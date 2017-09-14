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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13962139631396413965>
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:53

1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.

Ще тези зі статті:

▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!);
▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... on-ukraine
Востаннє редагувалось Xenon в Нед 25 тра, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Черга тих, хто вважає, що то «малувато» , « треба до смерті»
а коли черга тих хто до останньої верби?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:55

  Xenon написав:
1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.

Ще тези зі статті:

▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!);
▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... on-ukraine

дехто тут сміявся рік тому про плани - 6000 в рік
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:56

  Hotab написав:Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок.
Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.

Де в фразі "Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок" йде мова про мобілізованого цифільного, або хоча-б про солдата-першоконтрактника строк контракту якого давно закінчився? Я наприклад бачу там виключно "офіцер".
Тому повторюю питання - Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?

Про які ще «злочини» мова? Хто і де встановлював злочин Залужного чи Успіха, чи Фріза?

Добре хоч Фріза тут в "схемах" не звинувачували навіть такі як ти.
Успіха в "схемах" звинувачував в тому числі і ти, я навпаки неодноразово вказував, що його дружина лише врешті задокументувала свій реальний стан здоров"я.
Зараз навіщось згадав про "схеми" в контексті Залужного теж ти.

Ти можеш ділити на кількість років проведених в армії, у тебе чим більше, тим більший борг. Ну тобто ти мабуть ніколи не виберешся з ЗСУ і боргів , служити будеш до смерті (своєю смертю, від старості).

Під час війни борги саме віддають (повинні віддавати) вислужені в/с у яких ці борги є. У мобілізованих цивільних таких боргів нема і бути не може, навпаки - борги перед ними виникли у держави, і тільки продовжують накопичуватись.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 20:57

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Черга тих, хто вважає, що то «малувато» , « треба до смерті»
а коли черга тих хто до останньої верби?


Після ти, хто ще не був. Ті підуть по другому колу.
Але тебе чекає перше коло, хоч ти до верби, хоч до берізки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Тому повторюю питання - Чому таке право має саме вислужений офіцер, а не мобілізований цивільний?


Якщо ти погано читаєш і ще гірше розумієш, то повторення тобою питань не допоможе. Це лише твоя проблема.
Відповідь та сама: порівнювались 2 офіцери. Але якщо в порівняння додати не офіцерів, як хочеш ти, то нічого не міняється, доведено кількома демобілізованими рядовими цього форуму.

Успіха в "схемах" звинувачував в тому числі і ти, я навпаки неодноразово вказував, що його дружина лише врешті задокументувала свій реальний стан здоров"я.
Зараз навіщось згадав про "схеми" в контексті Залужного теж ти.


Тобто ти називаєш «групові злочини» якісь, а я «схеми» (бо злочини ніхто не доказував і не зʼясовував) , але проблема в моїх словах?



Під час війни борги саме віддають (повинні віддавати) вислужені в/с у яких ці борги є. У мобілізованих цивільних таких боргів нема і бути не може,


А це в якому «уставє» (с) так сказано?
Але якщо хочеш, то я не проти..
Ти вже вислужений на 3+ роки, віддавай борги. Вони у тебе більші, ніж у неслужившого Летусрока. Його не беремо в армію, тебе лишаємо до смерті.


або хоча-б про солдата-першоконтрактника строк контракту якого давно закінчився?


Яка різниця що там у твоєї дружини закінчилось??
Вона вислужений сапог!!! З 19-го до 22 року проїдала податки, жиріла на грошах Барабашова. Хай віддає борг! Більше того, вона війну зустріла діючим в/с!! А ти ще щось вимагаєш від тих, чиї контракти закінчились задовго до початку війни.
Все так?
Чи схема борг/віддача боргу дещо складніша? Так ти розкажи, щоб і я знав :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 21:26, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:00

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  Прохожий написав:прям написано про летусрока, андрийки, хунтера и Ко...

"Ми регулярно бачимо їхні пояснення в соцмережах. Про те, що воювати мають поліція, депутати та чиновники. Про те, що у провалі мобілізації винні влада, командири та низькі зарплати. Вони щоразу викочують країні умови – і вимагають спершу відправити на фронт когось ше..."
"У країні диктатура". "Ветерани неадекватні". "Армія воює м'ясом"."
"Трагедія ухилянтів у тому, що на перемир'я не згоден Кремль – і це позбавляє їх можливості оголосити себе прихильниками "поганого миру"."
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/05/25/7513584/

Ого, але ж ти "не такий", ти пішов на фронт? Чи ні? Хтось тут сам на себе вийшов :mrgreen:

Навіть _hunter оновив свої дані ...

