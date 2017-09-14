Пенсіонери, які виїхали чи лишилися на ТОТ, мають підтвердити неотримання пенсії від РФ.
Одна ключових змін - розширення можливостей отримання пенсій для громадян, які виїхали із тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ. Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.
Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:
щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.
У Мінсоцполітики повідомили, що пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.
Пенсіонери, що проживають на непідконтрольній державі території, продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.