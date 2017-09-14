Додано: Нед 25 тра, 2025 11:56

ЛАД написав: На форуме уже решили пробивать дно?

Андрюшка рассказывает, что виновата и ВР, которая сначала приняла закон о военном положении Оказывается, что при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно? Что-то новое в теории и практике государств.

На форуме уже решили пробивать дно?Андрюшка рассказывает, чтоОказывается, что при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно? Что-то новое в теории и практике государств.

Дно пробиваете тут лишь Вы, упрекая других в отсутствии мозгов и неумении читать, хотя сами этим и страдаете. Я написал, что ВРУо режиме военного положения, а не. Разницу видите? Закон былещё в 2015 году, и моё сообщение было о том, что в этот закон был включён запрет на проведение выборов Президента, который не имеет никаких конституционных оснований; и речь всё про тот же 2015 год, когда закон был принят. И "виновата" тут относится даже не к принятию закона, а включению в него неконституционного положения о запрете на проведение выборов вместо того, чтобы уже тогда, в 2015-ом году, подумать: "А что же мы будем делать, если полномочия действующего Президента закончатся во время действия военного положения, а выборы провести будет невозможно?". В начале 2024-года ВРУ не назначила выборы Президента, сделав вид, что простым законом можно оправдать несоблюдение Конституции, хотя могла бы пойти в КС и просить: "А может ли Президент продолжать исполнять свои обязанности в сложившейся ситуации?". Найдите в написанном мною, что "при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно".Вы уже не первый раз позволяете себе лгать и приписывать мне, в частности, слова, которые я никогда не писал, и я попрощу Вас впредь этого не делать.