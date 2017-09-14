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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 21:53
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
Сліп про перемовини нічого не казав.
Так навіщо тоді ви про нього кажете в контексті «збирались чи не збирались кацапи віддавати в 2022 році захоплені території»?
Про збирались віддавати я посилався на німецьке видання. Про збирались.
А на Сліпа посилався в контексті, що кацапи цілком могли не відходити. Да, несли значні втрати (їм до цього не звикати), але б залишались далі. На це він вказав.
А там би ще й і пристосовувались, знайшли заходи до зменшення втрат, налагодження логістики.
Тобто ви дійсно вважаєте, що бат, який займає смугу оборони в кілька сіл під Києвом , і його командир знають про логістику у лісах під Чорнобилем чи біля Городні на Чернігівщині?? Знає яка частина колон постачання знищується. Скільки є ще підготовленого вільного транспорту на Брянщині, з якої раптом треба організувати постачання не на 2-3 дні боїв, а на місяці??
У березні 2022 року російська армія мала обмежену здатність продовжувати наступальні дії біля Києва та Чернігова, але стикнулася з численними оперативними, тактичними і логістичними проблемами, які унеможливили успішне просування. Це стало однією з головних причин її відходу з північних регіонів України.
Ось основні фактори, чому Росія відступила з Київського та Чернігівського напрямків:
1. Провал початкового плану блискавичного захоплення Києва
Росія розраховувала на швидке захоплення столиці України протягом кількох днів — за допомогою десантів, прориву з півночі (через Білорусь) та розколу української оборони. Проте ЗСУ та тероборона відбили ці атаки, особливо у боях за Ірпінь, Бучу, Гостомель і Бровари.
2. Логістичні проблеми
• Російське постачання було не готове до затяжної війни. Колони техніки застрягали через нестачу пального, запчастин і провіанту.
• Українські сили активно знищували логістичні лінії противника, в тому числі за допомогою дронів (наприклад, Bayraktar TB2) та мобільних груп з ПТРК.
3. Високі втрати і моральне виснаження
• Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці, особливо серед десантників та спеціальних підрозділів.
• Мотивація і підготовка частин, які атакували Київ з боку Білорусі, виявилась низькою.
4. Успішна оборона ЗСУ
• Українська армія та сили територіальної оборони зуміли організовано захищати стратегічні напрямки, завдавати ударів по флангах та використовувати місцевість для партизанських дій.
5. Рішення РФ змінити фокус кампанії
• 25–30 березня 2022 року російське командування офіційно заявило, що «завершує першу фазу операції» та переорієнтовується на «звільнення Донбасу».
• Насправді це була спроба пояснити фактичну поразку під Києвом і зосередити зусилля там, де логістика і тил були ближчими (схід України).
⸻
Підсумок: Російська армія теоретично могла продовжувати атаки, але фактично не мала ресурсів і можливостей через провал плану, сильний український опір і внутрішні слабкості. Відхід з Київщини і Чернігівщини був вимушеним, а не «жестом доброї волі».
До чого приводять «продовжувати атаки», коли нема на це ресурсу, коли тил не справляється, коли фланги відкриті всюди (ви маєте памʼятати, що в березні на півночі не було не те що суцільної лінії фронту, там навіть комунікації толком не охоронялись ) вам має бути відомо: розвал, оточення і знищення.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 22:04
yanyura написав:
.......
- Цены на продукты питания с начала этого года (хлебобулочные, макаронные, мясные, масло и молочные) выросли на 10-30%, а картошка (не молодая) в январе по 30-40 фублей за кг до 120 фублей за кг, т.е. в 3-4 раза, молодая сейчас 250 фублей/кг. Хлеб, что я брал в январе по 27, уже по 39, макароны соотв. 65 и 90. Ожидаемо еще повышение на все, т.к. московиты уже пишут, что в этом году неурожай из-за заморозков, малоснежья или наоборот многоснежья.
О нашей инфляции и наших ценах писать не буду.
Но картошка у нас была от 30 грн за кг и цены растут достаточно заметно. Куриный фарш ещё совсем недавно был примерно 150 грн за кг, сейчас 200+.
