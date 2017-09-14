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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:41
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Но кто такой ВГК? - не субъект ли использования ЗС?.. 🤔
Вот те "треба мати норми законів" - кск появятся? Их де _кто-то_ должен написать/подписать? 🤔
Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.
Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.
Считаете, что "никто" не включает в себя "ничто" и там требуется ещё одно уточняющее местоимение?
И, например, самоназванный орган "Совет Комиссаров" таки может использовать ЗС "з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."?
Наповал))
Але з такою метою наче ж взагалі ніщо і нікого не можна використовувати?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:43
katso написав: Banderlog написав: yama написав:
Когось переведуть в головний офіс, в Ольгіно.
Син лейтенанта в Мюнхені, навряд чи повернеться. Там сестра допоможе встати на ноги (але це якщо її хата, що в оренді, вціліє в Дніпрі). Yama
молодий, здоровий , бігає, нуль податків. Ідеальний воїн: екрномічний фронт нічого не втратить, він в бюджет в клювіку нічого не носить.
Аби не переходити на особистості , спробую стриматися. Скажу коротко що : всі хто не займається експортом і не приносить валюту в Україну - абсолютно без користі для економіки України, те що крутиться в середині України то все рівно з правої кишені в ліву.
от цей момент не зрозумів, значить той хто продає на внутрішньому ринку збудовану власними руками нерухомість менше приносить користі за валютну проститутку?)
Они неправильно приравняли "пользу для экономики Украины" к "пользе для Украины". Вот пекарь печет хлеб, за гривны, из украинской муки, которую привез водитель тоже за гривеы, и собрали ее на поле за гривны - он "перекладывает из левого кармана в правый?". Да, перекладывает. А попробуйте поживите без него. Или как говорить Арестович критикуя слабый ВПК Запада - "доллары нельзя зарядить в пушки".
ВВП по доходам
ВВП = Национальный доход + амортизация + косвенные налоги — субсидии — чистый факторный доход из-за границы (ЧДиФ) (или + чистый факторный доход иностранцев, работающих на территории данной страны (ЧДФ)), где:
Национальный доход = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + прибыль корпораций.
Данная формула характеризует ВВП по доходам в системе национальных счетов ООН (версия 2008 года). Операционная разница измеряет излишек или дефицит ...
ВВП по расходам
{ Y=C+I+G+Xn}, где
{ Xn=Ex-Im}
ВВП = конечное потребление + валовое накопление капитала (инвестиции в фирму, то есть покупка станков, оборудования, запасов, места производства) + государственные расходы + чистый экспорт (экспорт − импорт; может быть как положительным, так и отрицательным).
==
самі знайдіть де тут пенсія хотаба
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 25 тра, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:45
_hunter
На кордоні Хантер виїжджає ще без закону (купюри) , а після виїзду - «давайте по закону» з ухилянтами
самі знайдіть де тут пенсія хотаба
На картці Ощаду. Тобі не дам. Навіть не клянчи. Йди гриби з фундаменту ріж.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 тра, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:45
ЛАД написав: Letusrock написав:
колись же передвиборча боротьба все рівно почнеться
Те ж саме ви можете написати і в 2028 і в 2035. То що виходить Зеленський довічний президент? Бо в 2045-му з виборців лишаться тільки чиновники, поліція та залишки інвалідів
Не то же самое.
Одно дело в мирное время, другое дело во время войны.
У нас и так с "моральным духом" и "единством" не сказал бы, что хорошо, а если начнётся предвыборная компания...
я мав на увазі якщо війна в якомусь виді збережеться і в 2028 і в 2035, тоді й відмазки про "вибори не на часі" так само збережуться. А не про "мирний час".
Наприклад, на якому році війни особисто ви готові сказати - ну все, Зеленський старіє, пора все таки провести вибори))
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:46
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Вгк і не дає завдань тцк-нам пакувати.
Норми закона з'являється від ВРУ.
