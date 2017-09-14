Hotab написав:

дослухався до учасника отих подій під Києвом чистого піхотинця комбата 3ОШБ Сліпа





З вашого життєвого і військового досвіду «комбат» це саме та посада , яку інформують про хід перемовин і варіанти мирного договору у Стамбулі?Я думаю навіть комбриг буде «ніхто» для давання оцінок про перемовини.Я розумію що журналістам треба контент. Вони будуть створювати його на легендарних комбатах.Але кожному свій мікрофон. Про варіанти тактичних дій, які швидкоплинно міняються. Про якість призовного і мобілізованого ресурсу. Але навіщо питати у комбатів про політику? Навіщо хайпувати думкою комбатів, чи виграла щосьУкраїна від операцій на Курщині. Навіть чи виграла вона стратегічно від цього комбат не знає і не може знати. Він може дати оцінку, чи співставні втрати наші до втрат противника на ділянці його бата і можливо бригади. Чи надмірні і виправдані зусилля бату для оборони ввіреної ділянки. Але не оте все, про що питають комбатів. І все те, що потім несуть як істину.