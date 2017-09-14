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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:41
thenewepic написав: detroytred написав:
Є загальноприйняте бачення, є думка отого Сліпа
я помітив, що ви полюбляєте займатися черріпікінгом, коли знаходите якусь "особливу думку", часто дискусійну, що підтверджує ваш аргумент в дискусії, а ті, які не підтверджують, хоч їх зачасту набагато більше, не помічаєте.
Во!
Що цікавого-то розглядати загальноприйняте???????????!!!!!!!!
Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво.
А от коли є нетипова думка-бачення і не від а-ля блакитноокої блондинки про накази по особовому складу у військовій частині, а від фахівця, то дослухаюсь.
Беру ці нетипові бачення до загальної картини.
Наприклад, зараз я ж не на солдата Пупкіна посилаюсь або якогось блохера, а на досвідченого бойового комбата 3 ОШБ, який приймав участь саме отам на Київщині.
І головне - я здебільшого не відкидаю своїми аргументами іншу думку, а підтвержую оту альтернативну.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 21 тра, 2025 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:44
detroytred написав:
Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво
ну це доволі слизька стежка. В більшості випадків загальноприйняте є ближчим до істини, ніж "альтернативні думки".
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:49
thenewepic написав: detroytred написав:
Я апріорі не розглядаю загальноприйняте. Це просто не цікаво
ну це доволі слизька стежка. В більшості випадків загальноприйняте є ближчим до істини, ніж "альтернативні думки".
))
Так я і не до всього загальноприйнятого знаходжу альтернативну думку від більш-менш фахових джерел.
Нема вартих уваги джерел, нема підстав для альтернативної думки.
Нема нічого цікавого.
Банальщина.
Це для песікотів.... Йому цікаво кеп-очевидності щодня голосити.
Хоча мабуть теж не цікаво, тому й постійно намагається потім перейти на особистості, сварки, образи. А кеп-очевидності надає лише для затравки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 21 тра, 2025 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:52
Hotab написав:detroytred
Триматися в Херсоні аж до листопада їм було легше?
Набагато!!
Степ непридатний для будь яких рейдових дій по тиловим комунікаціям , як це було на півночі.
Проблема річки повністю зʼявилась лише коли мости таки розбили суттєво. А це трапилось наприкінці літа лише.
1. Антонівський автомобільний міст (Херсон – Олешки)
• Перше суттєве ураження — 19 липня 2022 року: ЗСУ завдали удару з HIMARS по мосту, пошкодивши дорожнє полотно.
• Другий удар — 26 липня: міст став непридатним для важкої техніки.
• Серія подальших ударів у серпні і вересні 2022 року повністю вивела міст з експлуатації.
І то він був ще придатний для легких автомобілі і людей. Аж до самого звільнення пізньою осінню, коли кацапи самі його підірвали вже до кінця
Добре: з липня по листопад це не менше згаданого одного місяця.
А проблеми *партизан* рішали ще німці. Да, втрати від них. Але не критичні.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 00:06
detroytred
Добре: з липня по листопад це не менше згаданого одного місяця.
Так а які у них там проблеми були ці місяці? До самого Дніпра безперешкодне постачання. Всі комунікації з першого дня війни робочі, навіть залізниця. . На лівому березі всі тилові підрозділи, склади, ремонтні підрозділи.
При спробі (на початку) діяти так само як на півночі (стрімкі виходи вперед без тилу, охорони комунікацій, прикритих флангів) закінчились так само: кілька БТГр під Вознесенськом зникли.
Від Мико теж відкинули.
Оті 30-40 км від річки, за якою надійний тил - ото і є їх оптимальне плече. Але ж не 150 км від Києва лише до Чернігова. Та до кордону ще 70. А Чернігів доречі так і не був взятий. Що могло б полегшити здійснення вашого сценарію.
А проблеми *партизан* рішали ще німці
Та і руські вирішили на окупованих. Але ж це час. Місяці. А вони ковтнули швидко багато, довелось випльовувати.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 00:34
Hotab написав:
А вони ковтнули швидко багато, довелось випльовувати.
Беззаперечно.
Тому загальноприйнята думка є таковою.
А ота альтернативна (від Сліпа) має лише право на існування.
І надана мною не в якості категоричного заперечення загальноприйнятої, а як вказівки на можливість іншого варіанту.
Гадаю, що отой Сліп надав би купу весомих аргументів свого бачення.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:29
барабашов написав:
Всё равно ни голода ни девала у них не будет.
Под девалом я понимаю хотя бы осень 98года, когда за месяц с 6.3 на 15, а в конце года 25(а потом и 33)
Нефть и газ они продают и окорочка им на закусон денатурата НАТО не подкидывает.С урожайностью тоже всё нормально.
Бутерброд с ежатиной или зайчатиной будет к стакашке бормотухи.
ага, картопля на 85% імпортована (Егіпет 70% і Грузія 15%), вся сільгосп. техніка стала китайською (власна , Росселмаш -"виробленая" з китайських компонентів вже 2 роки зовсім
не продається)
врожайність знизилась на 10%:
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в российских хозяйствах всех категорий составила 27,9 центнера с гектара в 2024 году против 31 центнера с гектара в 2023 году, говорится в материалах Росстата.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:41
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.
Неужели до сих пор есть такие, кто так считает?
А як тоді пояснити коли в опитуваннях до 60% заявляють щось типу "жодних поступок, тільки НАТО, розгром та репарації"? Або таких дійсно 60%, або опитування повністю сфальшоване, або його робили на території псих.лікарні чи якоїсь тилової ОВА
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:45
detroytred написав:
А так комбати є саме отою золотою серединою
. І що в низах знають, і з верхами зв'язок мають.
як прапор в СА армії, начальник речового складу (а ще краще складу медикаментів)
у мене був 2й помічник (за національністю туркмен), борзий такій хлопець (мій ровесник)
звідки така борзисть? а батько його був фельдшер(прапор), начальник складу медикаментів
Одеського воєнного округу (1985-1995), каже мав блат і з генералами, і навіть з головним прокурором Одеси(жінка)
-і що мав право їздити на "червоний" світлофора?
-майже, мав записочку , де написано...щоб мене не чіпало ГАЇ
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Додано: Чет 22 тра, 2025 08:54
Запишите.
К 28 году, отлов и диктатура перерастёт в гражданскую войну с разборками между воеными.
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