Додано: Нед 25 тра, 2025 21:08

Відбувається наступна історія. Ми постійно наздоганяємо на позавчора. Це той базовий принцип, за яким відбувається, на жаль, забезпечення фронту. Тобто немає в нас ніякого прогнозування. Ніхто вам не зможе компетентно в державі сказати, що буде актуально, наприклад, на грудень 2025-го.



А ворог, на жаль, таке прогнозування веде. Вони спершу відставали, а коли зрозуміли суть технологічної війни, вони почали по ряду напрямів активно наздоганяти. Десь вони вже в паритеті, десь вони вже дуже активно і динамічно наздогнали. З тими ж дронами на оптоволокні, наприклад. І це така основоположна теза, від якої насправді потрібно відштовхуватися у поясненні всіх подальших процесів.



У нас відсутнє повністю, відповідально заявляю, певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні хоча б в коридорі 6−12 місяців. Тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це — ці засоби електронної боротьби, ось ці дрони-перехоплювачі - тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати бюрократичну потребу, потім замовлення, потім відбувається підписання контрактів, логістика тощо, що втрачає нам щонайменше 6−12 місяців часу. І постачаються вироби, які були актуальні щонайменше на березень-травень 2024 року.

Ми хочемо на офіцера, який воює, чи на солдата покласти ще функцію, що «давайте ви, крім всього іншого, ще подумайте, якою буде технологічна війна у горизонті найближчого року». Це неправильно, ці речі робляться через, умовно, технологічну ставку, про яку я вже роками кажу; чи інженерну, чи просто через вузькоспеціалізовану групу людей, які займаються певним прогнозуванням.



Тому що є в нас на всю країну максимум кілька десятків фахівців, глибоких фахівців, ґрунтовних, з лазерної зброї чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, що в нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в питаннях автономної навігації, в питаннях загалом донаведення тощо, що це якісь сотні тисяч [фахівців], — це не так. Це максимум кілька сотень людей, які працюють над цими темами.

Тобто ще в вересні, в жовтні, я йому говорила, що потрібно перебудовуватись і доволі швидко, щоб потім ми не отримали ту ситуацію, яку отримали. Вони отримали певну прірву з постачанням дронів. Я вважаю, що те, що відбувається, це його особиста відповідальність. Ті призначення, які він робив, і ті кроки, які він робив, зараз призвели до того, що ми маємо цю яму постачання дронів. Тому що невиконанні контракти, тому що, знову ж таки, в нас не був продуманий цей момент.



Зараз фактично ситуацію рятує тільки те, що було виділено, було правильно ухвалено рішення… Я не знаю, ким саме, не буду вас обманювати. Я так розумію, хтось з військово-політичного керівництва ухвалив рішення виділити фінансування напряму на бригади. Це дуже розумне і правильне рішення, тому що тільки це і допомога благодійних фондів рятує бригади від того, щоб повністю опинитися на мілині без FPV-дронів. Це єдине, що страхує станом на сьогодні.

проблем дуже багато. але окрім горлати про них, треба думати, як їх вирішуватидля доступу до статті потрібно ввести emailтут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе