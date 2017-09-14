1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.
Ще тези зі статті:
▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!); ▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.
1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.
Ще тези зі статті:
▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!); ▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.
Hotab написав:Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок. Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.
Де в фразі "Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок" йде мова про мобілізованого цифільного, або хоча-б про солдата-першоконтрактника строк контракту якого давно закінчився? Я наприклад бачу там виключно "офіцер". Тому повторюю питання - Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?
Про які ще «злочини» мова? Хто і де встановлював злочин Залужного чи Успіха, чи Фріза?
Добре хоч Фріза тут в "схемах" не звинувачували навіть такі як ти. Успіха в "схемах" звинувачував в тому числі і ти, я навпаки неодноразово вказував, що його дружина лише врешті задокументувала свій реальний стан здоров"я. Зараз навіщось згадав про "схеми" в контексті Залужного теж ти.
Ти можеш ділити на кількість років проведених в армії, у тебе чим більше, тим більший борг. Ну тобто ти мабуть ніколи не виберешся з ЗСУ і боргів , служити будеш до смерті (своєю смертю, від старості).
Під час війни борги саме віддають (повинні віддавати) вислужені в/с у яких ці борги є. У мобілізованих цивільних таких боргів нема і бути не може, навпаки - борги перед ними виникли у держави, і тільки продовжують накопичуватись.
Тому повторюю питання - Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?
Якщо ти погано читаєш і ще гірше розумієш, то повторення тобою питань не допоможе. Це лише твоя проблема. Відповідь та сама: порівнювались 2 офіцери. Але якщо в порівняння додати не офіцерів, як хочеш ти, то нічого не міняється, доведено кількома демобілізованими рядовими цього форуму.
Успіха в "схемах" звинувачував в тому числі і ти, я навпаки неодноразово вказував, що його дружина лише врешті задокументувала свій реальний стан здоров"я. Зараз навіщось згадав про "схеми" в контексті Залужного теж ти.
Тобто ти називаєш «групові злочини» якісь, а я «схеми» (бо злочини ніхто не доказував і не зʼясовував) , але проблема в моїх словах?
Під час війни борги саме віддають (повинні віддавати) вислужені в/с у яких ці борги є. У мобілізованих цивільних таких боргів нема і бути не може,
А це в якому «уставє» (с) так сказано? Але якщо хочеш, то я не проти.. Ти вже вислужений на 3+ роки, віддавай борги. Вони у тебе більші, ніж у неслужившого Летусрока. Його не беремо в армію, тебе лишаємо до смерті.
або хоча-б про солдата-першоконтрактника строк контракту якого давно закінчився?
Яка різниця що там у твоєї дружини закінчилось?? Вона вислужений сапог!!! З 19-го до 22 року проїдала податки, жиріла на грошах Барабашова. Хай віддає борг! Більше того, вона війну зустріла діючим в/с!! А ти ще щось вимагаєш від тих, чиї контракти закінчились задовго до початку війни. Все так? Чи схема борг/віддача боргу дещо складніша? Так ти розкажи, щоб і я знав
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 21:26, всього редагувалось 4 разів.
Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...
"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..." "У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"." "Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"." https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/
Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов
Навіть _hunter оновив свої дані ...
Ти теж оновив, але про це ще не написав )
Не тримай в собі, напиши правду, оновив жє ? Так ? )
мене більше дивує, що емігранти так переймаються нашими справами в країні. їм би інтегруватися в нове суспільство, вчити мову - але ні один, ні другий цього не роблять. вивчили - дайте пачку цигарок,й вважають, що цього достатньо. може планують повернутися? й тоді звісно, їм не подобається, що країна буде не для них
1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.
Ще тези зі статті:
▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!); ▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.
Відбувається наступна історія. Ми постійно наздоганяємо на позавчора. Це той базовий принцип, за яким відбувається, на жаль, забезпечення фронту. Тобто немає в нас ніякого прогнозування. Ніхто вам не зможе компетентно в державі сказати, що буде актуально, наприклад, на грудень 2025-го.
А ворог, на жаль, таке прогнозування веде. Вони спершу відставали, а коли зрозуміли суть технологічної війни, вони почали по ряду напрямів активно наздоганяти. Десь вони вже в паритеті, десь вони вже дуже активно і динамічно наздогнали. З тими ж дронами на оптоволокні, наприклад. І це така основоположна теза, від якої насправді потрібно відштовхуватися у поясненні всіх подальших процесів.
У нас відсутнє повністю, відповідально заявляю, певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні хоча б в коридорі 6−12 місяців. Тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це — ці засоби електронної боротьби, ось ці дрони-перехоплювачі - тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати бюрократичну потребу, потім замовлення, потім відбувається підписання контрактів, логістика тощо, що втрачає нам щонайменше 6−12 місяців часу. І постачаються вироби, які були актуальні щонайменше на березень-травень 2024 року.
Ми хочемо на офіцера, який воює, чи на солдата покласти ще функцію, що «давайте ви, крім всього іншого, ще подумайте, якою буде технологічна війна у горизонті найближчого року». Це неправильно, ці речі робляться через, умовно, технологічну ставку, про яку я вже роками кажу; чи інженерну, чи просто через вузькоспеціалізовану групу людей, які займаються певним прогнозуванням.
Тому що є в нас на всю країну максимум кілька десятків фахівців, глибоких фахівців, ґрунтовних, з лазерної зброї чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, що в нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в питаннях автономної навігації, в питаннях загалом донаведення тощо, що це якісь сотні тисяч [фахівців], — це не так. Це максимум кілька сотень людей, які працюють над цими темами.
Тобто ще в вересні, в жовтні, я йому говорила, що потрібно перебудовуватись і доволі швидко, щоб потім ми не отримали ту ситуацію, яку отримали. Вони отримали певну прірву з постачанням дронів. Я вважаю, що те, що відбувається, це його особиста відповідальність. Ті призначення, які він робив, і ті кроки, які він робив, зараз призвели до того, що ми маємо цю яму постачання дронів. Тому що невиконанні контракти, тому що, знову ж таки, в нас не був продуманий цей момент.
Зараз фактично ситуацію рятує тільки те, що було виділено, було правильно ухвалено рішення… Я не знаю, ким саме, не буду вас обманювати. Я так розумію, хтось з військово-політичного керівництва ухвалив рішення виділити фінансування напряму на бригади. Це дуже розумне і правильне рішення, тому що тільки це і допомога благодійних фондів рятує бригади від того, щоб повністю опинитися на мілині без FPV-дронів. Це єдине, що страхує станом на сьогодні.
тут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе