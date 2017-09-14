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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13963139641396513966>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 07:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Відвоювавши багато років офіцер має право на відпочинок . Навіть без огляду на справжню інвалідність чи ні.
Якось багато у нас "воювавших" у країні було. Дивлячись не результат с 2014 по 2019. А винен дежаві сьогодні 50-ти річний комбайнер.
Згідно з даними Міністерства у справах ветеранів України, станом на 1 липня 2019 року нараховується майже 369 451 осіб, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО.
Скільки УБД "комбайнери" з 22-го отриамали?
Станом на 1 липня 2019 року офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають майже 11 тис. ветеранів. Варто зауважити, що ця кількість суттєво збільшилася протягом року, адже рік тому їх було близько 3 тис. осіб.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:22

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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:59

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Черга тих, хто вважає, що то «малувато» , « треба до смерті»
а коли черга тих хто до останньої верби?

Після ти, хто ще не був. Ті підуть по другому колу.
Але тебе чекає перше коло, хоч ти до верби, хоч до берізки.

Несходиться щось. Якраз ті, хто до "останньої верби" не були і не планують
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а в 2030-2045 роках ніякої мобілізації не буде, не фантазуй
а що буде? Ааа я забув, рф розвалиться а наші кораблі будуть "бороздити простори большого театра"
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:16

d44

Скільки УБД "комбайнери" з 22-го отриамали?


Не знаю. А ви?
З тих хто на форумі - наче всі. Чи у вас інші дані?


Якось багато у нас "воювавших" у країні було.


Всі крім вас? Чи чим саме ви не вдоволені?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:31

Панове юристи хтось може пояснити стосовно санкцій РНБО на своїх громадян, ще виходить що РНБО собою підміняє суд?

Презумпція невинуватості порушується: особа може бути покарана без вироку суду, без обвинувачення, без захисту.
Немає стандартної процедури доведення вини: достатньо формального подання від СБУ, НАЗК, РНБО чи МЗС.
Обмеження прав можуть бути дуже жорсткими — блокування рахунків, майна, заборона діяльності, і це по суті схоже на кримінальне покарання, але без судового процесу.
Це політичний інструмент, який, на думку критиків, можна використати проти незручних осіб, зокрема громадян України.

Теоретично завтра можна простим указом президента ввести аналогічні санкції на всіх громадян України (крім силовиків та чиновників звісно)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:00

  Shaman написав:й хто ж сміявся? чи чергова брехня/вигадка?..


невже у вас так погано з памяттю? хто персонально сміявся це можна було б знайти якби пошук працював але реально це було. коли публікували фотки з їх ліній виробництва шахедів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:23

У ЗСУ вичерпалися ракети для зенітних комплексів SAMP-T, — Le Monde.

https://www.lemonde.fr/international/ar ... _3210.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:29

  Letusrock написав:Панове юристи хтось може пояснити стосовно санкцій РНБО на своїх громадян, ще виходить що РНБО собою підміняє суд?

Презумпція невинуватості порушується: особа може бути покарана без вироку суду, без обвинувачення, без захисту.


"Презумпція невинуватості" давно вже залишилася тільки в якомусь папірці (дехто ще називає Конституція).
На часі "Презумпція винуватості".
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:32

Зображення

інфографіка щодо СЗЧ (самовільного залишення частини) та дезертирства в армії за роками:

2021:
🟠СЗЧ - 2 тыс;
🔴Дезертирство - 100 чел;

2022:
🟠СЗЧ - 6,2 тыс;
🔴Дезертирство - 3,2 тыс;

2023:
🟠СЗЧ - 16,5 тыс;
🔴Дезертирство - 7,8 тыс;

2024:
🟠СЗЧ - 66,2 тыс;
🔴Дезертирство - 23,2 тыс;

2025:
🟠СЗЧ - 61,2 тыс;
🔴Дезертирство - 9,4 тыс;

Дані - Офіс Генерального прокурора України.

https://www.slovoidilo.ua/2025/05/23/in ... noyi-vijny
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