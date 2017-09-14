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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:03
andrijk777 написав:
Ще раз:
Україна, 2023рік:
інфляція 5%, облікова ставка 20-25%
Брешуть?
Правда, прямі дотації бюджету у валюті (не грн) ми не показуємо.
Андрію, ми ж по оркостану. Україна, допоки є підтримка, нас не тривожить. Оркостан, як правонаступник есересер, це дууууже цікаво. Мені взагалі, як ця грьобана історія яка взагалі не важлива була мені, Вам як профі тяжче - потрібно відповідати на питання. Та і ЛАД мовчить, і, досі не розуміє до чого я. Але ж я блакитноока бландинка. А Ви - профі друку гімно-питання, надрукує )))
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:05
budivelnik написав:
2023 рік - перехід на військові рейки ...
Як бачите, все пояснюється
Нафіг мені ці пояснення?
Облікова ставка встановлюється адміністративно. Яку хочуть - таку ставлять.
РФ - 21% тому що "перехід на військові рейки". І все.
Нафіг ця вся суперечка? Якщо все так просто "пояснюється".
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:16
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
АндрейМ написав:
Якби громадянам України була потрібна ця федералізація, вона б відбулася.
Оце розсмішив.
Чим саме? Конкретніше можна? Коли шахтарям не платили заробітну плату, вони виходили і вимагали її. Російську мову та федералізацію ніхто не вимагав, бо нікому вона не була потрібна. Партії, які виступали і за федералізацію і за союз з росіянами були, але за них ніхто не голосував, бо не існувало запиту.
Так як мій пост стерли, а час в мене є, відповім конкретніше.
Громадянам потрібні зарплати і пенсії! Чи потрібна громадянам федералізація вони самі не знають
. Тому ваша фраза звучить смішно для мене.
Прийняття закону про мови (Колесніченка-Ківалова) 2012 року було найскандальнішим прийняттям за 35 років існування України(якщо не враховувати «Диктаторських законів» 16 січня 2014 року). За 35 років!!!!!!!!. Там кидались яйцями і бились, я це сам пам'ятаю.
А ви говорите "нікому вона не була потрібна".
Це смішно.
Додам: на цьому форумі(на цій гілці) тема мови була напевно найбільш гаряча тема обговорення до 2022.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 21 тра, 2025 18:21, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:18
В финансовой экономике я на уровне простого обывателя, т.е. не разбираюсь, поэтому не буду делать ни прогнозов, ни выводов, только приведу факты.
- Если раньше в банкоматах массово выдавались купюры в 1000 и 500 фублей с серийными номерами подряд, то теперь с номерами подряд выдаются купюры в 5000 фублей. Причем на купюре написано "2023", но появились они только в этом году. Интересно, что выдав эти купюры, банкомат отказывается принимать их назад. В Инете нашел объяснение этому - програмное обеспечение делала иностранная фирма, которая ушла из московии после 24.02.2022, а доморощенные умельцы не могут настроить программу так, чтобы банкомат не признавал их фальшивками.
- Идет массовый переход на безналичную оплату, даже на рыночных торговцев в ларьках давят, заставляя их ставить терминалы, хотя пока это "добровольно-принудительно". Единственный + от этого, что проезд в пригородных, междугородных автобусах при оплате карточкой на 30-50% дешевле, чем при оплате наличными (водители тоже предпочитают безнал, их тоже принуждают к этому).
Опасность полного безнала, имхо, что в любой момент могут полностью или частично исчезнуть деньги со счета, что объяснят вмешательством "украинских или европейских хакеров", "мы ничем не можем вам помочь, начинаем с чистого листа". И все, инфляции нет!
- Цены на продукты питания с начала этого года (хлебобулочные, макаронные, мясные, масло и молочные) выросли на 10-30%, а картошка (не молодая) в январе по 30-40 фублей за кг до 120 фублей за кг, т.е. в 3-4 раза, молодая сейчас 250 фублей/кг. Хлеб, что я брал в январе по 27, уже по 39, макароны соотв. 65 и 90. Ожидаемо еще повышение на все, т.к. московиты уже пишут, что в этом году неурожай из-за заморозков, малоснежья или наоборот многоснежья.
Уже писал здесь, но никто не отреагировал, что целью №1 для ЗСУ сейчас должны быть удары дронами/ракетами по ректификационным колоннам на НПЗ, т.к разрушение/повреждение каждой это выход из работы НПЗ на долгие месяцы, они уникальны (разрабатывались и строились индивидуально для каждого НПЗ, а поставки новых под санкциями). Массовая остановка НПЗ это не только дефицит топлива для армии, но и для с/х (обработка полей и уборка урожая), нарушение поставки товаров и продуктов в города, топливо для личного транспорта по талонам, вообще нарушение всей логистики. Это хотя и не так зрелищно, как горящие резервуары с бензином/соляркой, но нанесет бОльший ущерб по экономике московии - личный холодильник победит телевизор!
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:24
Xenon написав:
США більше не можуть «вирішувати всі світові проблеми», – держсекретар Рубіо.
Make America Great Again ...
Велич США і була в тому, що вони вирішували всі світові проблеми, після Другої Світової
Якщо не вирішують, то вони local state
Сказочные долбо...бы ....
