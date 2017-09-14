Додано: Сер 21 тра, 2025 17:55

detroytred написав: Так вкотре відповідаю: тому що отой план Трампа - це максимум, який зміг Трамп вижати з пу.

Трамп. Вижати. З пу Так вкотре відповідаю: тому що отой план Трампа - це максимум, який зміг Трамп вижати з пу.Трамп. Вижати. З пу

detroytred написав: Тобто оце намагання додати-уточнити є по суті відмовою плану Трампа-Віткоффа-пу Тобто оце намагання додати-уточнити є по суті відмовою плану Трампа-Віткоффа-пу

detroytred написав: *Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо *Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу. Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо

треба зрозуміти, ЩО саме було вижато? "Заморозка бойових дій по лінії зіткнення, а разом з тим на армію України не накладаються обмеження і дозволено розміщувати миротворчі сили третіх країн?" - ви переконуєте, що саме ЦЕ йому вдалося вижати? Бо якщо ні, то про що взагалі розмова? Я цілком допускаю, що пу міг погодитися заморозити бойові дії, але при умові роззброєння ЗСУ і що захід не буде допомагати. В ТАКЕ я вірю. Але це саме і є капітуляція, програш України.уточнити все одно довелося б, бо план не містить деталей реалізації. Але якби Зе прийняв план "як є", хто б займався уточненням? Трамп з пу?якщо росія заявила, то так би обовʼязково зробила.Вірити можна лише документам і то з насторогою, але точно не словам. А в документах ніде не сказано, з яких територій росія збиралася вивести війська, а з яких ні. Проте там вказані конкретні цифри чисельності української армії, а додатків з картами нема. Я думаю, вони на момент переговорів не були ще створені. "Глави держав мали обговорити" - чомусь ви думаєте, що це значить, що Зе з пу зустрілися би і пу скаже "залишаю собі тільки Крим, решту забирайте". Це ж так на нього схоже, правда? Треба позбавлятися цього мислення, що росії треба лише Крим, чи лише Крим+Донбас, чи лише Крим+Донбас+сухопутний коридор, а решту вона готова звільнити добровільно. Якщо і готова, то за умов, за яких наступне вторгнення буде нічим відбити. Всі попередні дії з 2014 року говорять про це.