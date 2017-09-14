Ніким, це сторонньою особою, чиновником якимось тощо, а якщо це обмеження покладене на ЗСУ законом то вони мають право та повинні це виконувати.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 11:40
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:43
повістки? Так ними підтираються)
Ці співи про порушення прав ухилянтів нагадують співи про порушення прав на свободну сексуальну жизнь гомосексуалістів) по перше їх права мене мало цікавлять, по друге людям в яких вже є таке обмеження на сексуальну жизнь пару років трохи думається що то правильно.
Кажете порушуються якісь закони? Ну возможно.
Які заходи будем приміняти проти поганих тцкашників? Думаю треба їм нагадати якісь інструкції по оповєщєнію, та ввічливому шанобливому ставленні до громадян. Хто образив ухилянта тому строге усне зауваження, а хто не виконав норму- того на фронт.
Підходить таке?
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 25 тра, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:43
Так, вроде, уже.
И не по одному кругу.
Вот только после первой замены коррупционеров-военкомов на фронтовиков и начались серьезные проблемы, включая бусификацию. Я не знаю, оказались ли фронтовики неподкупными, но нужных знаний и навыков у них явно не оказалось.
Большой привет борцам с коррупцией...
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:49
Добрий день !
Всім Здоров,я .
......мені цікаво , коли настане той час коли всіх ціх зрадників попросять залишити країни в які вони збіжали ....
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:50
Да справа не в тому, що я відчуваю чи не відчуваю, а в тому, що саме оця невизначеність обумовлює оце все отаке становище, яке є.
Тобто одні, як ви і мої рідні вже котрий рік ...., другі вимушені отак пакувати; треті мають відстрочки; четверті в монаках-підвалах; п'яті через тису; і т.д.
Чудово, якщо вдасться отак і далі вирулити країні.
Але щось маю сумніви.
І все оте "революційне необхідне" буде впроваджуватися, але як самоуправство і з відповідною реакцією населення. Ще й коли проблеми тільки углубляться.
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:50
и чем, по мнению списанного пилота, сотни тысяч тцкшиков в тылу помогут?
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:53
я там чуть раньше спрашивал - так какой закон тцкшникам полномочия на содержание Граждан под стражей дал?
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:56
Дно пробиваете тут лишь Вы, упрекая других в отсутствии мозгов и неумении читать, хотя сами этим и страдаете. Я написал, что ВРУ приняла Закон о режиме военного положения, а не объявила военное положение. Разницу видите? Закон был принят ещё в 2015 году, и моё сообщение было о том, что в этот закон был включён запрет на проведение выборов Президента, который не имеет никаких конституционных оснований; и речь всё про тот же 2015 год, когда закон был принят. И "виновата" тут относится даже не к принятию закона, а включению в него неконституционного положения о запрете на проведение выборов вместо того, чтобы уже тогда, в 2015-ом году, подумать: "А что же мы будем делать, если полномочия действующего Президента закончатся во время действия военного положения, а выборы провести будет невозможно?". В начале 2024-года ВРУ не назначила выборы Президента, сделав вид, что простым законом можно оправдать несоблюдение Конституции, хотя могла бы пойти в КС и просить: "А может ли Президент продолжать исполнять свои обязанности в сложившейся ситуации?". Найдите в написанном мною, что "при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно".
Вы уже не первый раз позволяете себе лгать и приписывать мне, в частности, слова, которые я никогда не писал, и я попрощу Вас впредь этого не делать.
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:57
В мене було перепрофілювання вос на крупного спеца служби рао. В кінці був екзамен,
так от, ті хто не здали лишились ще на один срок навчання, на 40 днів
Про всяк випадок, добавлю що шутю) бо ще хтось повірить що заваливших навчання на полігоні лишають на наступний рік
Шо навчили то навчили. Екзамени буде принімати війна.
А в спеців по бусифікації вулиця які питання можуть бути до мобілізованих в тцк вареників? Вони лучші кого знайшла країна на цю роль
Додано: Нед 25 тра, 2025 11:57
_hunter
на тих хто в Німеччині на 500 євро від шольца - на них ніяк не впливають. А так то взагалі наповнюють фронт.
І да, там нема ніяких «сотні тисяч».
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