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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:14
budivelnik написав: detroytred написав:
Я не обговорю лайно.
Ти пропонуєш його смакувати, щоб знайти різницю
Мені ж відразу видно( без дегустації, достатньо прочитати те що було написано)стамбул2022=пропозиції трампа2025=ЛАЙНО.
Ти сплутав. Бо спеціально випустив, що це саме ти вважаєш їх лайном.
І навіть колупаєшся в ньому - див. свої ж надані пояснення негативів Стамбулу 2022.
Я тобі нічого не пропонував.
Вважай собі.
Я-то до чого до твоїх специфічних)) вважань?!
А Стамбульські і 2022, і 2025 спгкійно розглядали і розглядають від форумчан на цьому форумі і до президентів країн.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:19
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Федералізація дуже успішно працює в багатьох країнах. Україні вона була конче портібна і вирішила б цілий пласт проблем.
Федерализация (процесс) или федеративное устройство?
Насколько я понимаю, федерации обычно возникают путем объединения независимых субъектов, имеющих собственную структуру управления, которые делегируют часть полномочий общему центру. Организация федерации путем разделения унитарного государства выглядит, мягко говоря, чрезвычайно сложной задачей.
не складніше чим створення автономних республік (з президентами, міністрами і парламентами) по територіальному принципу
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:23
andrijk777 написав:
Так сильно прогнозувати альтернативну історію - не коректно.
Ніхто не знає як би розвивалась історія якби Україна пішла шляхом федералізації.
Тому цей пост - спекуляція.
З таким самим успіхом я можу так спрогнозувати історію: ставши федерацією ми б стали другою Швейцарією.
Швейцарія - конфедерація. Німеччина - федерація (ФРН).
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:25
budivelnik написав: detroytred написав:
Так нема сенсу взагалі шукати різницю між цима двома угодами, якщо продовження війни ви не вважаєте проблемою для України.
1 Будь-яка війна - це проблема
2 Капітуляція, не віришила жодної проблеми в жодній з воєн.
Наприклад капітуляція Німеччини в 1918 привела до 2-ї світової.....
а капітуляція 1945 до 3-ї?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:28
stm написав: UA написав:
На тренувальну базу ЗСУ Стрітенко теж не збирається
Та і ви вже парасолю відкриваєте у особисті повідомлення барабашову. Кожен робить те, що вміє краще )
Каку таку парасолю?
Кстати если вам Яна Соколова из Запора нравыцця - давайте своё фото, сравним.
Но то что она начала после химии нести бред - факт.
АП сделалa предложение от которого хрен откажешься(голод не тётка, а Рошен - не Ламборджини, оно же VW) ???
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:29
Hotab написав:detroytred
Один з них точно розповідає інакше.
Один інакше, третій по третьому.
Де хоч раз на яких перемовинах кацапи сказали «ми залишимо захоплене»??
Лише під Києвом/Черніговом вже пост фактум
, коли почали тікати, бо вже все йшло до котлів там, з перебитим постачанням і засадами по всім лісам. І явним розумінням, що БТГР під Києвом і Черніговом зточуються, а результату нуль.
А ви все в вологих мріях, що вони б АЕС залишили..
Ніхто нічого не збирався залишати. Навпаки, завжди озвучували хотєлку більше, ніж мали під собою на момент.
Дик, я надав посилання де -- на Стамбульських 2022.
Це не мої вологі мрії, а твердження комбата 3 ОШБ Сліпа. Публічне. Соколовій. Відео разів п'ять надавав.
Чому я повинен сприйняти саме ваші бачення? Без жодного посилання. Текст.
І чому, якщо я дослухався до учасника отих подій під Києвом чистого піхотинця комбата 3ОШБ Сліпа, то одразу від вас про якісь вологі мрії в мене?
Ну це дійсно треш...
Всі, кому не ліньки, не просто надають своє бачення, а лізуть оцінювати думки інших в самих яскравих формах.
Да майте свою думку, розкривайте її, спростовуйте аргументами думки інших, а навіщо-то свої оцінки в отаких формах тулити?
