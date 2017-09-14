RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1395713958139591396013961 ... 13964>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:40

  _hunter написав:Вчись розуміти написане :D
это же школьная (или детский сад?) логика: сказано-ніким, тобто может ограничивать кто? - никто.
іксперд мля :D

Ніким, це сторонньою особою, чиновником якимось тощо, а якщо це обмеження покладене на ЗСУ законом то вони мають право та повинні це виконувати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2911
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:43

  _hunter написав:именно - отправить на фронт. Только назад присылать никого не нужно: повестки печатать хватит и тех 20% Ж, что там сидят по оф. заявлениям.
повістки? Так ними підтираються)
Ці співи про порушення прав ухилянтів нагадують співи про порушення прав на свободну сексуальну жизнь гомосексуалістів) по перше їх права мене мало цікавлять, по друге людям в яких вже є таке обмеження на сексуальну жизнь пару років трохи думається що то правильно.

Кажете порушуються якісь закони? Ну возможно.
Які заходи будем приміняти проти поганих тцкашників? Думаю треба їм нагадати якісь інструкції по оповєщєнію, та ввічливому шанобливому ставленні до громадян. Хто образив ухилянта тому строге усне зауваження, а хто не виконав норму- того на фронт.
Підходить таке?
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 25 тра, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:43

  Banderlog написав:Може отправим тцк на фронт? А замість них фронтовиків прислати? :lol:

Так, вроде, уже.
И не по одному кругу.

Вот только после первой замены коррупционеров-военкомов на фронтовиков и начались серьезные проблемы, включая бусификацию. Я не знаю, оказались ли фронтовики неподкупными, но нужных знаний и навыков у них явно не оказалось.

Большой привет борцам с коррупцией...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8268
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6432 раз.
Подякували: 21529 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:49

  Hotab написав:_hunter

А для этого "майский моб закон" читаем - про штрафы, подачу в розыск, "доставку" и вот это все


Той випадок, коли бігунець Хантер переписав все «на кота» , виїхав з держави , купив поп-корн і готовий до будь яких покарань 🤣


Муж приходит домой и застает свою жену в наручниках, во рту шарик, на сиськах прищепки, ноги связаны. Рядом стоит любовник с плеткой и в кожаной маске и других причиндалах ... Муж жене: -Я так понимаю, бить вас бесполезно...


Добрий день !
Всім Здоров,я .

......мені цікаво , коли настане той час коли всіх ціх зрадників попросять залишити країни в які вони збіжали ....
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4141 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:50

  Banderlog написав:Таке враження що Ви не відчуваєте різниці між справедливістю, законністю, та механізмом забезпечення виконання закону. Конституція на паузі.

Да справа не в тому, що я відчуваю чи не відчуваю, а в тому, що саме оця невизначеність обумовлює оце все отаке становище, яке є.

Тобто одні, як ви і мої рідні вже котрий рік ...., другі вимушені отак пакувати; треті мають відстрочки; четверті в монаках-підвалах; п'яті через тису; і т.д.

Чудово, якщо вдасться отак і далі вирулити країні.
Але щось маю сумніви.
І все оте "революційне необхідне" буде впроваджуватися, але як самоуправство і з відповідною реакцією населення. Ще й коли проблеми тільки углубляться.
detroytred
 
Повідомлень: 24476
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:50

  Hotab написав:_hunter

А для этого "майский моб закон" читаем - про штрафы, подачу в розыск, "доставку" и вот это все


Той випадок, коли бігунець Хантер переписав все «на кота» , виїхав з держави , купив поп-корн і готовий до будь яких покарань 🤣

и чем, по мнению списанного пилота, сотни тысяч тцкшиков в тылу помогут? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:53

  unicdima написав:
  _hunter написав:Вчись розуміти написане :D
это же школьная (или детский сад?) логика: сказано-ніким, тобто может ограничивать кто? - никто.
іксперд мля :D

Ніким, це сторонньою особою, чиновником якимось тощо, а якщо це обмеження покладене на ЗСУ законом то вони мають право та повинні це виконувати.

я там чуть раньше спрашивал - так какой закон тцкшникам полномочия на содержание Граждан под стражей дал?
_hunter
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:56

  ЛАД написав:На форуме уже решили пробивать дно?
Андрюшка рассказывает, что
виновата и ВР, которая сначала приняла закон о военном положении
Оказывается, что при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно? Что-то новое в теории и практике государств.

Дно пробиваете тут лишь Вы, упрекая других в отсутствии мозгов и неумении читать, хотя сами этим и страдаете. Я написал, что ВРУ приняла Закон о режиме военного положения, а не объявила военное положение. Разницу видите? Закон был принят ещё в 2015 году, и моё сообщение было о том, что в этот закон был включён запрет на проведение выборов Президента, который не имеет никаких конституционных оснований; и речь всё про тот же 2015 год, когда закон был принят. И "виновата" тут относится даже не к принятию закона, а включению в него неконституционного положения о запрете на проведение выборов вместо того, чтобы уже тогда, в 2015-ом году, подумать: "А что же мы будем делать, если полномочия действующего Президента закончатся во время действия военного положения, а выборы провести будет невозможно?". В начале 2024-года ВРУ не назначила выборы Президента, сделав вид, что простым законом можно оправдать несоблюдение Конституции, хотя могла бы пойти в КС и просить: "А может ли Президент продолжать исполнять свои обязанности в сложившейся ситуации?". Найдите в написанном мною, что "при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно".

Вы уже не первый раз позволяете себе лгать и приписывать мне, в частности, слова, которые я никогда не писал, и я попрощу Вас впредь этого не делать.
АндрейМ
 
Повідомлень: 470
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:57

  Сибарит написав:Я не знаю, оказались ли фронтовики неподкупными, но нужных знаний и навыков у них явно не оказалось.

В мене було перепрофілювання вос на крупного спеца служби рао. В кінці був екзамен,
так от, ті хто не здали лишились ще на один срок навчання, на 40 днів :lol:
Про всяк випадок, добавлю що шутю) бо ще хтось повірить що заваливших навчання на полігоні лишають на наступний рік :lol:
Шо навчили то навчили. Екзамени буде принімати війна.
А в спеців по бусифікації вулиця :lol: які питання можуть бути до мобілізованих в тцк вареників? Вони лучші кого знайшла країна на цю роль :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 24.06.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:57

_hunter

сотни тысяч тцкшиков в тылу помогут? ;)

на тих хто в Німеччині на 500 євро від шольца - на них ніяк не впливають. А так то взагалі наповнюють фронт.
І да, там нема ніяких «сотні тисяч».
Hotab
 
Повідомлень: 15220
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 1395713958139591396013961 ... 13964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 276569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 931803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14266)
25.05.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.