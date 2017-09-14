Республиканец Дон Бэкон: «Настало время честности... США и союзники должны вооружить Украину до зубов, максимально ввести санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов зарубежных российских активов»... __________________________________ Трамп: "Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится"...
"Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам"...
"Путин совершенно сошел с ума и безосновательно убивает людей... Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!"... ___________________________________ Нидерланды завершают передачу Украине истребителей F-16, последний из самолетов будет передан 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag в воскресенье, 25 мая.
"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине", - сказал министр. Помимо передачи самолетов, Нидерланды обучают пилотов и техников, а также делятся с Украиной своими военными доктринами, подчеркнул Брекельманс, вновь призвав союзников продолжать оказывать Украине максимальную поддержку. ________________________________ Завершився обмін полоненими 1000 на 1000. Третю добу поспіль масовані повітряні атаки на Україну. Незабаром рфія висуне меморандум-ультиматум, очікувано отримає півруки. І чергове коло..
detroytred написав:Республиканец Дон Бэкон: «Настало время честности... США и союзники должны вооружить Украину до зубов, максимально ввести санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов зарубежных российских активов»... __________________________________ Трамп: "Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится"...
"Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам"...
"Путин совершенно сошел с ума и безосновательно убивает людей... Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!"... ___________________________________ Нидерланды завершают передачу Украине истребителей F-16, последний из самолетов будет передан 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в эфире WNL op Zondag в воскресенье, 25 мая.
"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут в Украине", - сказал министр. Помимо передачи самолетов, Нидерланды обучают пилотов и техников, а также делятся с Украиной своими военными доктринами, подчеркнул Брекельманс, вновь призвав союзников продолжать оказывать Украине максимальную поддержку. ________________________________ Завершився обмін полоненими 1000 на 1000. Третю добу поспіль масовані повітряні атаки на Україну. Незабаром рфія висуне меморандум-ультиматум, очікувано отримає півруки. І чергове коло..
ну буде кошмарити шахідами, піндоси пів-В"єтнаму спалили напалмом та різною отрутою і шо це їм дало?
тут дехто іронізує, типу а що такого волонтери роблять, дехто взагалі накидає на них... але одна з їх функцій - що вони гнучкі, в них немає бюрократії, вони думають наперед... й тому так, саме їх було б бажано залучати до влади після війни - бо по-перше вони можуть, по-друге, вони показали, що вміють думати не лише за себе
Не всі "волонтери одинаково корисні". Коли йде мова про найбільш розпіарені Б/О то немає жодних гарантій, що пожертвувані кошти будуть використані справді туди, куди це потрібно, а не скажімо на дрони та ПНБ для патрулювання "підступів до Тиси", чи взагалі оснащений РЕБ-ом бус для ТЦК.
Навіть коли мова йде про невеликий спеціалізований фонд, із співзасновником якого я особисто знайомий понад 20 років все іноді неоднозначно - цільові збори на мобільні СТО спеціалізовані під конкренту техніку конкретної бригади, макети техніки, або навіть банальні ремкомплекти та шини - це саме те на що можна та потрібно донатити; те як він буквально по музеях та барахолках всьго світу знаходить панорами Герца та інші подібні "приціли" для відновлення арти без яких вона мало на що здатний металолом - взагалі чудо. І в той самий час - коли бачу в закритій групі анонси цільових зборів типу "мобільний штаб високого рівня", "ноутбуки для секретного IT-підрозділу" чи звіт про черговий "Телевізор 65" для штабу" - просто ігнорую сам та стримуюся від закликів ігнорувати подібний збір сприймаючи подібне як необхідне зло. Коли в групі запостили збір для сім"ї загиблого 14 квітня КБ моєї (на щастя вже майже 2 роки колишньої) бригади - ледве стримався від того, щоб пояснити чому туди потрібно відправити або рівно 30 копійок, або гривневий еквівалент 2х центів...
20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби - це взагалі повний треш. Для порівняння - в США Інвестиційні фонди (ETF) рівня BlackRock та Vanguard "тратять на себе" лише 0.02-0.2%, тобто в 100-1000 раз менше, при тому що займаються саме створенням доходів від інвестицій, а не тратою благодійних пожертв. Навіть в крипті "норма" це 2-3% надходжень + можливі 20-30% від доходу, але аж ніяк не 20% надходжень... Тобто в плані дохідності "крипто-скам" програє Б/Ф майже на порядок. Відповідно краще допомагати конкретним знайомим мобілізованим, або жертвувати кошти невеликим та прозорим благодійним фондам яким повністю довіряєте, а не умовним Чмутам та Стерненкам.
У нас відсутнє повністю, відповідально заявляю, певне прогнозування інженерних рішень, які будуть актуальні хоча б в коридорі 6−12 місяців. Тільки коли фронт просить про те, що нам потрібно ось це — ці засоби електронної боротьби, ось ці дрони-перехоплювачі - тільки тоді дуже повільно починає державна машина перетравлювати бюрократичну потребу, потім замовлення, потім відбувається підписання контрактів, логістика тощо, що втрачає нам щонайменше 6−12 місяців часу. І постачаються вироби, які були актуальні щонайменше на березень-травень 2024 року.
Все це в відносно адекватному стані вже є, питання більше чому воно з"явилося лише після майже 3-х років повномасштабної війни... Нещодавно постив тут посилання на новини про "Залізний Полігон", але довелося видалити пост після того як модератори спотворили зміст того повідомлення.
Тому що є в нас на всю країну максимум кілька десятків фахівців, глибоких фахівців, ґрунтовних, з лазерної зброї чи з електромагнітної. Якщо ви думаєте, що в нас безмежна кількість людей, які орієнтуються в питаннях автономної навігації, в питаннях загалом донаведення тощо, що це якісь сотні тисяч [фахівців], — це не так. Це максимум кілька сотень людей, які працюють над цими темами.
Новини про викрадення та мобілізацію подібних фахівців були навіть на офф-сайтах Телемарафону типу ТСН.