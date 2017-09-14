Додано: Нед 25 тра, 2025 13:02



підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні,







Якщо Барашов правду каже про вік/вагу





Для мене людина, яка хоча б кілька років віддала захисту держави (я маю на увазі саме захисту, а не просто десь служив , до війни, чи під час) викликає кратно більше поваги, ніж «лейтенант запасу» який жодного дня не служив і не збирається.(якби у нас хоча б кожен другий віддав кілька років захисту, проблема з о/с би зникла).Правду. Але хто йому винуватий, що він свиноматка? Я?Я бігаю, тримаю себе в формі. Молодший не на багато. Воно свиноматка, яка ситно їла в Ле-Сільпо, солоденько спала все життя. Так це що, тепер у нього індульгенція від війни?То може його треба пугою поганяти по стадіону , привести до норми вагу, дивись і на суглоби впаде навантаження?Все в житті вимагає зусиль.Піти в спортзал чи на стадіон.Змусити себе підняти в небо машину , по якій стріляють навіть свої.Вийти з середнячка з зарплатою в 1 куй, і починати заробляти 10.Повидлове життя приємніше. Приводить до 120 кг ваги і ібальника як на аватарі.