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 21 тра, 2025 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:25
Antonín Ryndych
3 дн. ·
ЯКЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ перевищення повноважень зі сторони військових, які проходять службу в ТЦК, то ось вам просте пояснення.
Ні, це не тому, що туди беруть служити агресивних рексів із нахилками до садизму. І не тому, що там служать поранені ветерани, які апріорі ненавидять всіх, хто не пішов добровольцем.
Причина перевищення повноважень настільки банальна, що аж смішно. Читайте уважно і не пропустіть ні слова.
Зеленський змінив талановитого генерала на слухняну вівцю. Слухняна вівця не вміє воювати, вона вміє слухатись, тому їй потрібно багато мʼяса.
Зеленський вимагає від ТЦК виконувати плани по поставці мʼяса для слухняного генерала, АЛЕ…. відмовляється приймати дієві зааони, які б дозволили примушувати до мобілізації в законний спосіб.
Виходить чудова ситуація: ось план мобілізації від Зеленського, але ніяких правових інструментів від Зеленського, роби що хочеш, «но баркас мой са дна дастань».
І от козаки виконують план, як можуть. А бидло вважає, що то не Бєніна макака винувата, в злі ТЦК - чудова тактика, чи не правда?
……………………………………………………………
Для прикладу: заеонодавство в Чехії налаштоване так, що після оголошення мобілізації, ви собі навіть хліба не купите без документів від органів мобілізації. Там ніхто нікого ловити не буде. Людина, якій було надіслано повістку (в Чехії діє фікція отримання «відправили, значить отримав») з голоду помре, якщо не піде служити.
Чому у нас не так? 😳🙀😱
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:28
pesikot написав: Xenon написав:
США більше не можуть «вирішувати всі світові проблеми», – держсекретар Рубіо.
Make America Great Again ...
Велич США і була в тому, що вони вирішували всі світові проблеми
Якщо не вирішують, то вони local state
Сказочные долбо...бы ....
Називати американців долбо...бами і одночасно прости в них зброю можуть тільки люди з відсутністю мозгу як органу.
Або люди які працюють на Кремль, якщо серйозно.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:35
andrijk777 написав:
Громадянам потрібні зарплати і пенсії! Чи потрібна громадянам федералізація вони самі не знають
. Тому ваша фраза звучить смішно для мене.
Тобто, потребу у зарплаті і пенсіях люди відчували, а потребу у федералізації - ні, бо не знали що це воно таке? І Вам не смішно? США - федеральна країна, але не за ознакою мови. Нас штучно розділяли мовою, і непотрібно це підтримувати. Навіть у федеральній країні повинна бути якась спільна мова, щоб громадяни один одного розуміли. Звичайно, що в Україні це має бути українська мова, але в побуті люди повинні мати право розмовляти будь-якою мовою. Моє доросле, свідоме життя почалося в 2000-их, але я ніколи не бачив голодовок чи протестів за російську мову чи федералізацію, бо ніхто ніколи в Україні не страждав від цього.
І ще раз підкреслю, що ЛАД пропонував федералізацію як вирішення проблеми, але якої саме проблеми? В Україні ніколи не існувала проблема мови. Була проблема світогляду. Хтось хотів СРСР "по-українські", а хтось хотів нормальну сучасні державу. Перемогли "совки", на жаль. І російська мова - туди ж.
Ця "проблема" була в головах російських клептократів, а не українців. рф - федерація, але чого там людина досягне без російської? Нічого. Вони там один одного ненавидять за колір шкіри або розріз очей. Ви дійсно вірите, що росіяни живуть як федерація?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:39
andrijk777 написав: pesikot написав: Xenon написав:
США більше не можуть «вирішувати всі світові проблеми», – держсекретар Рубіо.
Make America Great Again ...
Велич США і була в тому, що вони вирішували всі світові проблеми
Якщо не вирішують, то вони local state
Сказочные долбо...бы ....
Називати американців долбо...бами і одночасно прости в них зброю можуть тільки люди з відсутністю мозгу як органу.
Або люди які працюють на Кремль, якщо серйозно.
То так, саме у тебе розум, як у москаля ...
Довбойоби - це Трамп і вся його руда клоун-компанія, а не всі американці
Це тільки москаль може одну-дві людини видавати за всю державу
Як там у вас кажуть - "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
Якщо Трамп і його руда клоун-компанія не хочуть допомагати Україні, Ізраїлю, то проси, не проси, отримаешь хрін
Ти б, з інфляцієй розібрався зпочатку
Ти настільки довбойоб, що не можешь зрозуміти, що ти довбойоб, тому що ти - довбойоб )
У тебе проблеми з розумінням написаного
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:39
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Громадянам потрібні зарплати і пенсії! Чи потрібна громадянам федералізація вони самі не знають
. Тому ваша фраза звучить смішно для мене.
Тобто, потребу у зарплаті і пенсіях люди відчували, а потребу у федералізації - ні, бо не знали що це воно таке?
У вас проблеми з розумінням української мови?
Не не знали що це воно таке, а не знають чи потрібна.
Не варто так відверто перекручувати мої слова, не гарно це.
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