

Antonín Ryndych

3 дн. ·

ЯКЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ перевищення повноважень зі сторони військових, які проходять службу в ТЦК, то ось вам просте пояснення.

Ні, це не тому, що туди беруть служити агресивних рексів із нахилками до садизму. І не тому, що там служать поранені ветерани, які апріорі ненавидять всіх, хто не пішов добровольцем.

Причина перевищення повноважень настільки банальна, що аж смішно. Читайте уважно і не пропустіть ні слова.

Зеленський змінив талановитого генерала на слухняну вівцю. Слухняна вівця не вміє воювати, вона вміє слухатись, тому їй потрібно багато мʼяса.

Зеленський вимагає від ТЦК виконувати плани по поставці мʼяса для слухняного генерала, АЛЕ…. відмовляється приймати дієві зааони, які б дозволили примушувати до мобілізації в законний спосіб.

Виходить чудова ситуація: ось план мобілізації від Зеленського, але ніяких правових інструментів від Зеленського, роби що хочеш, «но баркас мой са дна дастань».

І от козаки виконують план, як можуть. А бидло вважає, що то не Бєніна макака винувата, в злі ТЦК - чудова тактика, чи не правда?

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Для прикладу: заеонодавство в Чехії налаштоване так, що після оголошення мобілізації, ви собі навіть хліба не купите без документів від органів мобілізації . Там ніхто нікого ловити не буде. Людина, якій було надіслано повістку (в Чехії діє фікція отримання «відправили, значить отримав») з голоду помре, якщо не піде служити.

