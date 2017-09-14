Hotab написав:Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок . Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.
Якось багато у нас "воювавших" у країні було. Дивлячись не результат с 2014 по 2019. А винен дежаві сьогодні 50-ти річний комбайнер.
Згідно з даними Міністерства у справах ветеранів України, станом на 1 липня 2019 року нараховується майже 369 451 осіб, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО.
Скільки УБД "комбайнери" з 22-го отриамали?
Станом на 1 липня 2019 року офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають майже 11 тис. ветеранів. Варто зауважити, що ця кількість суттєво збільшилася протягом року, адже рік тому їх було близько 3 тис. осіб.
Панове юристи хтось може пояснити стосовно санкцій РНБО на своїх громадян, ще виходить що РНБО собою підміняє суд?
Презумпція невинуватості порушується: особа може бути покарана без вироку суду, без обвинувачення, без захисту. Немає стандартної процедури доведення вини: достатньо формального подання від СБУ, НАЗК, РНБО чи МЗС. Обмеження прав можуть бути дуже жорсткими — блокування рахунків, майна, заборона діяльності, і це по суті схоже на кримінальне покарання, але без судового процесу. Це політичний інструмент, який, на думку критиків, можна використати проти незручних осіб, зокрема громадян України.
Теоретично завтра можна простим указом президента ввести аналогічні санкції на всіх громадян України (крім силовиків та чиновників звісно)