Banderlog написав:В Україні всього в тюрмах 55т. Сзч більше 250т, ухилянтів мільйонів 4. Яке ви бачите рішення проблеми?
може керівництву осінню 2022 треба було збавити рівень потужності у відповідності до реалій. А то контрнаступ, потім курськ. Дивно що ми ще на Кілінінград не напали. Я розумію до чого ви хилите. Але чи влаштує вас момент що в 2030 призвуть/бусифікують вашу дружину, а в 2045 вашу 15-річну внучку
спочатку заберуть тебе, перелякакого а в 2030-2045 роках ніякої мобілізації не буде, не фантазуй
Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...
"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..." "У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"." "Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"." https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов
Навіть _hunter оновив свої дані ...
Ти теж оновив, але про це ще не написав )
Не тримай в собі, напиши правду, оновив жє ? Так ? )
Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...
"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..." "У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"." "Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"." https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов
ви нє панімаєтє, ето другоє )) автор статті паспорт рф під час війни отримав, але це "какая разніца" для прохожих.
я думаю немає ніяких 6+ млн ухилянтів, придумав це - нєкто громадянин Іонушас, "рождьонний в пітєрє". але сєкта "заброньованих та виключених віруючих" хаває.
Hotab написав:І скажіть, що там не тромб відірвався. Черговий інсультник на форумі.
підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти. Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.
Тому що обидва офіцери, але є нюанс: Залужний з 14 року на війні. Де Барабашов? Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок . Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні. Я тих, хто «побував» не критик ні за «схеми», ні за бажання піти. Аби лише не СЗЧ. Хай хочаб кожен другий офіцер (і не офіцер) відвоює кілька років і у нас проблеми з о/с не буде. А якщо «офіцер» в 50 інвалід (в 14 році в 39 років теж був інвалідом?) , то має закрити 3.14-здак як мінімум на того ж Залужного , який відвоював роки. Та і взагалі на всіх, хто воював. А воно варнякає на адресу Бандерлога «хдє мой Хрым и Кубань, солдатик?».
Доречі, скільки було розповідів про «інвалідів на V8” , а воно он як…
ЛАД написав:Более интересно, нет ли в том моём посте ошибок по сути.
Ошибки по сути я вам привел выше (с юридической точки зрения). Но вы их не хотите воспринимать Еще раз - Зе, для получения продление полномочий надо было воспользоваться решением КС а не "левой" постановой ВР. Безусловно, что такое вызывало бы риски для него, на которые он (и его окружение) был неготов.
Letusrock написав:підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти. Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.
Тому що обидва офіцери, але є нюанс: Залужний з 14 року на війні. Де Барабашов? Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок . Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.
В якому саме "уставі" це сказано? Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?
Я тих, хто «побував» не критик ні за «схеми», ні за бажання піти. Аби лише не СЗЧ.
З якіх це пір (та яких альтернативно-логічних міркувань) злочин вчинений організованою групою краще ніж злочин що привів до тих самих наслідків, але був вчинений поодинці?
Хай хочаб кожен другий офіцер (і не офіцер) відвоює кілька років і у нас проблеми з о/с не буде.
Можу підказати кращу цільову аудиторію для пропаганди подібних ідей - це 150 тисяч впенсів з "невостребованим ВОС"™.
Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...
"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..." "У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"." "Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"." https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
Чому не згоден кремль - зрозуміло, бо зараз він у виграшній позиції і не важко здогадатись, хто подарував ворогу такі перспективи. А от чи згоден Зеленський? Відмова від пропозиції Трампа показала, що також ні.
Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?
Ти брешеш. Тільки на цьому форумі пішло на дембель кілька мобілізованих рядових.
З якіх це пір (та яких альтернативно-логічних міркувань) злочин вчинений організованою групою краще ніж злочин що привів до тих самих наслідків, але був вчинений поодинці?
Про які ще «злочини» мова? Хто і де встановлював злочин Залужного чи Успіха, чи Фріза? Та ще один тут був , нік не памʼятаю, пішов по здоровʼю і отримав пенсію. Вже не пише. А поки злочину нема, тут можна казати лише про особисте ставлення когось до чиїхось поступків. Моє ставлення я виказав: я розділяю на брав участь / не брав участь. Ти можеш ділити на кількість років проведених в армії, у тебе чим більше, тим більший борг. Ну тобто ти мабуть ніколи не виберешся з ЗСУ і боргів , служити будеш до смерті (своєю смертю, від старості).
Можу підказати кращу цільову аудиторію для пропаганди подібних ідей - це 150 тисяч впенсів з "невостребованим ВОС"™.
Ти трохи переїв волонтерських сардель і втратив нитку. Мені нема сенсу нічого пропагувати. Я відповів, чому я ставлюсь до одного офіцера так, до іншого інакше. Нагадую: з такою кількістю мобресурсу, як офіцерів так і не офіцерів, людина яка відбула хочаб кілька років свій обовʼязок виконала . Черга тих, хто вважає, що то «малувато» , « треба до смерті»