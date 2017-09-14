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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1396113962139631396413965>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 12:56

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog

про окоп і т 90 не зрозумів.


Тромб.
Мало хто його розуміє. На гілці КРЖН теж не розуміють про що він марить щоночі.
Але до земляка Вадіка ще далекувато. Проте його шлях заздалегідь визначений (предопределен) , буде такий самий.


Врятлі це всп і відлов сзч.


Я думаю для виловленого (ТЦК-никами) сезечешника швидко показують 2 перспективи:
- військова прокуратура і ККУ
- з ТЦК ти їдеш у військову частину (не обовʼязково свою, виявляється в елітному К2 повно бувших СЗЧ-ників, нині відмінних спеціалістів)

Так зʼявляється ще одне тіло на фронті, ціль досягнута.

Я так розумію возмущєніє в тім що це може бути не сзч а обичний ухилянт. ) тоді не понятно , чому тих хто отслужили і дезертирували можно бусифікувати а тих хто бігає 3,5 роки ні.
Взагалі,мудрий нарід трохи не розуміє, що занос 4 бугаями в бус це неоправданий гуманізм.)))
Кому воно нах надо крутить їх босими руками?)

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:02

Letusrock

підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні,


Для мене людина, яка хоча б кілька років віддала захисту держави (я маю на увазі саме захисту, а не просто десь служив , до війни, чи під час) викликає кратно більше поваги, ніж «лейтенант запасу» який жодного дня не служив і не збирається.
(якби у нас хоча б кожен другий віддав кілька років захисту, проблема з о/с би зникла).

Якщо Барашов правду каже про вік/вагу


Правду. Але хто йому винуватий, що він свиноматка? Я?
Я бігаю, тримаю себе в формі. Молодший не на багато. Воно свиноматка, яка ситно їла в Ле-Сільпо, солоденько спала все життя. Так це що, тепер у нього індульгенція від війни?
То може його треба пугою поганяти по стадіону , привести до норми вагу, дивись і на суглоби впаде навантаження?
Все в житті вимагає зусиль.
Піти в спортзал чи на стадіон.
Змусити себе підняти в небо машину , по якій стріляють навіть свої.
Вийти з середнячка з зарплатою в 1 куй, і починати заробляти 10.

Повидлове життя приємніше. Приводить до 120 кг ваги і ібальника як на аватарі.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 13:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:09

  барабашов написав:Хотелось бы комментарий людей немного прошедших через ЗСУ и лучше МВД с СБУ за что так Ухулянтия Чикатилу Оноприенковича злобно оповещают
https://t.me/kindzadza_ua/17167
Понятно что ссылка на вражеский(ухулянтский) телеграмм канал, но я ещё не разобрался как скачанное видео здесь быстро и просто в посте выкладывать
Да - помню наши неперможни захысныкы писали что так только СЗЧешников пакуют
Наверно тех кто с окопа на личном Т-90 сдёрнули к мамке на борщ


Чому так багато СЗЧ в 155 бригаді? Тому що всі бусифіковані. Це проблема мобілізації, яка не вирішена взагалі.
https://www.youtube.com/watch?v=NsonGEDFAnQ

усі викрадені або відкупляться або втечуть 8)

одні платять аби відпустили з катівень
інші тікають із навчальних полігонів або безпосередньо з частин.

ось такий кругообіг людей та грошей у природі.
різні розцінки, різні варіанти.
у програші-держава: зп/премії людоловам, витрачені кошти на навчання, одяг, харч бусифікованим, які усе одно дременуть... мала кількість, яка залишається у частинах-непридатна/косить/бухає/ширяється. те, що коїться у "учебках"/частинах із наловленими - це пиздець :shock: із ними ніхто не має бажання мати справу, списання/спихування/забивання/існують там як духи :(
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:10

  Banderlog написав:
  _hunter написав:именно - отправить на фронт. Только назад присылать никого не нужно: повестки печатать хватит и тех 20% Ж, что там сидят по оф. заявлениям.
повістки? Так ними підтираються)
Ці співи про порушення прав ухилянтів нагадують співи про порушення прав на свободну сексуальну жизнь гомосексуалістів) по перше їх права мене мало цікавлять, по друге людям в яких вже є таке обмеження на сексуальну жизнь пару років трохи думається що то правильно.

Кажете порушуються якісь закони? Ну возможно.
Які заходи будем приміняти проти поганих тцкашників? Думаю треба їм нагадати якісь інструкції по оповєщєнію, та ввічливому шанобливому ставленні до громадян. Хто образив ухилянта тому строге усне зауваження, а хто не виконав норму- того на фронт.
Підходить таке?

тільки в перших інтим між собою і для себе і взаємної згоди (по любві, або за дєньгі, то вже ньюанси)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 тра, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:10

  Hotab написав:Кажуть, що це так буває коли халявні 500 дають. Мозок відмовляється працювати,

Это Вы сейчас про 500 евро или 500 граммов?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В Україні всього в тюрмах 55т. Сзч більше 250т, ухилянтів мільйонів 4.
Яке ви бачите рішення проблеми?

може керівництву осінню 2022 треба було збавити рівень потужності у відповідності до реалій. А то контрнаступ, потім курськ. Дивно що ми ще на Кілінінград не напали.
Я розумію до чого ви хилите. Але чи влаштує вас момент що в 2030 призвуть/бусифікують вашу дружину, а в 2045 вашу 15-річну внучку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:12

  flyman написав:
  Banderlog написав:
в нас насільно лічити нікого нізя. Тіки по согласію, а я нєсогласєн)
То шо там ? Як має проходити на думку пана Флаймана бусифікація?
І попрошу врахувати що ті методи що зараз приміняються недостатні. Жду ваших розумних пропозицій. Напевно буде щось типу збільшити виплати війсськовим в 2 раза? Ухилянтів згідно законодавства саджати на 5р, а сзч на 9р?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:16

  Letusrock написав:Дивно що ми ще на Кілінінград не напали.

Ну вот. Теперь оказывается, что мы на кого-то нападаем.
Верной дорогой идете, товарищ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Для мене людина, яка хоча б кілька років віддала захисту держави (я маю на увазі саме захисту, а не просто десь служив , до війни, чи під час) викликає кратно більше поваги

тобто толеруємо кричущий випадок порушення закону з політичних мотивів
  Hotab написав:Правду. Але хто йому винуватий,

так само тоді можна за 75% інвалідів/непридатних сказати: хто йому винен що догрався до діабету і відрізали ногу. от я шоколадки не їв і здоровий. хай валить на фронт на костилях
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:23

  Сибарит написав:
  Letusrock написав:Дивно що ми ще на Кілінінград не напали.

Ну вот. Теперь оказывается, что мы на кого-то нападаем.
Верной дорогой идете, товарищ.

гарно чіпляєтесь до слів. замініть тоді на "спробували нейтралізувати сили ворога на його території", чи шось подібне. контекст був "взялись за справу на яку нема ресурсів"
Letusrock
 
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