Додано: Чет 22 тра, 2025 11:18

fler



Ви ж самі писали що жінка при виборі чоловіка керується перш за все прагматичними розрахунками

То якщо навіть в особистому житті так, то чого чекати від геополітиків ?

Американцям по розрахункам важливіше засватися за росію проти КНР, ніж сподобатись Україні.

Може у демократів і були до 2023 якісь наміри трохи пошатати ерефію, і змінити верхівку на трохи більш ліберальну(щоб потім з нею товаришувати). Але потім коли побачили що у лібералів шансів нема, а є у ще більш відморожених за путіна, кинули цю справу.

Так, більшість американського естеблішменту не може визнати це вголос, тому була дивна ситуація. наче і непохитна підтримка але незначні пакети допомоги та санкцій, які не могли переломити ситуацію на користь України. Трамп взагалі сорому не має, але хоча б чесно відкрито намагався донести реальних стан справ у відкриті простори, а не пошепки натяками в кулуарах.

Маємо що маємо.