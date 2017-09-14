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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1396113962139631396413965>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:21

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Banderlog написав:В Україні всього в тюрмах 55т. Сзч більше 250т, ухилянтів мільйонів 4.
Яке ви бачите рішення проблеми?

може керівництву осінню 2022 треба було збавити рівень потужності у відповідності до реалій. А то контрнаступ, потім курськ. Дивно що ми ще на Кілінінград не напали.
Я розумію до чого ви хилите. Але чи влаштує вас момент що в 2030 призвуть/бусифікують вашу дружину, а в 2045 вашу 15-річну внучку

спочатку заберуть тебе, перелякакого ;) а в 2030-2045 роках ніякої мобілізації не буде, не фантазуй 8)

"ВОС ньє тот" :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:31

  BIGor написав:
  Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...

"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..."
"У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"."
"Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"."
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/

Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов :mrgreen:

Навіть _hunter оновив свої дані ...

Ти теж оновив, але про це ще не написав )

Не тримай в собі, напиши правду, оновив жє ? Так ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:31

поляки , мабуть , чи перепили, чи переїли чогось

таку дичавину гонять на виборах: українці заміщують польське населення

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:46

  BIGor написав:
  Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...

"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..."
"У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"."
"Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"."
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/

Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов :mrgreen:

ви нє панімаєтє, ето другоє ))
автор статті паспорт рф під час війни отримав,
але це "какая разніца" для прохожих.

я думаю немає ніяких 6+ млн ухилянтів,
придумав це - нєкто громадянин Іонушас, "рождьонний в пітєрє".
але сєкта "заброньованих та виключених віруючих" хаває.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:13

  TUR написав:
  ЛАД написав:Я не юрист, тем более, не конституционный юрист, так что, действительно, могу ошибаться.
Но, насколько понимаю, и вы тоже.

Опять ошибаетесь. Юр образование есть (КГУ им Шевченка) и опыт работы также, но давно уже.
Но никогда не имел дело с КС.
Сомневаюсь что на форуме есть практикующие юристы-конституцуоники.

Это не самая страшная моя ошибка. :)
Более интересно, нет ли в том моём посте ошибок по сути.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:29

  Letusrock написав:
  Hotab написав:І скажіть, що там не тромб відірвався. Черговий інсультник на форумі.

підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти.
Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.

Тому що обидва офіцери, але є нюанс:
Залужний з 14 року на війні.
Де Барабашов?
Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок . Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні. Я тих, хто «побував» не критик ні за «схеми», ні за бажання піти. Аби лише не СЗЧ.
Хай хочаб кожен другий офіцер (і не офіцер) відвоює кілька років і у нас проблеми з о/с не буде.
А якщо «офіцер» в 50 інвалід (в 14 році в 39 років теж був інвалідом?) , то має закрити 3.14-здак як мінімум на того ж Залужного , який відвоював роки. Та і взагалі на всіх, хто воював.
А воно варнякає на адресу Бандерлога «хдє мой Хрым и Кубань, солдатик?».

Доречі, скільки було розповідів про «інвалідів на V8” , а воно он як…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Более интересно, нет ли в том моём посте ошибок по сути.

Ошибки по сути я вам привел выше (с юридической точки зрения).
Но вы их не хотите воспринимать :wink:
Еще раз - Зе, для получения продление полномочий надо было воспользоваться решением КС а не "левой" постановой ВР.
Безусловно, что такое вызывало бы риски для него, на которые он (и его окружение) был неготов.
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:12

  Hotab написав:
  Letusrock написав:підкажи чому ти з інвалідності Барабашова смієшся, а з накачаного генерала-посла - ні, який внєзапно виявився непридатним навіть бумажки в львівському штабі переставляти.
Якщо Барашов правду каже про вік/вагу то він в 10 разів більш непридатний ніж наш посол.

Тому що обидва офіцери, але є нюанс:
Залужний з 14 року на війні.
Де Барабашов?
Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок .
Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.
В якому саме "уставі" це сказано?
Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?

Я тих, хто «побував» не критик ні за «схеми», ні за бажання піти. Аби лише не СЗЧ.
З якіх це пір (та яких альтернативно-логічних міркувань) злочин вчинений організованою групою краще ніж злочин що привів до тих самих наслідків, але був вчинений поодинці?

Хай хочаб кожен другий офіцер (і не офіцер) відвоює кілька років і у нас проблеми з о/с не буде.
Можу підказати кращу цільову аудиторію для пропаганди подібних ідей - це 150 тисяч впенсів з "невостребованим ВОС"™.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:20

  Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...

"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..."
"У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"."
"Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"."
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/

Чому не згоден кремль - зрозуміло, бо зараз він у виграшній позиції і не важко здогадатись, хто подарував ворогу такі перспективи.
А от чи згоден Зеленський? Відмова від пропозиції Трампа показала, що також ні.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:26

candle645

Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?


Ти брешеш. Тільки на цьому форумі пішло на дембель кілька мобілізованих рядових.

З якіх це пір (та яких альтернативно-логічних міркувань) злочин вчинений організованою групою краще ніж злочин що привів до тих самих наслідків, але був вчинений поодинці?


Про які ще «злочини» мова? Хто і де встановлював злочин Залужного чи Успіха, чи Фріза?
Та ще один тут був , нік не памʼятаю, пішов по здоровʼю і отримав пенсію. Вже не пише.
А поки злочину нема, тут можна казати лише про особисте ставлення когось до чиїхось поступків. Моє ставлення я виказав: я розділяю на брав участь / не брав участь.
Ти можеш ділити на кількість років проведених в армії, у тебе чим більше, тим більший борг. Ну тобто ти мабуть ніколи не виберешся з ЗСУ і боргів , служити будеш до смерті (своєю смертю, від старості).


Можу підказати кращу цільову аудиторію для пропаганди подібних ідей - це 150 тисяч впенсів з "невостребованим ВОС"™.



Ти трохи переїв волонтерських сардель і втратив нитку.
Мені нема сенсу нічого пропагувати. Я відповів, чому я ставлюсь до одного офіцера так, до іншого інакше.
Нагадую: з такою кількістю мобресурсу, як офіцерів так і не офіцерів, людина яка відбула хочаб кілька років свій обовʼязок виконала . Черга тих, хто вважає, що то «малувато» , « треба до смерті»
Hotab
 
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