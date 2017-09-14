candle645 написав:

Shaman написав: проблем дуже багато. але окрім горлати про них, треба думати, як їх вирішувати

«Відповідальність Умєрова». Маємо «прірву» з постачанням дронів на фронт, це наслідки недалекоглядних рішень



тут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе проблем дуже багато. але окрім горлати про них, треба думати, як їх вирішуватитут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе

У нас відсутнє повністю, відповідально заявляю, певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні хоча б в коридорі 6−12 місяців. Тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це — ці засоби електронної боротьби, ось ці дрони-перехоплювачі - тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати бюрократичну потребу, потім замовлення, потім відбувається підписання контрактів, логістика тощо, що втрачає нам щонайменше 6−12 місяців часу. І постачаються вироби, які були актуальні щонайменше на березень-травень 2024 року.

Тому що є в нас на всю країну максимум кілька десятків фахівців, глибоких фахівців, ґрунтовних, з лазерної зброї чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, що в нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в питаннях автономної навігації, в питаннях загалом донаведення тощо, що це якісь сотні тисяч [фахівців], — це не так. Це максимум кілька сотень людей, які працюють над цими темами.

Не всі "волонтери одинаково корисні".Коли йде мова про найбільш розпіарені Б/О то немає жодних гарантій, що пожертвувані кошти будуть використані справді туди, куди це потрібно, а не скажімо на дрони та ПНБ для патрулювання "підступів до Тиси", чи взагалі оснащений РЕБ-ом бус для ТЦК.Навіть коли мова йде про невеликий спеціалізований фонд, із співзасновником якого я особисто знайомий понад 20 років все іноді неоднозначно - цільові збори на мобільні СТО спеціалізовані під конкренту техніку конкретної бригади, макети техніки, або навіть банальні ремкомплекти та шини - це саме те на що можна та потрібно донатити; те як він буквально по музеях та барахолках всьго світу знаходить панорами Герца та інші подібні "приціли" для відновлення арти без яких вона мало на що здатний металолом - взагалі чудо.І в той самий час - коли бачу в закритій групі анонси цільових зборів типу "мобільний штаб високого рівня", "ноутбуки для секретного IT-підрозділу" чи звіт про черговий "Телевізор 65" для штабу" - просто ігнорую сам та стримуюся від закликів ігнорувати подібний збір сприймаючи подібне як необхідне зло.Коли в групі запостили збір для сім"ї загиблого 14 квітня КБ моєї (на щастя вже майже 2 роки колишньої) бригади - ледве стримався від того, щоб пояснити чому туди потрібно відправити або рівно 30 копійок, або гривневий еквівалент 2х центів...20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби - це взагалі повний треш. Для порівняння - в США Інвестиційні фонди (ETF) рівня BlackRock та Vanguard "тратять на себе" лише 0.02-0.2%, тобто в 100-1000 раз менше, при тому що займаються саме створенням доходів від інвестицій, а не тратою благодійних пожертв. Навіть в крипті "норма" це 2-3% надходжень + можливі 20-30% від доходу, але аж ніяк не 20% надходжень... Тобто в плані дохідності "крипто-скам" програє Б/Ф майже на порядок.Відповідно краще допомагати конкретним знайомим мобілізованим, або жертвувати кошти невеликим та прозорим благодійним фондам яким повністю довіряєте, а не умовним Чмутам та Стерненкам.Все це в відносно адекватному стані вже є, питання більше чому воно з"явилося лише після майже 3-х років повномасштабної війни...Нещодавно постив тут посилання на новини про "Залізний Полігон", але довелося видалити пост після того як модератори спотворили зміст того повідомлення.Новини про викрадення та мобілізацію подібних фахівців були навіть на офф-сайтах Телемарафону типу ТСН.