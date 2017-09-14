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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13930139311393213933>
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:00

  detroytred написав:
  unicdima написав:Як думаєте, чому Бутусов саме зараз терміново побіг служити? :D

Хз.
Як версія: незабаром висвітлювати проблеми стане, м'яко кажучи, овсім не модно))
Буде, як совдепі - проблеми навіть системні є, але нема (їх не висвічують).
За Ферарями без купи грошей (ресурсів) в загашнику по іншому йти ніяк. Тож нічого дивного.


а може поміркував - "скоро вибори, а я не убд"?
І наврядчи 50 річного лома поставлять на щось небезпечне
таких киздунів з початку війни багато в зсу рахується, і всі безсмертні
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:05

  fox767676 написав:а може поміркував - "скоро вибори, а я не убд"?
І наврядчи 50 річного лома поставлять на щось небезпечне
таких киздунів з початку війни багато в зсу рахується, і всі безсмертні

Може.
Версії можуть бути будь-які.
________________________________
А потім чому меншає добровольців:
https://m.youtube.com/watch?v=UEl5Z22_Sd4
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:05

Покажіть нарешті вашу Кузькіну мати! ;)

Сенат США готовий схвалити законопроект про запровадження жорстких санкцій проти рф, якщо Путін не покаже прагнення до миру протягом кількох днів.
Ці санкції будуть введені, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або зробить інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підірвуть суверенітет України після укладання миру. Законодавство також встановлює 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
Рубіо: "Росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі кілька днів. Їх зміст багато скаже у тому, чи серйозно Росія ставиться до світу. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме".
https://trueua.info/news/senat-ssha-hot ... kilka-dniv

Тобто Стамбул-2 нічого не показав? Наступ, який почала рф після цього по всій лінії фронту теж нічого не показав? Скупчення (нарощування) сил рф на Харківському та Сумському напрямках теж ні про що? Мабуть це все - палке прагнення рф до РПВ та мирної угоди?
Чому не зробити навпаки? Запровадити оте 500%, що вже підготували, а коли рф укладе угоду про мир, тоді скасувати ці санкції.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:18

fler

Ви ж самі писали що жінка при виборі чоловіка керується перш за все прагматичними розрахунками
То якщо навіть в особистому житті так, то чого чекати від геополітиків ?
Американцям по розрахункам важливіше засватися за росію проти КНР, ніж сподобатись Україні.
Може у демократів і були до 2023 якісь наміри трохи пошатати ерефію, і змінити верхівку на трохи більш ліберальну(щоб потім з нею товаришувати). Але потім коли побачили що у лібералів шансів нема, а є у ще більш відморожених за путіна, кинули цю справу.
Так, більшість американського естеблішменту не може визнати це вголос, тому була дивна ситуація. наче і непохитна підтримка але незначні пакети допомоги та санкцій, які не могли переломити ситуацію на користь України. Трамп взагалі сорому не має, але хоча б чесно відкрито намагався донести реальних стан справ у відкриті простори, а не пошепки натяками в кулуарах.
Маємо що маємо.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 22 тра, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:20

  fler написав:Сенат США готовий схвалити законопроект про запровадження жорстких санкцій проти рф, якщо Путін не покаже прагнення до миру протягом кількох днів.
Ці санкції будуть введені, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або зробить інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підірвуть суверенітет України після укладання миру. Законодавство також встановлює 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
Рубіо: "Росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі кілька днів. Їх зміст багато скаже у тому, чи серйозно Росія ставиться до світу. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме".
https://trueua.info/news/senat-ssha-hot ... kilka-dniv

Не вірю. Скільки вже було гучних заяв, скільки вже було погроз, а результат - мінімальний. 500%? :D :D а чого не 1000%? 1000 більш кругліша цифра.
Навіть більше скажу - я б на місці путіна також не повірив би.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 22 тра, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:23

  fler написав:Чому не зробити навпаки? Запровадити оте 500%, що вже підготували, а коли рф укладе угоду про мир, тоді скасувати ці санкції.

Тому що ті 500% вдарять по США бумерангом. Китай також запровадить 500% і США постраждає ще більше як Китай. :D :D Ось так просто.
Україна не пуп Землі щоб заради неї США йшли на такі жертви.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:29

  fler написав:Сенат США готовий схвалити законопроект про запровадження жорстких санкцій проти рф, якщо Путін не покаже прагнення до миру протягом кількох днів.
Ці санкції будуть введені, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або зробить інші зусилля, включаючи військове вторгнення, які підірвуть суверенітет України після укладання миру. Законодавство також встановлює 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.
Рубіо: "Росія погодилася надати свої умови припинення вогню в найближчі кілька днів. Їх зміст багато скаже у тому, чи серйозно Росія ставиться до світу. Ми підозрюємо, що це буде приблизно те саме".
https://trueua.info/news/senat-ssha-hot ... kilka-dniv

Тобто Стамбул-2 нічого не показав? Наступ, який почала рф після цього по всій лінії фронту теж нічого не показав? Скупчення (нарощування) сил рф на Харківському та Сумському напрямках теж ні про що? Мабуть це все - палке прагнення рф до РПВ та мирної угоди?
Чому не зробити навпаки? Запровадити оте 500%, що вже підготували, а коли рф укладе угоду про мир, тоді скасувати ці санкції.


Рубіо не здатен назвати путіна злочинцем, стосовно санкцій, не маю великих надій і сподівань на них. Якщо в Сенаті набрати голоси, то трамп може тягнути резину до двох місяців і не подписувати їх. Потім пійде у відпуску в серпні. Ми це вже проходили рік тому, тільки навпаки

Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню, что заставило президента Байдена выразить обеспокоенность тем, что это подтверждает сомнения в том, что США являются надежным союзником.



стосовно нового наступу русні, ще зарано робити висновки, я би не хайпував на цій темі, у нас дуже важко ситуація (майже на всіх ділянках тримаються на тоненького)
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:34

  andrijk777 написав:
  fler написав:Чому не зробити навпаки? Запровадити оте 500%, що вже підготували, а коли рф укладе угоду про мир, тоді скасувати ці санкції.

Тому що ті 500% вдарять по США бумерангом. Китай також запровадить 500% і США постраждає ще більше як Китай. :D :D Ось так просто.
Україна не пуп Землі щоб заради неї США йшли на такі жертви.


зовсім не так
адміністрація президента США усіма способами намагаються не псувати відносини з путіним, тому те що думають в сенаті -в овальному кабінеті думають протилежне

тому не варто принижувати Україну, ви (andrijk777)просто тупий хлопчина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:42

fler

і не дивлячісь на світоглядні розбіжності , я вірю в вашу щирість
я тут наводив старозавітні псалми аля пульса-де-нура
не лінуйтесь
вже нема жиріновського (він був не самий гірший, але самий відомий), нема пригожина
вже можно було б добити кадирова старшого, але в ідеалі спочатку повинні загинути його діточки
як у дугіна
караганов - треба щось зовсім страшне, щоб іншим неповадно було
потім хло перестане жартувати та посміхатись
а мерзотні бігунці типа портнових та їх шістки чаплиги вже приречені тут вже робота зроблена
якщо дійсно вважаєте що правота щось важить, то тільки у світі духовному, а не не у цьому матеріально-меркантильному. там і дійте
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 22 тра, 2025 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я тогда был категорически против и возмущался северодонецким съездом. Похоже, ошибался.


тобто ви сьогодні ЗА те, щоб у 2004 років 10 областей опинилось поза межами України?
для мене це не несподіванки, але відкрито виступати за втрату суверенітету країни (стаття 111)
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