RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 139601396113962139631396413965>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:41

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Но кто такой ВГК? - не субъект ли использования ЗС?.. 🤔
Вот те "треба мати норми законів" - кск появятся? Их де _кто-то_ должен написать/подписать? 🤔

Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.

Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.

Считаете, что "никто" не включает в себя "ничто" и там требуется ещё одно уточняющее местоимение?
И, например, самоназванный орган "Совет Комиссаров" таки может использовать ЗС "з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."?

Наповал))

Але з такою метою наче ж взагалі ніщо і нікого не можна використовувати?
detroytred
 
Повідомлень: 24476
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:43

  katso написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:
Когось переведуть в головний офіс, в Ольгіно.
Син лейтенанта в Мюнхені, навряд чи повернеться. Там сестра допоможе встати на ноги (але це якщо її хата, що в оренді, вціліє в Дніпрі).
Yama молодий, здоровий , бігає, нуль податків. Ідеальний воїн: екрномічний фронт нічого не втратить, він в бюджет в клювіку нічого не носить.
Аби не переходити на особистості , спробую стриматися. Скажу коротко що : всі хто не займається експортом і не приносить валюту в Україну - абсолютно без користі для економіки України, те що крутиться в середині України то все рівно з правої кишені в ліву.
от цей момент не зрозумів, значить той хто продає на внутрішньому ринку збудовану власними руками нерухомість менше приносить користі за валютну проститутку?)


Они неправильно приравняли "пользу для экономики Украины" к "пользе для Украины". Вот пекарь печет хлеб, за гривны, из украинской муки, которую привез водитель тоже за гривеы, и собрали ее на поле за гривны - он "перекладывает из левого кармана в правый?". Да, перекладывает. А попробуйте поживите без него. Или как говорить Арестович критикуя слабый ВПК Запада - "доллары нельзя зарядить в пушки".


ВВП по доходам
ВВП = Национальный доход + амортизация + косвенные налоги — субсидии — чистый факторный доход из-за границы (ЧДиФ) (или + чистый факторный доход иностранцев, работающих на территории данной страны (ЧДФ)), где:
Национальный доход = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + прибыль корпораций.
Данная формула характеризует ВВП по доходам в системе национальных счетов ООН (версия 2008 года). Операционная разница измеряет излишек или дефицит ...

ВВП по расходам
{ Y=C+I+G+Xn}, где
{ Xn=Ex-Im}
ВВП = конечное потребление + валовое накопление капитала (инвестиции в фирму, то есть покупка станков, оборудования, запасов, места производства) + государственные расходы + чистый экспорт (экспорт − импорт; может быть как положительным, так и отрицательным).

==
самі знайдіть де тут пенсія хотаба
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 тра, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39576
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:43

  Hotab написав:_hunter
Ну добре-добре, ухилянтів чіпати можна. Бо Хантер все продав і власну тушку вивіз. Тепер - можна! :lol:

просто поразительно, как корежит человека от фразы "исполнять закон" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9715
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:45

_hunter
На кордоні Хантер виїжджає ще без закону (купюри) , а після виїзду - «давайте по закону» з ухилянтами :lol:

самі знайдіть де тут пенсія хотаба


На картці Ощаду. Тобі не дам. Навіть не клянчи. Йди гриби з фундаменту ріж.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15220
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:45

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:колись же передвиборча боротьба все рівно почнеться
Те ж саме ви можете написати і в 2028 і в 2035. То що виходить Зеленський довічний президент? Бо в 2045-му з виборців лишаться тільки чиновники, поліція та залишки інвалідів

Не то же самое.
Одно дело в мирное время, другое дело во время войны.
У нас и так с "моральным духом" и "единством" не сказал бы, что хорошо, а если начнётся предвыборная компания...

я мав на увазі якщо війна в якомусь виді збережеться і в 2028 і в 2035, тоді й відмазки про "вибори не на часі" так само збережуться. А не про "мирний час".
Наприклад, на якому році війни особисто ви готові сказати - ну все, Зеленський старіє, пора все таки провести вибори))
Letusrock
 
Повідомлень: 2331
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:46

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.

Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.

Считаете, что "никто" не включает в себя "ничто" и там требуется ещё одно уточняющее местоимение?
И, например, самоназванный орган "Совет Комиссаров" таки может использовать ЗС "з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."?

Наповал))

Але з такою метою наче ж взагалі ніщо і нікого не можна використовувати?

ну вот получается, что можно. Если "никто" это не "ничто" - потому как иных запретов, кроме Статьи 17 - нет...
Да и ВГК, кстати - не "никто", а должность/звание.
_hunter
 
Повідомлень: 9715
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:47

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Кому? Стефанчуку? :)


Да. Кому-то такому серенькому, который придет к власти каким-то исполняющим обязанности - подпишет судьбоносные решения - и сразу же затеряется в истории водоворота последующих событий. Примеров хватает, начиная от Керенского (возглавлявшего ВРЕМЕННОЕ правительство) до недавнего ИО Президента Турчинова.

Вопрос-то не в "сереньком".
Стефанчук самостоятельно ничего не подпишет
Не сомневаюсь, что при любом решении США и Европы Зеленский тоже никуда не денется и вынужден будет подписать всё, что скажут. Как сказал Трамп: "У него нет козырей". Потому что нет козырей у Украины. Без поддержки Запада мы воевать не сможем.
Поэтому такая замена ничего не меняет.
Но, может быть, Зеленскому удастся выторговать хоть немного лучшие условия. Стефанчук вообще ничего выторговать не сможет.

Хтось же має бути умовним Фунтом. Чи думаєте, саме "розсмокчецця".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39576
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:49

  ЛАД написав:На форуме уже решили пробивать дно?
Андрюшка рассказывает, что
виновата и ВР, которая сначала приняла закон о военном положении
Оказывается, что при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно? Что-то новое в теории и практике государств.

Потом мушка жужжит, что
У 2014 було не легше, але чомусь вибори відбулися
Я что-то пропустил? Российские войска в 2014 были ещё где-то, кроме Крыма? Во время выборов шла война? Была проведена массовая мобилизация? Были миллионы ВПО и беженцев за границей? Украинские города регулярно подвергались бомбардировкам?
Я уж молчу о его постоянном жужжании о русскоязычных "внутрішніх окупантах". Вот только русскоязычный ЛАД живёт в Харькове и не хочет уезжать из Украины, а "истинный ариец" мушка, "цінний генохвонд нації" прячется в подвале и мечтает, когда же его выпустят к филиппинке.

Ещё одно открытие делает yama:
всі хто не займається експортом і не приносить валюту в Україну - абсолютно без користі для економіки України, те що крутиться в середині України то все рівно з правої кишені в ліву
Это ж надо до такого открытия додуматься? Даже Нобелевки мало за такое!
Может, конечно, в какой-то яме, в которой он сидит, и так. Но мне интересно жрать он будет доллары онлифанщицы? Или всё-таки захочется картошечки и мясца? А потом ещё и яблочком закусить?
О его "наездах" на ВПО и говорить не буду. Просмотрел бы, как сверкали его пятки, если бы Львов подвергся обстрелам и бомбардировкам, а вражеские войска стояли бы на окраине Львова.

Детишки, я всё могу понять. У человека могут быть другие взгляды, плохой характер, можно спорить, ругаться.
Но нельзя же писать откровенные глупости, хоть немного мозгов иметь всё-таки надо.

пробиває дно ЛАД, заявляючи, що у 2014 "був легкий насморк", а не "прийшла чума"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39576
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:53

flyman

пробиває дно ЛАД, заявляючи, що у 2014 "був легкий насморк", а не "прийшла чума"


В 14-му то чума, в 22-му то що?
Але більше (в третій раз) вони ніколи «ні-ні», бо так сказали Флайману халамидні блогери.
Hotab
 
Повідомлень: 15220
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І скажіть, що там не тромб відірвався. Черговий інсультник на форумі.

підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти.
Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.
Letusrock
 
Повідомлень: 2331
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 139601396113962139631396413965>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 99568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 276569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 931803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14266)
25.05.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.