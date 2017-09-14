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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13929139301393113932
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:58

  prodigy написав:
ага, картопля на 85% імпортована (Егіпет 70% і Грузія 15%), вся сільгосп. техніка стала китайською (власна , Росселмаш -"виробленая" з китайських компонентів вже 2 роки зовсім
не продається)


Добре, що в нас не так: в суботу робив закупку продуктів на тиждень - на ціннику картоплі "єгипет", на ціннику часника "китай", капуста - "турція".
А от виробників сільгосптехніки у нас аж... приблизно нуль.
Наші шароварники мають погану звичку хіхікати "дивіться, що там на росії": насильна бусифікація в ОРДЛО, масло здорожчало, м'ясні штурми, б'ють соддатів, мангали на танках, інфляція, дибіли при владі і дибільне законоутворення, і т.д. Але все це зеркально у нас або вже є, або буде з лагом у 2-3 місяці.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:59

  Бетон написав:Запишите.

charta omnia tolerabit
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:59

  Бетон написав:Запишите.
К 28 году, отлов и диктатура перерастёт в гражданскую войну с разборками между воеными.


ти вже виступив, яке місце зайняв?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:02

Два співробітники посольства Ізраїлю загинули

Два співробітники посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини біля Єврейського музею у Вашингтоні.

Як повідомляє Reuters, чоловіка і жінку застрелили вчора ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора США.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:03

Новий раунд переговорів України і РФ пройде у Ватикані: WSJ дізнався деталі
в середині червня

При цьому WSJ вказує, що деякі європейські лідери в розмові з Трампом наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.

"Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін [url]"безумовне"[/url]. Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника", - пише WSJ.

мені так само термін-рпв не подобається
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:11

  Бетон написав:Запишите.
К 28 году, отлов и диктатура перерастёт в гражданскую войну с разборками между воеными.

При диктатурі такі підари ждуни як ти уран копали б в Жовтих водах.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як думаєте, чому Бутусов саме зараз терміново побіг служити? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А от виробників сільгосптехніки у нас аж... приблизно нуль.


поверніться до 2021 року: 97% продуктів на ринку українського виробництва, так?
сільгосп техніки свої не виробляли з початку 2000х, так? імпорт: США (John Deere)?Белорусь(МАЗ), Китай, Німеччина

а у рф все було своє, домашнє, тому не зродойобствуйте
дякуйте ЛЮДЯМ, що 3+ роки війни не відчуваєте проблем ні в кількості ні асортименті:
вчора на ринку купував живих раків(300) і крабів(700)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Бутусов саме зараз терміново побіг


«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в Збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій — Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», — сказав Бутусов.
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