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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13929139301393113932>
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:29

  барабашов написав:Всё равно ни голода ни девала у них не будет.
Под девалом я понимаю хотя бы осень 98года, когда за месяц с 6.3 на 15, а в конце года 25(а потом и 33)
Нефть и газ они продают и окорочка им на закусон денатурата НАТО не подкидывает.
С урожайностью тоже всё нормально. Бутерброд с ежатиной или зайчатиной будет к стакашке бормотухи.


ага, картопля на 85% імпортована (Егіпет 70% і Грузія 15%), вся сільгосп. техніка стала китайською (власна , Росселмаш -"виробленая" з китайських компонентів вже 2 роки зовсім
не продається)

врожайність знизилась на 10%:
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в российских хозяйствах всех категорий составила 27,9 центнера с гектара в 2024 году против 31 центнера с гектара в 2023 году, говорится в материалах Росстата.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:41

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Бо акцентом було -- треба витягати нарід з теплої ванни про переможну перемогу та недолугого ворога.

Неужели до сих пор есть такие, кто так считает? :shock:

А як тоді пояснити коли в опитуваннях до 60% заявляють щось типу "жодних поступок, тільки НАТО, розгром та репарації"? Або таких дійсно 60%, або опитування повністю сфальшоване, або його робили на території псих.лікарні чи якоїсь тилової ОВА
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А так комбати є саме отою золотою серединою. І що в низах знають, і з верхами зв'язок мають.


як прапор в СА армії, начальник речового складу (а ще краще складу медикаментів)

у мене був 2й помічник (за національністю туркмен), борзий такій хлопець (мій ровесник)

звідки така борзисть? а батько його був фельдшер(прапор), начальник складу медикаментів
Одеського воєнного округу (1985-1995), каже мав блат і з генералами, і навіть з головним прокурором Одеси(жінка)

-і що мав право їздити на "червоний" світлофора?
-майже, мав записочку , де написано...щоб мене не чіпало ГАЇ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:59

  Бетон написав:Запишите.

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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:02

Два співробітники посольства Ізраїлю загинули

Два співробітники посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини біля Єврейського музею у Вашингтоні.

Як повідомляє Reuters, чоловіка і жінку застрелили вчора ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора США.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:03

Новий раунд переговорів України і РФ пройде у Ватикані: WSJ дізнався деталі
в середині червня

При цьому WSJ вказує, що деякі європейські лідери в розмові з Трампом наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.

"Однак Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін [url]"безумовне"[/url]. Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника", - пише WSJ.

мені так само термін-рпв не подобається
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як думаєте, чому Бутусов саме зараз терміново побіг служити? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А от виробників сільгосптехніки у нас аж... приблизно нуль.


поверніться до 2021 року: 97% продуктів на ринку українського виробництва, так?
сільгосп техніки свої не виробляли з початку 2000х, так? імпорт: США (John Deere)?Белорусь(МАЗ), Китай, Німеччина

а у рф все було своє, домашнє, тому не зродойобствуйте
дякуйте ЛЮДЯМ, що 3+ роки війни не відчуваєте проблем ні в кількості ні асортименті:
вчора на ринку купував живих раків(300) і крабів(700)
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Бутусов саме зараз терміново побіг


«У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в Збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій — Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», — сказав Бутусов.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:53

  unicdima написав:Як думаєте, чому Бутусов саме зараз терміново побіг служити? :D

Хз.
Як версія: незабаром висвітлювати проблеми стане, м'яко кажучи, овсім не модно))
Буде, як совдепі - проблеми навіть системні є, але нема (їх не висвічують).
За Ферарями без купи грошей (ресурсів) в загашнику по іншому йти ніяк. Тож нічого дивного.

А система....
Вона перемолола маркусів-гнезділових-ширшіних і т.д.
Нічого з середини отой Бутусов не зробить тим паче.
На вищих же рівнях борців-протестувальників-реформаторів системи нема взагалі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 22 тра, 2025 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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