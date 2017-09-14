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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13929139301393113932>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему не бьют по ректификационным колоннам, не знаю. Никогда не сталкивался с НПЗ. Возможно, они лучше защищены, возможно, прочнее и нашими дронами их не повредить сколько-нибудь серьёзно. Учтите, что нашим дронам до целей в основном лететь дальше, чем их.

В 2024-м было минимум 3 уничтожения колонн и дроны тогда были слабее нынешних. Но почему-то потом именно по колоннам перестали бить, только по емкостям.

За два месяца, с 24 января по 25 марта 2024-го года, украинские силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Российская ПВО оказывала отчаянное сопротивление, но благодаря качественному планированию, координации и высокому качеству дронов украинского производства наши воины поразили 10 нефтеперерабатывающих заводов, 1 завод сжижения и переработки газа, 1 районную электростанцию.
...
Для высокоточных ударов были выбраны самые уязвимые места НПЗ — ректификационные колонны. Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают около $1,5 млрд.

Косвенные убытки — падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается в более чем 70 млн тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ. Это привело к:

— поднятию цен в РФ на бензин до 50%;

— закрытию экспорта бензина из РФ (убытки для бюджета за полгода 2 млрд долларов США плюс недополучение $4 млрд нефтяными компаниями);

— сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (убытки по году могут составить до $12 млрд);

— значительного сокращения поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.

https://charter97.org/ru/news/2024/3/25/588927/

Apr 27, 2024 at 06:25

У ході нічної атаки дронів на Краснодарський край удари були завдані по НПЗ "Славянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та ряду інших об'єктів.

Відомо мінімум про пошкодження ректифікаційної колони на НПЗ "Славянськ-ЕКО"

https://t.me/operativnoZSU/144057

19 травня 2024
НПЗ у Слов’янську-на-Кубані у Краснодарського краю РФ, який у ніч на 19 травня атакували безпілотники, призупинив роботу.

Про це повідомили у групі компаній Слов’янськ ЕКО, що керує заводом, пише Інтерфакс.

За словами директора із комплексної безпеки Слов’янськ ЕКО Едуарда Труднєва, на території НПЗ були «прильоти»

«Прильоти були. Завод зараз зупинено. Збитки рахуємо, працюють силові відомства», — сказав він.

У компанії додали, що поки немає ясності, коли завод відновить роботу.

https://nv.ua/ukr/world/countries/npz-u ... 19724.html

Пишу здесь надеясь, что это прочитают те, "кто принимает решения" или те, у кого есть выход на "принимающих решения".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:31

  Hotab написав:А тут місяць . І не просто марш, а бої. І без тилу. Це жопа.

Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа
я помітив, що ви полюбляєте займатися черріпікінгом, коли знаходите якусь "особливу думку", часто дискусійну, що підтверджує ваш аргумент в дискусії, а ті, які не підтверджують, хоч їх зачасту набагато більше, не помічаєте.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:33

  detroytred написав:.........
Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.

Неужели до сих пор есть такие, кто так считает? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Пишу здесь надеясь, что это прочитают те, "кто принимает решения" или те, у кого есть выход на "принимающих решения".
наскільки я розумію, зараз продовжує діяти так зване "енергетичне перемирʼя" - ми не бʼємо по обʼєктах їх нафтопереробної галузі, вони не бʼють по наших енергетичних обʼєктах. Тому, боюсь, дарма ви це тут пишете.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:40

detroytred

Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?


Набагато!!
Степ непридатний для будь яких рейдових дій по тиловим комунікаціям , як це було на півночі.

Проблема річки повністю зʼявилась лише коли мости таки розбили суттєво. А це трапилось наприкінці літа лише.

1. Антонівський автомобільний міст (Херсон – Олешки)
• Перше суттєве ураження — 19 липня 2022 року: ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту, пошкодивши дорожнє полотно.
• Другий удар — 26 липня: міст став непридатним для важкої техніки.
• Серія подальших ударів у серпні і вересні 2022 року повністю вивела міст з експлуатації.






І то він був ще придатний для легких автомобілі і людей. Аж до самого звільнення пізньою осінню, коли кацапи самі його підірвали вже до кінця
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 тра, 2025 23:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:41

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа
я помітив, що ви полюбляєте займатися черріпікінгом, коли знаходите якусь "особливу думку", часто дискусійну, що підтверджує ваш аргумент в дискусії, а ті, які не підтверджують, хоч їх зачасту набагато більше, не помічаєте.

Во!
Що цікавого-то розглядати загальноприйняте???????????!!!!!!!!

Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво.
А от коли є нетипова думка-бачення і не від а-ля блакитноокої блондинки про накази по особовому складу у військовій частині, а від фахівця, то дослухаюсь.
Беру ці нетипові бачення до загальної картини.
Наприклад, зараз я ж не на солдата Пупкіна посилаюсь або якогось блохера, а на досвідченого бойового комбата 3 ОШБ, який приймав участь саме отам на Київщині.

І головне - я здебільшого не відкидаю своїми аргументами іншу думку, а підтвержую оту альтернативну.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво
ну це доволі слизька стежка. В більшості випадків загальноприйняте є ближчим до істини, ніж "альтернативні думки".
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:49

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво
ну це доволі слизька стежка. В більшості випадків загальноприйняте є ближчим до істини, ніж "альтернативні думки".

))
Так я і не до всього загальноприйнятого знаходжу альтернативну думку від більш-менш фахових джерел.

Нема вартих уваги джерел, нема підстав для альтернативної думки.
Нема нічого цікавого.
Банальщина.
Це для песікотів.... Йому цікаво кеп-очевидності щодня голосити.
Хоча мабуть теж не цікаво, тому й постійно намагається потім перейти на особистості, сварки, образи. А кеп-очевидності надає лише для затравки.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 тра, 2025 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:52

  Hotab написав:detroytred

Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?


Набагато!!
Степ непридатний для будь яких рейдових дій по тиловим комунікаціям , як це було на півночі.

Проблема річки повністю зʼявилась лише коли мости таки розбили суттєво. А це трапилось наприкінці літа лише.

1. Антонівський автомобільний міст (Херсон – Олешки)
• Перше суттєве ураження — 19 липня 2022 року: ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту, пошкодивши дорожнє полотно.
• Другий удар — 26 липня: міст став непридатним для важкої техніки.
• Серія подальших ударів у серпні і вересні 2022 року повністю вивела міст з експлуатації.






І то він був ще придатний для легких автомобілі і людей. Аж до самого звільнення пізньою осінню, коли кацапи самі його підірвали вже до кінця

Добре: з липня по листопад це не менше згаданого одного місяця.

А проблеми *партизан* рішали ще німці. Да, втрати від них. Але не критичні.
detroytred
 
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