Наче не тільки джерела істини в останній інстанції, а ще судді-оцінщики тощо.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:35
flyman написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Так нема сенсу взагалі шукати різницю між цима двома угодами, якщо продовження війни ви не вважаєте проблемою для України.
1 Будь-яка війна - це проблема
2 Капітуляція, не віришила жодної проблеми в жодній з воєн.
Наприклад капітуляція Німеччини в 1918 привела до 2-ї світової.....
а капітуляція 1945 до 3-ї?
Так
Називається Холодна Війна...
А від ГАРЯЧОЇ між Францією і Німеччиною-врятувало тільки те що їх економічно обєднали.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:39
detroytred написав:
лізуть оцінювати думки інших в самих яскравих формах.
Твоя проблема в тому-що в тебе своїх думок немає
Ти постійно висмикуєш ЧИЇСЬ думки і ними прикриваєш відсутність своїх.
От я наприклад хочу від ТЕБЕ почути
Чим пропозиції педерації в Стамбулі 2022 року відрізнялись від пропозицій трампа 2025 року...
Мене цікавлять ТВОЇ думки по цьому питанню
Але ж в тебе їх немає
А от твої фантазії про всесвітню змову і оповідання що мав на увазі трамп чи пуйло... мене якось слабо цікавлять
Тому
якщо ти хочеш щось обговорювати- то ПРОПОНУЙ СВІЙ висновок і обгрунтування цього висновку
А не ПЕРЕКАЗ чиїхось слів.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:42
Bobua написав:
Antonín Ryndych
3 дн. ·
ЯКЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ перевищення повноважень зі сторони військових, які проходять службу в ТЦК, то ось вам просте пояснення.
Ні, це не тому, що туди беруть служити агресивних рексів із нахилками до садизму. І не тому, що там служать поранені ветерани, які апріорі ненавидять всіх, хто не пішов добровольцем.
Причина перевищення повноважень настільки банальна, що аж смішно. Читайте уважно і не пропустіть ні слова.
Зеленський змінив талановитого генерала на слухняну вівцю. Слухняна вівця не вміє воювати, вона вміє слухатись, тому їй потрібно багато мʼяса.
Зеленський вимагає від ТЦК виконувати плани по поставці мʼяса для слухняного генерала, АЛЕ…. відмовляється приймати дієві зааони, які б дозволили примушувати до мобілізації в законний спосіб.
Виходить чудова ситуація: ось план мобілізації від Зеленського, але ніяких правових інструментів від Зеленського, роби що хочеш, «но баркас мой са дна дастань».
І от козаки виконують план, як можуть. А бидло вважає, що то не Бєніна макака винувата, в злі ТЦК - чудова тактика, чи не правда?
……………………………………………………………
Для прикладу: заеонодавство в Чехії налаштоване так, що після оголошення мобілізації, ви собі навіть хліба не купите без документів від органів мобілізації. Там ніхто нікого ловити не буде. Людина, якій було надіслано повістку (в Чехії діє фікція отримання «відправили, значить отримав») з голоду помре, якщо не піде служити.
Чому у нас не так? 😳🙀😱
Славко про Чехію, та опір Франції (1:40)
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:46
detroytred
дослухався до учасника отих подій під Києвом чистого піхотинця комбата 3ОШБ Сліпа
З вашого життєвого і військового досвіду «комбат» це саме та посада , яку інформують про хід перемовин і варіанти мирного договору у Стамбулі?
Я думаю навіть комбриг буде «ніхто» для давання оцінок про перемовини.
Я розумію що журналістам треба контент. Вони будуть створювати його на легендарних комбатах.
Але кожному свій мікрофон. Про варіанти тактичних дій, які швидкоплинно міняються. Про якість призовного і мобілізованого ресурсу. Але навіщо питати у комбатів про політику? Навіщо хайпувати думкою комбатів, чи виграла щось політично
Україна від операцій на Курщині. Навіть чи виграла вона стратегічно від цього комбат не знає і не може знати. Він може дати оцінку, чи співставні втрати наші до втрат противника на ділянці його бата і можливо бригади. Чи надмірні і виправдані зусилля бату для оборони ввіреної ділянки. Але не оте все, про що питають комбатів. І все те, що потім несуть як істину.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 тра, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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