Уже писал здесь, но никто не отреагировал, что целью №1 для ЗСУ сейчас должны быть удары дронами/ракетами по ректификационным колоннам на НПЗ, т.к разрушение/повреждение каждой это выход из работы НПЗ на долгие месяцы, они уникальны (разрабатывались и строились индивидуально для каждого НПЗ, а поставки новых под санкциями). Массовая остановка НПЗ это не только дефицит топлива для армии, но и для с/х (обработка полей и уборка урожая), нарушение поставки товаров и продуктов в города, топливо для личного транспорта по талонам, вообще нарушение всей логистики. Это хотя и не так зрелищно, как горящие резервуары с бензином/соляркой, но нанесет бОльший ущерб по экономике московии - личный холодильник победит телевизор!
Реагировать должны не мы.
Думаю, что те, кто планирует налёты, это понимают. Почему не бьют по ректификационным колоннам, не знаю. Никогда не сталкивался с НПЗ. Возможно, они лучше защищены, возможно, прочнее и нашими дронами их не повредить сколько-нибудь серьёзно. Учтите, что нашим дронам до целей в основном лететь дальше, чем их.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 22:08
Hotab написав:detroytred
дослухався до учасника отих подій під Києвом чистого піхотинця комбата 3ОШБ Сліпа
З вашого життєвого і військового досвіду «комбат» це саме та посада , яку інформують про хід перемовин і варіанти мирного договору у Стамбулі?
Я думаю навіть комбриг буде «ніхто» для давання оцінок про перемовини.
Я розумію що журналістам треба контент. Вони будуть створювати його на легендарних комбатах.
Але кожному свій мікрофон. Про варіанти тактичних дій, які швидкоплинно міняються. Про якість призовного і мобілізованого ресурсу. Але навіщо питати у комбатів про політику? Навіщо хайпувати думкою комбатів, чи виграла щось політично
Україна від операцій на Курщині. Навіть чи виграла вона стратегічно від цього комбат не знає і не може знати. Він може дати оцінку, чи співставні втрати наші до втрат противника на ділянці його бата і можливо бригади. Чи надмірні і виправдані зусилля бату для оборони ввіреної ділянки. Але не оте все, про що питають комбатів. І все те, що потім несуть як істину.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 22:23
Hotab написав:
Тобто ви дійсно вважаєте, що бат, який займає смугу оборони в кілька сіл під Києвом , і його командир знають про логістику у лісах під Чорнобилем чи біля Городні на Чернігівщині?? Знає яка частина колон постачання знищується. Скільки є ще підготовленого вільного транспорту на Брянщині, з якої раптом треба організувати постачання не на 2-3 дні боїв, а на місяці??
У березні 2022 року російська армія мала обмежену здатність продовжувати наступальні дії біля Києва та Чернігова, але стикнулася з численними оперативними, тактичними і логістичними проблемами, які унеможливили успішне просування. Це стало однією з головних причин її відходу з північних регіонів України.
Ось основні фактори, чому Росія відступила з Київського та Чернігівського напрямків:
1. Провал початкового плану блискавичного захоплення Києва
Росія розраховувала на швидке захоплення столиці України протягом кількох днів — за допомогою десантів, прориву з півночі (через Білорусь) та розколу української оборони. Проте ЗСУ та тероборона відбили ці атаки, особливо у боях за Ірпінь, Бучу, Гостомель і Бровари.
2. Логістичні проблеми
• Російське постачання було не готове до затяжної війни. Колони техніки застрягали через нестачу пального, запчастин і провіанту.
• Українські сили активно знищували логістичні лінії противника, в тому числі за допомогою дронів (наприклад, Bayraktar TB2) та мобільних груп з ПТРК.
3. Високі втрати і моральне виснаження
• Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці, особливо серед десантників та спеціальних підрозділів.
• Мотивація і підготовка частин, які атакували Київ з боку Білорусі, виявилась низькою.
4. Успішна оборона ЗСУ
• Українська армія та сили територіальної оборони зуміли організовано захищати стратегічні напрямки, завдавати ударів по флангах та використовувати місцевість для партизанських дій.
5. Рішення РФ змінити фокус кампанії
• 25–30 березня 2022 року російське командування офіційно заявило, що «завершує першу фазу операції» та переорієнтовується на «звільнення Донбасу».
• Насправді це була спроба пояснити фактичну поразку під Києвом і зосередити зусилля там, де логістика і тил були ближчими (схід України).
⸻
Підсумок: Російська армія теоретично могла продовжувати атаки, але фактично не мала ресурсів і можливостей через провал плану, сильний український опір і внутрішні слабкості. Відхід з Київщини і Чернігівщини був вимушеним, а не «жестом доброї волі».
