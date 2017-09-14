|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:58
prodigy написав:
ага, картопля на 85% імпортована (Егіпет 70% і Грузія 15%), вся сільгосп. техніка стала китайською (власна , Росселмаш -"виробленая" з китайських компонентів вже 2 роки зовсім
не продається)
Добре, що в нас не так
: в суботу робив закупку продуктів на тиждень - на ціннику картоплі "єгипет", на ціннику часника "китай", капуста - "турція".
А от виробників сільгосптехніки у нас аж... приблизно нуль.
Наші шароварники мають погану звичку хіхікати "дивіться, що там на росії": насильна бусифікація в ОРДЛО, масло здорожчало, м'ясні штурми, б'ють соддатів, мангали на танках, інфляція, дибіли при владі і дибільне законоутворення, і т.д. Але все це зеркально у нас або вже є, або буде з лагом у 2-3 місяці.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 856
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:59
Бетон написав:
Запишите.
charta omnia tolerabit
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8248
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6431 раз.
- Подякували: 21523 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:59
Бетон написав:
Запишите.
К 28 году, отлов и диктатура перерастёт в гражданскую войну с разборками между воеными.
ти вже виступив, яке місце зайняв?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:02
Два співробітники посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини біля Єврейського музею у Вашингтоні.
Як повідомляє Reuters, чоловіка і жінку застрелили вчора ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора США.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:03
Новий раунд переговорів України і РФ пройде у Ватикані: WSJ дізнався деталі
в середині червня
При цьому WSJ вказує, що деякі європейські лідери в розмові з Трампом наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.
"Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін [url]"безумовне"[/url]. Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника
", - пише WSJ.
мені так само термін-рпв
не подобається
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:11
Бетон написав:
Запишите.
К 28 году, отлов и диктатура перерастёт в гражданскую войну с разборками между воеными.
При диктатурі такі підари ждуни як ти уран копали б в Жовтих водах.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2893
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:13
whois2010 написав:
А от виробників сільгосптехніки у нас аж... приблизно нуль.
поверніться до 2021 року: 97% продуктів на ринку українського виробництва, так?
сільгосп техніки свої не виробляли з початку 2000х, так? імпорт: США (John Deere)?Белорусь(МАЗ), Китай, Німеччина
а у рф все було своє, домашнє, тому не зродойобствуйте
дякуйте ЛЮДЯМ, що 3+ роки війни не відчуваєте проблем ні в кількості ні асортименті:
вчора на ринку купував живих раків(300) і крабів(700)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:16
unicdima написав:
Бутусов саме зараз терміново побіг
«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в Збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій — Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», — сказав Бутусов.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12416
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3296 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|99078
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|275778
|
|
|6076
|930725
|
|