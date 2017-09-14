ЛАД написав:Почему не бьют по ректификационным колоннам, не знаю. Никогда не сталкивался с НПЗ. Возможно, они лучше защищены, возможно, прочнее и нашими дронами их не повредить сколько-нибудь серьёзно. Учтите, что нашим дронам до целей в основном лететь дальше, чем их.
В 2024-м было минимум 3 уничтожения колонн и дроны тогда были слабее нынешних. Но почему-то потом именно по колоннам перестали бить, только по емкостям.
За два месяца, с 24 января по 25 марта 2024-го года, украинские силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Российская ПВО оказывала отчаянное сопротивление, но благодаря качественному планированию, координации и высокому качеству дронов украинского производства наши воины поразили 10 нефтеперерабатывающих заводов, 1 завод сжижения и переработки газа, 1 районную электростанцию. ... Для высокоточных ударов были выбраны самые уязвимые места НПЗ — ректификационные колонны. Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают около $1,5 млрд.
Косвенные убытки — падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается в более чем 70 млн тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ. Это привело к:
— поднятию цен в РФ на бензин до 50%;
— закрытию экспорта бензина из РФ (убытки для бюджета за полгода 2 млрд долларов США плюс недополучение $4 млрд нефтяными компаниями);
— сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (убытки по году могут составить до $12 млрд);
— значительного сокращения поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.
detroytred написав:Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа
я помітив, що ви полюбляєте займатися черріпікінгом, коли знаходите якусь "особливу думку", часто дискусійну, що підтверджує ваш аргумент в дискусії, а ті, які не підтверджують, хоч їх зачасту набагато більше, не помічаєте.
yanyura написав:Пишу здесь надеясь, что это прочитают те, "кто принимает решения" или те, у кого есть выход на "принимающих решения".
наскільки я розумію, зараз продовжує діяти так зване "енергетичне перемирʼя" - ми не бʼємо по обʼєктах їх нафтопереробної галузі, вони не бʼють по наших енергетичних обʼєктах. Тому, боюсь, дарма ви це тут пишете.
Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?
Набагато!! Степ непридатний для будь яких рейдових дій по тиловим комунікаціям , як це було на півночі.
Проблема річки повністю зʼявилась лише коли мости таки розбили суттєво. А це трапилось наприкінці літа лише. 1. Антонівський автомобільний міст (Херсон – Олешки) • Перше суттєве ураження — 19 липня 2022 року: ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту, пошкодивши дорожнє полотно. • Другий удар — 26 липня: міст став непридатним для важкої техніки. • Серія подальших ударів у серпні і вересні 2022 року повністю вивела міст з експлуатації.
І то він був ще придатний для легких автомобілі і людей. Аж до самого звільнення пізньою осінню, коли кацапи самі його підірвали вже до кінця
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 тра, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа
я помітив, що ви полюбляєте займатися черріпікінгом, коли знаходите якусь "особливу думку", часто дискусійну, що підтверджує ваш аргумент в дискусії, а ті, які не підтверджують, хоч їх зачасту набагато більше, не помічаєте.
Во! Що цікавого-то розглядати загальноприйняте???????????!!!!!!!!
Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво. А от коли є нетипова думка-бачення і не від а-ля блакитноокої блондинки про накази по особовому складу у військовій частині, а від фахівця, то дослухаюсь. Беру ці нетипові бачення до загальної картини. Наприклад, зараз я ж не на солдата Пупкіна посилаюсь або якогось блохера, а на досвідченого бойового комбата 3 ОШБ, який приймав участь саме отам на Київщині.
І головне - я здебільшого не відкидаю своїми аргументами іншу думку, а підтвержую оту альтернативну.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 23:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво
ну це доволі слизька стежка. В більшості випадків загальноприйняте є ближчим до істини, ніж "альтернативні думки".
)) Так я і не до всього загальноприйнятого знаходжу альтернативну думку від більш-менш фахових джерел.
Нема вартих уваги джерел, нема підстав для альтернативної думки. Нема нічого цікавого. Банальщина. Це для песікотів.... Йому цікаво кеп-очевидності щодня голосити. Хоча мабуть теж не цікаво, тому й постійно намагається потім перейти на особистості, сварки, образи. А кеп-очевидності надає лише для затравки.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?
Набагато!! Степ непридатний для будь яких рейдових дій по тиловим комунікаціям , як це було на півночі.
Проблема річки повністю зʼявилась лише коли мости таки розбили суттєво. А це трапилось наприкінці літа лише. 1. Антонівський автомобільний міст (Херсон – Олешки) • Перше суттєве ураження — 19 липня 2022 року: ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту, пошкодивши дорожнє полотно. • Другий удар — 26 липня: міст став непридатним для важкої техніки. • Серія подальших ударів у серпні і вересні 2022 року повністю вивела міст з експлуатації.
І то він був ще придатний для легких автомобілі і людей. Аж до самого звільнення пізньою осінню, коли кацапи самі його підірвали вже до кінця
Добре: з липня по листопад це не менше згаданого одного місяця.
А проблеми *партизан* рішали ще німці. Да, втрати від них. Але не критичні.