До чого приводять «продовжувати атаки», коли нема на це ресурсу, коли тил не справляється, коли фланги відкриті всюди (ви маєте памʼятати, що в березні на півночі не було не те що суцільної лінії фронту, там навіть комунікації толком не охоронялись ) вам має бути відомо: розвал, оточення і знищення.
Комбат безпосередньо працює з НШ та комбригом. Комбриги та НШ мають достатній доступ інформації по всьому напрямку.
Комбат знає і бачить стан ворога напроти себе та сусідніх ділянках.
Тому я не заперечую оці аргументи, які ви надали. Гарно, красиво викладено. Дуже гарно та красиво. Цілком може бути так.
Але вважаю, що відкидати бачення Сліпа теж не можна. Цілком може бути так. Тим паче, що для такої заяви (тобто проти загальноприйнятої та зручної для політиків, самих військових, населення) треба мати вєскіє підстави та сміливість. Сліп, гадаю, розумів, що говорив. Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 22:32
detroytred
Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.
Нє, ну якщо саме щоб всколихнути, що ворог зовсім не слабкий, то хай буде. Бо він дійсно не слабкий.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 22:42
Hotab написав:detroytred
Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.
Нє, ну якщо саме щоб всколихнути, що ворог зовсім не слабкий, то хай буде. Бо він дійсно не слабкий.
Да якось це занадто - безпідставно заявити, що ворог міг би і не залишити території. В перекор загальноприйнятому - ворога вибили, створили умови, що йому нічого іншого не залишалось, ніж втекти.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:01
detroytred
безпідставно заявити, що ворог міг би і не залишити території.
Ступінь готовності/неготовності продовжувати ті самі дії може бути різною. А не просто «може-не може».
Наші частіше пересиджуть (перетримують) там, де вже б потрібно приймати непопулярні рішення (те ж Дебальцево) . Потім , пост фактум , кажуть «ми вийшли своєчасно».
Кацапи навпаки , залишають територію, не доводять до межі (північ України, правобережна Херсонщина восени 22-го, Харківщина).
Обидва способи дій мають свої недоліки.
На думку цього комбата « росіяни ще могли». Може на його думку і вихід з Дебальцево був ідеальним і своєчасним, я ж не знаю його норму прийнятних втрат і розуміння своєчасності.
На мою думку шалена кількість кинутої на півночі техніки каже про те, що технічна компонента втратила боєготовність, якщо навіть на останній ривок (додому) вже не вистачало ЗІП і палива для сотень одиниць техніки.
Під час відступу російських військ з Чернігівщини в березні 2022 року Збройні Сили України захопили значну кількість техніки, що поповнило їхній арсенал і стало важливим фактором у подальших бойових діях.
Основні види захопленої техніки:
• Танки: Загалом українські військові захопили щонайменше 235 танків різних модифікацій, зокрема Т-80БВ та Т-80БВМ. Один із захоплених танків отримав назву «Fury» (злість). ￼
• Артилерія: Серед захопленої артилерії — реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та гармати. Наприклад, українські військові захопили три вогневі системи ТОС-1А, одну з яких було захоплено на Чернігівщині в районі Нового Бикова.
• Бронетехніка: Загалом захоплено 446 одиниць бронетехніки, серед яких МТ-ЛБ, БМП-2, БМП-82 та інші.
• Засоби протиповітряної оборони: Захоплено самохідну пускову установку ЗРК «Бук-М2» та пуско-зарядну установку з ракетою.
• Броньовані автомобілі: Захоплено два майже нові броньовані «Урали» моделі «Торнадо-У», які були випущені в 2021 році і мали незначний пробіг. ￼
• Радіолокаційні станції: Захоплено радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261, що входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу «Зоопарк-1М
З того що знаю, на Чернігівщині місцеві спалили кинутий танк і ЗРК ТОР , які по суті були повністю справні. Не думали, що це відступ і це буде трофеями, тому палити не потрібно.
Орієнтовна вартість ЗРК «Тор»:
• «Тор-М1» — близько 25–35 мільйонів доларів США за одну бойову машину.
• «Тор-М2» (новіша версія, з покращеним радаром і 16 ракетами замість 8— 35–50 мільйонів доларів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 тра, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:13
Hotab написав:detroytred
безпідставно заявити, що ворог міг би і не залишити території.