Ти теж оновив, але про це ще не написав )

Не тримай в собі, напиши правду, оновив жє ? Так ? )

мене більше дивує, що емігранти так переймаються нашими справами в країні. їм би інтегруватися в нове суспільство, вчити мову - але ні один, ні другий цього не роблять. вивчили - дайте пачку цигарок,й вважають, що цього достатньо. може планують повернутися? ;) й тоді звісно, їм не подобається, що країна буде не для них 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:02

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
1000 шахедів, які атакують Україну одночасно, може стати реальністю, – The Economist з посиланням на експертів.

Ще тези зі статті:

▪️Зараз рф виробляє за 3 дні(!) стільки шахедів, скільки виробляла за місяць ще в минулому році – 300 шт, а планує виробництво до 500 в день(!);
▪️Якщо переговори про припинення вогню проваляться, то в України будуть проблеми з ППО і доведеться «нормувати» ракети-перехоплювачі.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... on-ukraine

дехто тут сміявся рік тому про плани - 6000 в рік

й хто ж сміявся? чи чергова брехня/вигадка?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

проблем дуже багато. але окрім горлати про них, треба думати, як їх вирішувати
«Відповідальність Умєрова». Маємо «прірву» з постачанням дронів на фронт, це наслідки недалекоглядних рішень
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Відбувається наступна історія. Ми постійно наздоганяємо на позавчора. Це той базовий принцип, за яким відбувається, на жаль, забезпечення фронту. Тобто немає в нас ніякого прогнозування. Ніхто вам не зможе компетентно в державі сказати, що буде актуально, наприклад, на грудень 2025-го.

А ворог, на жаль, таке прогнозування веде. Вони спершу відставали, а коли зрозуміли суть технологічної війни, вони почали по ряду напрямів активно наздоганяти. Десь вони вже в паритеті, десь вони вже дуже активно і динамічно наздогнали. З тими ж дронами на оптоволокні, наприклад. І це така основоположна теза, від якої насправді потрібно відштовхуватися у поясненні всіх подальших процесів.

У нас відсутнє повністю, відповідально заявляю, певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні хоча б в коридорі 6−12 місяців. Тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це — ці засоби електронної боротьби, ось ці дрони-перехоплювачі - тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати бюрократичну потребу, потім замовлення, потім відбувається підписання контрактів, логістика тощо, що втрачає нам щонайменше 6−12 місяців часу. І постачаються вироби, які були актуальні щонайменше на березень-травень 2024 року.

Ми хочемо на офіцера, який воює, чи на солдата покласти ще функцію, що «давайте ви, крім всього іншого, ще подумайте, якою буде технологічна війна у горизонті найближчого року». Це неправильно, ці речі робляться через, умовно, технологічну ставку, про яку я вже роками кажу; чи інженерну, чи просто через вузькоспеціалізовану групу людей, які займаються певним прогнозуванням.

Тому що є в нас на всю країну максимум кілька десятків фахівців, глибоких фахівців, ґрунтовних, з лазерної зброї чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, що в нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в питаннях автономної навігації, в питаннях загалом донаведення тощо, що це якісь сотні тисяч [фахівців], — це не так. Це максимум кілька сотень людей, які працюють над цими темами.

Тобто ще в вересні, в жовтні, я йому говорила, що потрібно перебудовуватись і доволі швидко, щоб потім ми не отримали ту ситуацію, яку отримали. Вони отримали певну прірву з постачанням дронів. Я вважаю, що те, що відбувається, це його особиста відповідальність. Ті призначення, які він робив, і ті кроки, які він робив, зараз призвели до того, що ми маємо цю яму постачання дронів. Тому що невиконанні контракти, тому що, знову ж таки, в нас не був продуманий цей момент.

Зараз фактично ситуацію рятує тільки те, що було виділено, було правильно ухвалено рішення… Я не знаю, ким саме, не буду вас обманювати. Я так розумію, хтось з військово-політичного керівництва ухвалив рішення виділити фінансування напряму на бригади. Це дуже розумне і правильне рішення, тому що тільки це і допомога благодійних фондів рятує бригади від того, щоб повністю опинитися на мілині без FPV-дронів. Це єдине, що страхує станом на сьогодні.

тут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 тра, 2025 20:26, всього редагувалось 4 разів.


Яка же ти мразота...
candle645
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