Органу, а не особи.
Считаете, что "никто" не включает в себя "ничто" и там требуется ещё одно уточняющее местоимение?
И, например, самоназванный орган "Совет Комиссаров" таки может использовать ЗС "з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."?
Наповал))
Але з такою метою наче ж взагалі ніщо і нікого не можна використовувати?
ну вот получается, что можно. Если "никто" это не "ничто" - потому как иных запретов, кроме Статьи 17 - нет...
Да и ВГК, кстати - не "никто", а должность/звание.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:47
ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав:
Кому? Стефанчуку?
Да. Кому-то такому серенькому, который придет к власти каким-то исполняющим обязанности - подпишет судьбоносные решения - и сразу же затеряется в истории водоворота последующих событий. Примеров хватает, начиная от Керенского (возглавлявшего ВРЕМЕННОЕ правительство) до недавнего ИО Президента Турчинова.
Вопрос-то не в "сереньком".
Стефанчук самостоятельно
ничего не подпишет
Не сомневаюсь, что при любом решении
США и Европы Зеленский тоже никуда не денется и вынужден будет подписать всё, что скажут. Как сказал Трамп: "У него нет козырей". Потому что нет козырей у Украины. Без поддержки Запада мы воевать не сможем.
Поэтому такая замена ничего не меняет.
Но, может быть
, Зеленскому удастся выторговать хоть немного лучшие условия. Стефанчук вообще ничего выторговать не сможет.
Хтось же має бути умовним Фунтом. Чи думаєте, саме "розсмокчецця".
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:49
ЛАД написав:
На форуме уже решили пробивать дно?
Андрюшка рассказывает, что
виновата и ВР, которая сначала приняла закон о военном положении
Оказывается, что при вооружённом нападении на страну вп объявлять не нужно? Что-то новое в теории и практике государств.
Потом мушка жужжит, что
У 2014 було не легше, але чомусь вибори відбулися
Я что-то пропустил? Российские войска в 2014 были ещё где-то, кроме Крыма? Во время выборов шла война? Была проведена массовая мобилизация? Были миллионы ВПО и беженцев за границей? Украинские города регулярно подвергались бомбардировкам?
Я уж молчу о его постоянном жужжании о русскоязычных "внутрішніх окупантах". Вот только русскоязычный ЛАД живёт в Харькове и не хочет уезжать из Украины, а "истинный ариец" мушка, "цінний генохвонд нації" прячется в подвале и мечтает, когда же его выпустят к филиппинке.
Ещё одно открытие делает yama
:
всі хто не займається експортом і не приносить валюту в Україну - абсолютно без користі для економіки України, те що крутиться в середині України то все рівно з правої кишені в ліву
Это ж надо до такого открытия додуматься? Даже Нобелевки мало за такое!
Может, конечно, в какой-то яме, в которой он сидит, и так. Но мне интересно жрать он будет доллары онлифанщицы? Или всё-таки захочется картошечки и мясца? А потом ещё и яблочком закусить?
О его "наездах" на ВПО и говорить не буду. Просмотрел бы, как сверкали его пятки, если бы Львов подвергся обстрелам и бомбардировкам, а вражеские войска стояли бы на окраине Львова.
Детишки, я всё могу понять. У человека могут быть другие взгляды, плохой характер, можно спорить, ругаться.
Но нельзя же писать откровенные глупости, хоть немного мозгов иметь всё-таки надо.
пробиває дно ЛАД, заявляючи, що у 2014 "був легкий насморк", а не "прийшла чума"
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:53
flyman
пробиває дно ЛАД, заявляючи, що у 2014 "був легкий насморк", а не "прийшла чума"
В 14-му то чума, в 22-му то що?
Але більше (в третій раз) вони ніколи «ні-ні», бо так сказали Флайману халамидні блогери.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 12:55
Hotab написав:
І скажіть, що там не тромб відірвався. Черговий інсультник на форумі.
підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти.
Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.
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