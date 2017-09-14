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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:47
Bobua написав:
Для прикладу: заеонодавство в Чехії налаштоване так, що після оголошення мобілізації, ви собі навіть хліба не купите без документів від органів мобілізації. Там ніхто нікого ловити не буде. Людина, якій було надіслано повістку (в Чехії діє фікція отримання «відправили, значить отримав») з голоду помре, якщо не піде служити.
Чому у нас не так? 😳🙀😱
Ви до мобілізаційних заходів-часто ходили за хлібом?
Чи жінку/дітей відправляли?
Тому все просто-що аж смішно
А як проконтролювати для кого працює наприклад доставка Глово?
Чи курьєр Нової Пошти
Чи доставка Розетка/Метро/Сільпо ?
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:48
Рагулі покайтеся
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:52
Bobua написав:
І от козаки виконують план, як можуть. А бидло вважає, що то не Бєніна макака винувата, в злі ТЦК - чудова тактика, чи не правда?
Чому у нас не так? 😳🙀😱
Тому автор трохи)) перекрутив.
Не тільки в "бєніной макаці" справа, а ще й в тому, що козакам зручніше!! незаконно вимагати від ухилянтів, ніж від законодавців (влади) змін.
Що ж то за козаки, які в отамана спитать не можуть?!
То може й то не козаки...
Гадаю, що незабаром зміни будуть. Нададуть права-повноваження.
То чекали, що може з Трампом вдасться пропітляти.
А тепер попереду заход на чергове коло. То ж прийдеться щось змінювати.
Бо інакше ж за Ферарі ну ніяк.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:52
UA написав:
Рагулі покайтеся
на загниваючому заході пекельні податки, дороге житло та оренда, тому всі вернуться, як тільки так і зразу в своє
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Додано: Сер 21 тра, 2025 20:57
Hotab написав:detroytred
дослухався до учасника отих подій під Києвом чистого піхотинця комбата 3ОШБ Сліпа
З вашого життєвого і військового досвіду «комбат» це саме та посада , яку інформують про хід перемовин і варіанти мирного договору у Стамбулі?
Я думаю навіть комбриг буде «ніхто» для давання оцінок про перемовини.
Я розумію що журналістам треба контент. Вони будуть створювати його на легендарних комбатах.
Але кожному свій мікрофон. Про варіанти тактичних дій, які швидкоплинно міняються. Про якість призовного і мобілізованого ресурсу. Але навіщо питати у комбатів про політику? Навіщо хайпувати думкою комбатів, чи виграла щось політично
Україна від операцій на Курщині. Навіть чи виграла вона стратегічно від цього комбат не знає і не може знати. Він може дати оцінку, чи співставні втрати наші до втрат противника на ділянці його бата і можливо бригади. Чи надмірні і виправдані зусилля бату для оборони ввіреної ділянки. Але не оте все, про що питають комбатів. І все те, що потім несуть як істину.
Сліп про перемовини нічого не казав. Ні слова.
А так комбати є саме отою золотою серединою. І що в низах знають, і з верхами зв'язок мають.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:03
pesikot написав:
Якщо Трамп і його руда клоун-компанія не хочуть допомагати Україні,
то нехай вертають нам ядерку, яку в нас відібрали, та іже з нею за списком, а ми їм повернемо взад їх Меморандум
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:07
Bobua написав:
Для прикладу: заеонодавство в Чехії налаштоване так, що після оголошення мобілізації, ви собі навіть хліба не купите без документів від органів мобілізації. Там ніхто нікого ловити не буде. Людина, якій було надіслано повістку (в Чехії діє фікція отримання «відправили, значить отримав») з голоду помре, якщо не піде служити.
Чому у нас не так? 😳🙀😱
скількох ухилянтів позбавили водійських прав за не оновлення даних?
2 чи 3?
Нужно просто перестать стрелять...
Нужно просто поставить план по мобілізації...
Як же добре що москалі ще більші рагулі...
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:07
UA написав:
Рагулі покайтеся
Шо, високий сезон якось не пішов ? )
Тому ментопенс в релігію ударився, буквально ударився
Бо "заставь дурака молится, он и лоб расшибёт"
До речі, рагуль - це повний аналог жлоба
А ти жлоб найвищого сорту )
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:14
UA
У тебе на аватарці символ фашистів, модератори чомусь це пропустили
Бо ти, працюєшь на РФ, щоб в РФ сказали - дивитесь, на українському форумі чествують фашистів
І на цей наратив ти свідомо працюєшь
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:16
detroytred
Сліп про перемовини нічого не казав.
Так навіщо тоді ви про нього кажете в контексті «збирались чи не збирались кацапи віддавати в 2022 році захоплені території»?
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