може викупити одразу увесь випуск який дип.місія подарує частині команди Трампа.
Рідкоземи - це єдине чим може хизуватися Трамп наразі. Біг діал так би мовити. Зе тримати осторонь. Дипкорпус дарує пам'ять про вічну дружбу. Краще ніж портрет )))
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:45
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Ніхто не бреше.
Немає ПРЯМОЇ залежності облікової ставки з інфляцією. Особливо в диктатурах.
Наприклад Україна 2023 рік: інфляція 5%, облікова ставка 20-25%.
Що таке ПРЯМА залежність?
якщо 1 до 1 - то не має...
Якщо 1% ставки=діапазону 0,7-1,5% інфляції - то є.
А в педерації
1% ставки чомусь 0,3% інфляції....
Виходить
або ставка в 2 рази нижча (але тоді треба буде признаватись що вартість грошей занижена, а раз так то тоді проблем з кредитами не повинно бути, бо розмір кредитної ставки буде менший розміру інфляції, а раз так то має бути БУМ кредитів... а цб педерації чомусь ОБМЕЖУЄ доступність кредитів настільки , що валиться будівельна галузь)
Або рівень інфляції занижений в два рази.....
Але інфляція це=ПРЯМИЙ податок на населення
Виходить поки що населення не підозрює що платить додатковий невидимий податок... але платить вже три роки , а значить буде не приємно здивоване коли взнає що вже стільки заплатило що штани діряві.
Ще раз:
Україна, 2023рік:
інфляція 5%, облікова ставка 20-25%
Брешуть?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:49
Чим саме? Конкретніше можна? Коли шахтарям не платили заробітну плату, вони виходили і вимагали її. Російську мову та федералізацію ніхто не вимагав, бо нікому вона не була потрібна. Партії, які виступали і за федералізацію і за союз з росіянами були, але за них ніхто не голосував, бо не існувало запиту.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:55
detroytred написав:
Так вкотре відповідаю: тому що отой план Трампа - це максимум, який зміг Трамп вижати з пу.
Трамп. Вижати. З пу
треба зрозуміти, ЩО саме було вижато? "Заморозка бойових дій по лінії зіткнення, а разом з тим на армію України не накладаються обмеження і дозволено розміщувати миротворчі сили третіх країн?" - ви переконуєте, що саме ЦЕ йому вдалося вижати? Бо якщо ні, то про що взагалі розмова? Я цілком допускаю, що пу міг погодитися заморозити бойові дії, але при умові роззброєння ЗСУ і що захід не буде допомагати. В ТАКЕ я вірю. Але це саме і є капітуляція, програш України.
detroytred написав:
Тобто оце намагання додати-уточнити є по суті відмовою плану Трампа-Віткоффа-пу
уточнити все одно довелося б, бо план не містить деталей реалізації. Але якби Зе прийняв план "як є", хто б займався уточненням? Трамп з пу?
detroytred написав:
*Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо
якщо росія заявила, то так би обовʼязково зробила. Адже росія ніколи не брехала і не порушувала обіцянок.
Вірити можна лише документам і то з насторогою, але точно не словам. А в документах ніде не сказано, з яких територій росія збиралася вивести війська, а з яких ні. Проте там вказані конкретні цифри чисельності української армії, а додатків з картами нема. Я думаю, вони на момент переговорів не були ще створені. "Глави держав мали обговорити" - чомусь ви думаєте, що це значить, що Зе з пу зустрілися би і пу скаже "залишаю собі тільки Крим, решту забирайте". Це ж так на нього схоже, правда? Треба позбавлятися цього мислення, що росії треба лише Крим, чи лише Крим+Донбас, чи лише Крим+Донбас+сухопутний коридор, а решту вона готова звільнити добровільно. Якщо і готова, то за умов, за яких наступне вторгнення буде нічим відбити. Всі попередні дії з 2014 року говорять про це.
Востаннє редагувалось thenewepic
в Сер 21 тра, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:55
andrijk777 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Ніхто не бреше.
Немає ПРЯМОЇ залежності облікової ставки з інфляцією. Особливо в диктатурах.
Наприклад Україна 2023 рік: інфляція 5%, облікова ставка 20-25%.
Що таке ПРЯМА залежність?
якщо 1 до 1 - то не має...
Якщо 1% ставки=діапазону 0,7-1,5% інфляції - то є.
А в педерації
1% ставки чомусь 0,3% інфляції....
Виходить
або ставка в 2 рази нижча (але тоді треба буде признаватись що вартість грошей занижена, а раз так то тоді проблем з кредитами не повинно бути, бо розмір кредитної ставки буде менший розміру інфляції, а раз так то має бути БУМ кредитів... а цб педерації чомусь ОБМЕЖУЄ доступність кредитів настільки , що валиться будівельна галузь)
Або рівень інфляції занижений в два рази.....
Але інфляція це=ПРЯМИЙ податок на населення
Виходить поки що населення не підозрює що платить додатковий невидимий податок... але платить вже три роки , а значить буде не приємно здивоване коли взнає що вже стільки заплатило що штани діряві.
Ще раз:
Україна, 2023рік:
інфляція 5%, облікова ставка 20-25%
Брешуть?
То зайдіть на сайт НБУ і гляньте
2021 рік - 8%
2022 рік 10% + після початку війни різкий стрибок в 25% (форсмажор - перестрахувались)
2023 рік - перехід на військові рейки ...за рахунок грошей союзників тримаємо 25% на всяк випадок пів року і потім падаємо на 15 до кінця року
2024 рік - 15
Як бачите, все пояснюється , якщо мати хоча б дві складових
а - професійну підготовку
б - бажання
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:56
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Додано: Сер 21 тра, 2025 17:57
andrijk777 написав:
Ще раз:
Україна, 2023рік:
інфляція 5%, облікова ставка 20-25%
Брешуть?
Даешь факти, але маніпулюєшь ними ... тобто брешешь )
Інфляція - по ітогу 2023 року, а облікова ставка - впродовж всього року
Тобто, ти порівнюєшь значення інфляції на кінець року
, зі значення облікової ставки на початок року
До речі, ти і тут збрехав, бо облікова ставка, на кінець року, впала до 15%
На облікову ставку, впродовж 2023 року, давили обставини 2022 року
А коли, в 2023 році обставини змінились, то і ставка пішла вниз
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