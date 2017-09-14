Трамп планує вислати 200 тис українців, і прийняти декілька тисяч "білих чоловіків" з Південної Африки( мало йому одного Ілона Маска?)
Трамп дуже підло поспівчував Джозефу Байдену (після того, як ЗМІ на весь світ рознесли інформації, про рак простати у колишнього президента), і синок Трампа також потішався, Трамп разгоняє кампанію, про те що Байден роками приховув рак
Trump says 'somebody is not telling the facts' about Biden cancer diagnosis
President Donald Trump on Monday called former President Joe Biden's cancer diagnosis "very sad" before raising questions about the timing of Biden's public disclosure of the disease.
"I think it's very sad, actually," Trump said while taking questions in the Oval Office. "I'm surprised that it wasn't, you know -- the public wasn't notified a long time ago because to get to stage nine -- that's a long time."
Trump then appeared to try to cast doubt on the doctors in charge of Biden's health during and after his presidency, stating "somebody is not telling the facts."
Biden's office on Sunday said he had been diagnosed on Friday with prostate cancer, saying that while it was "a more aggressive form of the disease, the cancer appears to be hormone-sensitive which allows for effective management."
The statement said Biden's cancer had a "Gleason score of 9." The Gleason grading system, or Gleason score -- which usually ranges from 6 to 10 -- refers to how likely the cancer is to advance and spread, but does not predict the outcome.
andrijk777 написав:Не не знали що це воно таке, а не знають чи потрібна.
Вибачте - якщо людині щось потрібно, вона про це скаже, навіть якщо вона не знає як це назвати. Що значить "не знають чи потрібна?" В моєму розумні, якщо люди не думали про федералізацію, то їх все влаштовувало. Я ж Вам писав, що були партії, політики, які агітували за федералізацію, але за них майже ніхто не голосував, тому можна зробити висновок, що ідея федералізації була нецікава українцям.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 21 тра, 2025 19:46, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:То зайдіть на сайт НБУ і гляньте 2021 рік - 8% 2022 рік 10% + після початку війни різкий стрибок в 25% (форсмажор - перестрахувались) 2023 рік - перехід на військові рейки ...за рахунок грошей союзників тримаємо 25% на всяк випадок пів року і потім падаємо на 15 до кінця року 2024 рік - 15
Як бачите, все пояснюється , якщо мати хоча б дві складових а - професійну підготовку б - бажання
Нафіг мені ці пояснення? Облікова ставка встановлюється адміністративно. Яку хочуть - таку ставлять.
РФ - 21% тому що "перехід на військові рейки". І все. Нафіг ця вся суперечка? Якщо все так просто "пояснюється".
Дурень-думкою багатіє.... ТМ Народна Мудрість(с) 1 В нас адміністративно встановлена ставка була 6 місяців, після чого було досягнуто цілей ставки.. тобто рівень інфляції і ставка знову стала кореляційною з рівнем інфляції. Ба більше , за час, коли наша ставка була адміністративно керованою - ми девальвували гривню з 28 до 36 грн/долар, тобто стабілізували свою грошову систему. 2 В педерації ставку ПІДНІМАЛИ від початку війни і це при наявності ВЛАСНИХ резервів. Станом на сьогодні а - резерви просрані б - ставку вище піднімати нікуди в - інфляцію візуально треба ховати... Але сховати це все одно ЗАПЛАТИТИ всю суму, просто тоді коли її прийдеться реально показати. 3 Ставку ставлять не просто так - це ліки , які збивають інфляцію... Але якщо в тебе печінка від алкоголізму відвалюється(бо ти пєш(читай вкидаєш гроші на війну), то скільки б ти не пив ліків-печінку все одно не врятувати якщо пити не перестанеш) Тепер зрозумів?
Всё равно ни голода ни девала у них не будет. Под девалом я понимаю хотя бы осень 98года, когда за месяц с 6.3 на 15, а в конце года 25(а потом и 33) Нефть и газ они продают и окорочка им на закусон денатурата НАТО не подкидывает. С урожайностью тоже всё нормально. Бутерброд с ежатиной или зайчатиной будет к стакашке бормотухи.
pesikot написав:Make America Great Again ... Велич США і була в тому, що вони вирішували всі світові проблеми Якщо не вирішують, то вони local state Сказочные долбо...бы ....
Називати американців долбо...бами і одночасно прости в них зброю можуть тільки люди з відсутністю мозгу як органу. Або люди які працюють на Кремль, якщо серйозно.
Так немає країни яка на 100% складається з дебілів.... Тому тих хто дебіл ми називаємо дебілом Тих хто має клепку - поважаємо і з ними співпрацюємо. При чому ВСІМ американцям( і дебілам і нормальним) співпраця з нами -вигідна... Ми за якихось 1% від їхнього Військового Бюджету ( який вони нам виділяють у вигляді допомоги) - декласуємо другу армію світу.... Так на хвильку- це був їх противник на оборону від якого вони витрачали десятки років 15% від свого ВВП.... а тепер ми за 1% від 15% ..читай за 0,15% від їхнього ВВП - за них цю роботу зробили.
барабашов написав:Всё равно ни голода ни девала у них не будет. Под девалом я понимаю хотя бы осень 98года, когда за месяц с 6.3 на 15, а в конце года 25(а потом и 33) Нефть и газ они продают и окорочка им на закусон денатурата НАТО не подкидывает. С урожайностью тоже всё нормально. Бутерброд с ежатиной или зайчатиной будет к стакашке бормотухи.
На дворі не 1905..... Тепер можна бути більш менш ситим навіть з городу на подвірьї... Питання в іншому Велика країна потребує великих коштів на підтримання комунікацій всередині країни... І чим довші комунікації-тим більше коштів треба. Аляску до речі імперія продала виключно тому що не було коштів утримувати на території Аляски промислово/військові поселення.
pesikot написав:Вони зараз, реальність, взагалі не віддупляють
Чомусь в мене є надія, що вони не віддупляють якраз те що це МИ ЩЕ НЕ ПОЧИНАЛИ Одним з свідчень Вчора Трамп говорив з пуйлом а сьогодні навколо москви наші дрони літають... а москва це якраз було священно недоторкане(до речі так як НПЗ) подивимось тепер на НПЗ і на гавань нафтових танкерів в новоросійську