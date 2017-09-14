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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:20
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
А фронт они и сами прекрасно наполнят
Ні. На сили ТРО (в системі яких працюють бусифікатори) мають чимало важливих функцій по всій країні, окрім допомоги в бусифікаціі. Тобто відправити їх на фронт можна
Щодо функцій сил ТРО - є відповідний Закон. Читай.
что это за функции такие, что "раз в год" исполняются? - на их исполнение на постоянной основе пару-тройку человек оставить точно нельзя? - отправив остальную шоблу на фронт? 🤔
як воно легко з Німеччини - цих на фронт, цих теж на фронт. а ухилянтів - ні,ні, їх не можна чіпати.
тебе погано чути, приїжджай, ми тебе тут уважно вислухаємо
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:21
_hunter написав:
Но кто такой ВГК? - не субъект ли использования ЗС?.. 🤔
Вот те "треба мати норми законів" - кск появятся? Их де _кто-то_ должен написать/подписать? 🤔
Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.
Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.
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detroytred
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:22
detroytred написав: _hunter написав: unicdima написав:
Ніким, це сторонньою особою, чиновником якимось тощо, а якщо це обмеження покладене на ЗСУ законом то вони мають право та повинні це виконувати.
я там чуть раньше спрашивал - так какой закон тцкшникам полномочия на содержание Граждан под стражей дал?
Там вище мова була саме про Конституції. Ст.17.
Да, виходить, що в якості аргумента заборони вона не підходить.
Аргументом є оте, про що ви.
Про необхідність мати законодавчі права та виписану процедуру виконання для застосування примусу, сили всл-цями.
Вони є. Чітко визначені.
Але не для випадків, про які зараз мова.
я там чуть выше писал - это ровно та же "приколюха", что с судом Линча - "это не я его засудил, это мы его засудили"
Закон на ограничения - имеет автора(ов), подписантов.
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_hunter
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:26
13 загиблих, з них – троє дітей, понад півсотні поранених. Зруйновані багатоповерхівки та цілі вулиці, торгові центри та інфраструктурні об'єкти у понад 30 населених пунктах.
Україна пережила чергову страшну ніч терору. Невибіркового терору проти мирних людей.
Відсутність жорсткої реакції Заходу на небажання Кремля зупиняти вогонь, путінський режим розцінив як дозвіл на посилення агресії та відновлення масового вбивства цивільних.
Час розмов та дипломатії минув.
Настав час дій.
Лише сила здатна зупинити терор.
Лише зброя та санкції спроможні змусити оскаженілого маніяка поважати світовий порядок.
Сьогодні рашистське зло ще можна знищити на берегах Дніпра.
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Прокинулась. І шо ти зробиш??? Припреш в Україну внуків. Давай, уперед
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:31
Бетон написав:
13 загиблих, з них – троє дітей, понад півсотні поранених. Зруйновані багатоповерхівки та цілі вулиці, торгові центри та інфраструктурні об'єкти у понад 30 населених пунктах.
Україна пережила чергову страшну ніч терору. Невибіркового терору проти мирних людей.
Відсутність жорсткої реакції Заходу на небажання Кремля зупиняти вогонь, путінський режим розцінив як дозвіл на посилення агресії та відновлення масового вбивства цивільних.
Час розмов та дипломатії минув.
Настав час дій.
Лише сила здатна зупинити терор.
Лише зброя та санкції спроможні змусити оскаженілого маніяка поважати світовий порядок.
Сьогодні рашистське зло ще можна знищити на берегах Дніпра.
Кожен день зволікання збільшує ризик, що це зло вийде за кордони України.
Прокинулась. І шо ти зробиш??? Припреш в Україну внуків. Давай, уперед
це як, ранішний делірій?
чи він вже не алкогольного походження?...
так, ніч терору - але жодної емоції на адресу тих, хто цей терор влаштував...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 тра, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:33
detroytred написав: _hunter написав:
Но кто такой ВГК? - не субъект ли использования ЗС?.. 🤔
Вот те "треба мати норми законів" - кск появятся? Их де _кто-то_ должен написать/подписать? 🤔
Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.
Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.
Считаете, что "никто" не включает в себя "ничто" и там требуется ещё одно уточняющее местоимение?
И, например, самоназванный орган "Совет Комиссаров" таки может использовать ЗС "з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:34
ЛАД написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
2. Решение отрицательное - выборы проводить немедленно - "Струсил и решил уйти с помощью КС".
Но это ладно. А вот что было бы со страной, если сейчас начнётся предвыборная борьба? (Думаю, будущие выборы будут самыми грязными в истории Украины).
колись же передвиборча боротьба все рівно почнеться
Те ж саме ви можете написати і в 2028 і в 2035. То що виходить Зеленський довічний президент? Бо в 2045-му з виборців лишаться тільки чиновники, поліція та залишки інвалідів
Не то же самое.
Одно дело в мирное время, другое дело во время войны.
У нас и так с "моральным духом" и "единством" не сказал бы, что хорошо, а если начнётся предвыборная компания...
Потом наши потомки через 100 лет будут гадать, как мы сейчас - кто был большим патриотом Грушевский, Винниченко, Петлюра,... и кто виноват. Понятно, что виноваты будут "кацапы" - большевиков уже нет.
є ще варіант що Зе виграє з результатом 146% (бо по факту опозиції неіснує), а будь-які порушення чи фальсифікації це все іпсо і проіскі врагов, як із бусифікацією
Между прочим, не буду сильно удивлён, если Зеленский победит без всяких "порушень чи фальсифікацій". Здесь собралась несколько специфическая публика. В 2019 по голосовалке на форуме Порошенко тоже побеждал с большим отрывом. В реале...
Поэтому не стоит судить по настроениям на форуме.
А реалі, як каже Чаплига, в другому турі виграє кандидат з меншим антирейтиногом.
Краще послухайте Стуса, який пояснює, чому не буде "наступного нападу заболотних орків"
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:36
_hunter написав:
я там чуть выше писал - это ровно та же "приколюха", что с судом Линча - "это не я его засудил, это мы его засудили"
Закон на ограничения - имеет автора(ов), подписантов.
Так і виходить.
Закон приймуть одні і начебто ж не вони будуть використовувати ЗСУ.
Система))
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:36
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Ні. На сили ТРО (в системі яких працюють бусифікатори) мають чимало важливих функцій по всій країні, окрім допомоги в бусифікаціі. Тобто відправити їх на фронт можна
Щодо функцій сил ТРО - є відповідний Закон. Читай.
что это за функции такие, что "раз в год" исполняются? - на их исполнение на постоянной основе пару-тройку человек оставить точно нельзя? - отправив остальную шоблу на фронт? 🤔
а ухилянтів - ні,ні, їх не можна чіпати.
Снова "сам придумал - сам посмеялся"?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:40
_hunter
Ну добре-добре, ухилянтів чіпати можна. Бо Хантер все продав і власну тушку вивіз. Тепер - можна!
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