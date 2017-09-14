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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13930139311393213933
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:47

Пенсіонери, які виїхали чи лишилися на ТОТ, мають підтвердит

yanuara цікава для вас інформація? українські пенсії на ТОТ

Пенсіонери, які виїхали чи лишилися на ТОТ, мають підтвердити неотримання пенсії від РФ.

Одна ключових змін - розширення можливостей отримання пенсій для громадян, які виїхали із тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ. Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.


Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.

У Мінсоцполітики повідомили, що пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Пенсіонери, що проживають на непідконтрольній державі території, продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:52

prodigy
З такими як ти не буде ніякої України. Будуть твої внуки(якщо вони в тебе є) згадувати про таку Україну і такого Зеленського.
Як Сирія. Але в Сирії хоч розмножуються, а українці вимирають.

Але ти не відволікайся, молись на свого кумира Зеленського. Він точно приведе нас у світле майбутнє. Вже веде!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 12:09

andrijk777
У капитана Флинта явно рак мозга.
А может и чего то ещё.
Начался с момента снятия с учёта в военкомате 1год назад
барабашов
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