Ступінь готовності/неготовності продовжувати ті самі дії може бути різною. А не просто «може-не може».
Наші частіше пересиджуть (перетримують) там, де вже б потрібно приймати непопулярні рішення (те ж Дебальцево) . Потім , пост фактум , кажуть «ми вийшли своєчасно».
Кацапи навпаки , залишають територію, не доводять до межі (північ України, правобережна Херсонщина восени 22-го, Харківщина).
Обидва способи дій мають свої недоліки.
На думку цього комбата « росіяни ще могли». Може на його думку і вихід з Дебальцево був ідеальним і своєчасним, я ж не знаю його норму прийнятних втрат і розуміння своєчасності.
На мою думку шалена кількість кинутої на півночі техніки каже про те, що технічна компонента втратила боєготовність, якщо навіть на останній ривок (додому) вже не вистачало ЗІП і палива для сотень одиниць техніки.
Під час відступу російських військ з Чернігівщини в березні 2022 року Збройні Сили України захопили значну кількість техніки, що поповнило їхній арсенал і стало важливим фактором у подальших бойових діях.
Основні види захопленої техніки:
• Танки: Загалом українські військові захопили щонайменше 235 танків різних модифікацій, зокрема Т-80БВ та Т-80БВМ. Один із захоплених танків отримав назву «Fury» (злість). ￼
• Артилерія: Серед захопленої артилерії — реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та гармати. Наприклад, українські військові захопили три вогневі системи ТОС-1А, одну з яких було захоплено на Чернігівщині в районі Нового Бикова.
• Бронетехніка: Загалом захоплено 446 одиниць бронетехніки, серед яких МТ-ЛБ, БМП-2, БМП-82 та інші.
• Засоби протиповітряної оборони: Захоплено самохідну пускову установку ЗРК «Бук-М2» та пуско-зарядну установку з ракетою.
• Броньовані автомобілі: Захоплено два майже нові броньовані «Урали» моделі «Торнадо-У», які були випущені в 2021 році і мали незначний пробіг. ￼
• Радіолокаційні станції: Захоплено радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261, що входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу «Зоопарк-1М
Відступ є складною операцією.
Не дивно, що з отаким втратами в них відбувся.
То може, якщо б вони засіли в оборону, то втратили б стільки або трохи менше-більше?
Самі по собі цифри втрат техніки та особового складу - це ні про що.
Питання було чи дійсно вони є критичними? Такими, що унеможливлювали залишатися і тримати напрямок далі.
Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа.
А розгляд втрат, коли орки практично без розвідки тупо перли вперед, або коли проводили операцію відступу, не має відношення до ситуації, коли вони в обороні і намагаються пристосуватися до складнощів.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:25
detroytred
То може, якщо б вони засіли в оборону,
Ну якщо за 30-50 км від Броварів розмістити рембат (але ж там все нічия територія, нема там тилових частин охорони, військової поліції рос гвардії, , ніхто там не збирався нічого забезпечувати) , то може можна було б щось робити з незначними пошкодженнями і поломками техніки, які є навіть без бойових дій. А в боях….
Можливості ремонту на полі бою чи біля дуже обмежені. А тягати бронетехніку назад на ремонт за сотні км явно не збирались. Кількість не боєздатної техніки тільки б зростала. Навіть без бойових втрат. Це був би обвал.
Я думаю ви під час служби в стройових частинах (до роботи в ВВНЗ) бачили польові виходи техніки. З парку вже не виїзджали 10-20 % , навіть якщо готувались і знали про марш.
Через пару годин маршу ще 10% зупинялись на ремонт , простіший чи складний.
А тут місяць . І не просто марш, а бої. І без тилу. Це жопа.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:28
detroytred написав:
Питання було чи дійсно вони є критичними? Такими, що унеможливлювали залишатися і тримати напрямок далі
вони могли тримати ще певний час якийсь плацдарм. Але навіщо і якою ціною? Я просто нагадаю про харківську операцію. В рашистів у 22 році банально не було живої сили одночасно утримувати плацдарми на Донбасі, на Півдні і в Харківській областях. Якби вони не пішли з Півночі, їм би довелося ще й там тримати людей весь той час. В результаті ЗСУ б відбили північний плацдарм силою і "жест доброї волі" не вдалося б зобразити. Тому дійсно, коли рашисти пішли з Півночі, вони прийняли розумне для себе рішення.
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