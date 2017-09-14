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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1395813959139601396113962 ... 13964>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 11:59

  Banderlog написав:
  _hunter написав:именно - отправить на фронт. Только назад присылать никого не нужно: повестки печатать хватит и тех 20% Ж, что там сидят по оф. заявлениям.
повістки? Так ними підтираються)
Ці співи про порушення прав ухилянтів нагадують співи про порушення прав на свободну сексуальну жизнь гомосексуалістів) по перше їх права мене мало цікавлять, по друге людям в яких вже є таке обмеження на сексуальну жизнь пару років трохи думається що то правильно.

Кажете порушуються якісь закони? Ну возможно.
Які заходи будем приміняти проти поганих тцкашників? Думаю треба їм нагадати якісь інструкції по оповєщєнію, та ввічливому шанобливому ставленні до громадян. Хто образив ухилянта тому строге усне зауваження, а хто не виконав норму- того на фронт.
Підходить таке?

Подтираются повестками? - так а пилиция на што?

Які заходи будем приміняти? - это УКУ нужно читать - что там про то же похищение пишут...
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:03

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  unicdima написав:Вчись розуміти написане :D
Там сказано-ніким, тобто суб'єкт цієї норми не ЗСУ :D
іксперди мля :D

Слушне зауваження!
Згоден.

не понял аргумента: типа уловка "суд Линча"? - если толпа - то нет конкретного виноватого?

Так так і є: ключове слово - ніким.
Не можуть бути використані.
З якою метою? -- для обмеження прав і свобод громадян.

Тобто ніхто не може використати саме ЗСУ (та інші військові формування) для обмеження.

А от самі вони, виходить, можуть обмежувати права і свободи громадян.
Але!
Тоді треба мати норми законів, де таке їм визначено!

Тобто, виходить, Конституція прямо не забороняє використання ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:04

  Hotab написав:_hunter

сотни тысяч тцкшиков в тылу помогут? ;)

на тих хто в Німеччині на 500 євро від шольца - на них ніяк не впливають. А так то взагалі наповнюють фронт.
І да, там нема ніяких «сотні тисяч».

С теперь перечитай - с чем спорить пытаешся :lol: Ну и Закон про функции тцкшников.
А фронт они и сами прекрасно наполнят
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:06

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Слушне зауваження!
Згоден.

не понял аргумента: типа уловка "суд Линча"? - если толпа - то нет конкретного виноватого?

Так так і є: ключове слово - ніким.
Не можуть бути використані.
З якою метою? -- для обмеження прав і свобод громадян.

Тобто ніхто не може використати саме ЗСУ (та інші військові формування) для обмеження.

А от самі вони, виходить, можуть обмежувати права і свободи громадян.
Але!
Тоді треба мати норми законів, де таке їм визначено!

Тобто, виходить, Конституція прямо не забороняє використання ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян.

Но кто такой ВГК? - не субъект ли использования ЗС?.. 🤔
Вот те "треба мати норми законів" - кск появятся? Их де _кто-то_ должен написать/подписать? 🤔
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 25 тра, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:07

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Таке враження що Ви не відчуваєте різниці між справедливістю, законністю, та механізмом забезпечення виконання закону. Конституція на паузі.

Да справа не в тому, що я відчуваю чи не відчуваю, а в тому, що саме оця невизначеність обумовлює оце все отаке становище, яке є.

Тобто одні, як ви і мої рідні вже котрий рік ...., другі вимушені отак пакувати; треті мають відстрочки; четверті в монаках-підвалах; п'яті через тису; і т.д.

