Давно у тебе скіли визначати його інвалідність по фото? Але ок, хай він липовий інвалід. Беремо так, що обидва (барабан і Залужний) липові Але він як мінімум з 14 року служив, і більшість років на війні. А такий самий липовий інвалід барабан ні дня не захищав, проте відкриває пістак на Залужного. Чого б це?
так само тоді можна за 75% інвалідів
Хай тихенько сидять з опущеними очима і не вийобуються, як веде себе тут інвалід барабан.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: в чом питання? Тянуть в тцк. Міліція в стороні стоїть бо їм пофіг скільки наловлено. це не їх показники.
Ст. 17 Конституції: Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
Тобто навіть якщо поліція доставить громадянина в ТЦК (який є частиною ЗСУ), то навіть там ТЦК не може обмежувати права і свободи громадян. Ніяк. Схотів громадянин і в будь-який момент пішов куди схотів.
За те, що пішов - тобто порушив закон про мобілізацію і т.д., за це правоохороні органи повинні притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Або адмінка від начальника ТЦК по 210, 211. Суд винести рішення іменем України. Про покарання.
Крапка. Все. Ніяких інших варіантів нема. Так встановлено Конституцією. Яка має пряму дію.
Будь-які інші співи без зміни Конституції стосовно застосування всл саме ЗСУ відносно будь-якого обмеження прав і свобод громадян є --- революційною необхідністю тощо)))
Якщо є і впроваджується революційна необхідність в оцьому, то її можна і в усьому іншому. Тобто можна все, що вважатиметься потрібним для (підставляємо, що хоч).
возможно Ви маєте рацію. Но лічно я не правознавець і конституцію не читаю. думаю вареники з тцк тож не читають. обращайтесь в конституційний суд. Таке враження що Ви не відчуваєте різниці між справедливістю, законністю, та механізмом забезпечення виконання закону. Конституція на паузі. Я щось не бачу від пропозицій для рішення проблеми нехватки людей. Хочете законності? Я тільки за , щоб були закони воєнного врємєні. Но їх нема) ви вимагаєте введення цих законів? Закінчення війни? Розбудови тюремної системи та саджання всіх ухилянтів і сзч в тюрми? Може отправим тцк на фронт? А замість них фронтовиків прислати?
в этой ситуации только один нюанс - почему к казнокрадам, взяточникам и прочей шалупени не применяют такие же методы? где лже прокуроры инвалиды? на фронте в штурмовиках? или к ним применяется другая справедливость?
Давно у тебе скіли визначати його інвалідність по фото? Але ок, хай він липовий інвалід. Беремо так, що обидва (барабан і Залужний) липові Але він як мінімум з 14 року служив, і більшість років на війні. А такий самий липовий інвалід барабан ні дня не захищав, проте відкриває пістак на Залужного. Чого б це?
так само тоді можна за 75% інвалідів
Хай тихенько сидять з опущеними очима і не вийобуються, як веде себе тут інвалід барабан.
глубоко в тылу юниты по карте двигать - оно, конечно, "служил". Но для 99ти % от 6 лямов "необновлянтов" - абсолютно недостижимо.
10 тисяч хакнутих московитами ІР-камер були приватними, муніципальними та дорожніми. Розташовані вони були у місцях, близьких до кордону України, військових об’єктів та залізничних станцій, через які надходила військова допомога Україні
Отже, як на ситуацію зі зламом 10 тисяч камер відреагували наші державні кіберзахисники?
Міністерство внутрішніх справ/НПУ, які займаються дорожніми камерами – заховались у кущах і прикидаються мертвим ховрашком.
У нас при РНБО є такий собі Національний координаційний центр кібербезпеки, який начебто мав би бути головним "по кібер" у країні – так його навіть ніхто не запитував, настільки це кволе та непомітне утворення.
У країні аж 11 "основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки": ДССЗЗІ, НПУ, СБУ, МОУ, ГШ, СЗР, ГУР МОУ, розвідка ДПСУ, НБУ, МЗС та РНБО.
jump написав:Злам камер спостереження: винних немає
10 тисяч хакнутих московитами ІР-камер були приватними, муніципальними та дорожніми. Розташовані вони були у місцях, близьких до кордону України, військових об’єктів та залізничних станцій, через які надходила військова допомога Україні
Отже, як на ситуацію зі зламом 10 тисяч камер відреагували наші державні кіберзахисники?
Міністерство внутрішніх справ/НПУ, які займаються дорожніми камерами – заховались у кущах і прикидаються мертвим ховрашком.
У нас при РНБО є такий собі Національний координаційний центр кібербезпеки, який начебто мав би бути головним "по кібер" у країні – так його навіть ніхто не запитував, настільки це кволе та непомітне утворення.
У країні аж 11 "основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки": ДССЗЗІ, НПУ, СБУ, МОУ, ГШ, СЗР, ГУР МОУ, розвідка ДПСУ, НБУ, МЗС та РНБО.
камери дуже стара тема, 3 роки тому писали, що камери кітайські були закуплені в період 2010-2020 рр , софт там виключно московський, тому ні треба було нічого хакати, 15 років була можливість у москви дивитись, треба було банально поміняли камери, але це визнати, що гроші використовувались марно, і давно ясно, хто лобіював ці московські камери (такі як кернес/труханов/вілкул +2000 труханових калібром поменше)