Чудово, якщо вдасться отак і далі вирулити країні.
Але щось маю сумніви.
І все оте "революційне необхідне" буде впроваджуватися, але як самоуправство і з відповідною реакцією населення. Ще й коли проблеми тільки углубляться.
інший вихід - диктатура!
А з диктаторами в нас не склалось. Надія на закон там де більшість ухиляється від виконання законів смішна.
В нас до закону суспільство не дозріло. В зрілому сусіди мають повідомляти органи про сзч чи ухилянта, а органи реагувати і садити по закону.
В Україні всього в тюрмах 55т. Сзч більше 250т, ухилянтів мільйонів 4.
Яке ви бачите рішення проблеми?
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:08

_hunter

А фронт они и сами прекрасно наполнят


Ні. На сили ТРО (в системі яких працюють бусифікатори) мають чимало важливих функцій по всій країні, окрім допомоги в бусифікаціі. Тобто відправити їх на фронт можна (і вони там періодично бувають), але взамін треба когось з фронту. Може Хантер приїде з Німеччини їх замінити?

Щодо функцій сил ТРО - є відповідний Закон. Читай.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:09

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Вчись розуміти написане :D
это же школьная (или детский сад?) логика: сказано-ніким, тобто может ограничивать кто? - никто.
іксперд мля :D

Ніким, це сторонньою особою, чиновником якимось тощо, а якщо це обмеження покладене на ЗСУ законом то вони мають право та повинні це виконувати.

я там чуть раньше спрашивал - так какой закон тцкшникам полномочия на содержание Граждан под стражей дал?

Там вище мова була саме про Конституції. Ст.17.
Да, виходить, що в якості аргумента заборони вона не підходить.

Аргументом є оте, про що ви.
Про необхідність мати законодавчі права та виписану процедуру виконання для застосування примусу, сили всл-цями.
Вони є. Чітко визначені.
Але не для випадків, про які зараз мова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:15

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:Таке враження що Ви не відчуваєте різниці між справедливістю, законністю, та механізмом забезпечення виконання закону. Конституція на паузі.

Да справа не в тому, що я відчуваю чи не відчуваю, а в тому, що саме оця невизначеність обумовлює оце все отаке становище, яке є.

Тобто одні, як ви і мої рідні вже котрий рік ...., другі вимушені отак пакувати; треті мають відстрочки; четверті в монаках-підвалах; п'яті через тису; і т.д.

Чудово, якщо вдасться отак і далі вирулити країні.
Але щось маю сумніви.
І все оте "революційне необхідне" буде впроваджуватися, але як самоуправство і з відповідною реакцією населення. Ще й коли проблеми тільки углубляться.
інший вихід - диктатура!
А з диктаторами в нас не склалось. Надія на закон там де більшість ухиляється від виконання законів смішна.
В нас до закону суспільство не дозріло. В зрілому сусіди мають повідомляти органи про сзч чи ухилянта, а органи реагувати і садити по закону.
В Україні всього в тюрмах 55т. Сзч більше 250т, ухилянтів мільйонів 4.
Яке ви бачите рішення проблеми?

З диктатурою все ще може скластися... До цього все і йде.

Інші рішення проблеми:
- Трамп (отримав півруки...);
- лебеді (Туреччина; внутрібашенні кремлівські розборки; інопланетяни і т.д.).

З.и. війна на виснаження а тим паче на виживання -- і без диктатури є хфантастикою, дивом на обмежений час.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 тра, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:15

  Hotab написав:_hunter

А фронт они и сами прекрасно наполнят


Ні. На сили ТРО (в системі яких працюють бусифікатори) мають чимало важливих функцій по всій країні, окрім допомоги в бусифікаціі. Тобто відправити їх на фронт можна

Щодо функцій сил ТРО - є відповідний Закон. Читай.

что это за функции такие, что "раз в год" исполняются? - на их исполнение на постоянной основе пару-тройку человек оставить точно нельзя? - отправив остальную шоблу на фронт? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:19

_hunter

что это за функции такие, что "раз в год" исполняются?


Бачиш, прочитати кому дати хабара щоб виїхати ти зумів, а про функції сил ТРО спитати хочаб у ЖПТ розуму не вистачає.
Кажуть, що це так буває коли халявні 500 дають. Мозок відмовляється працювати,
Hotab
 
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