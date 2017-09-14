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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 139651396613967139681396913970>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 13:25

  _hunter написав:
  Shaman написав:мене більше дивує, що емігранти так переймаються нашими справами в країні. може планують повернутися?

Естественно: зря, что ли, всю жизнь в ПФУ деньги вливали? -- долг придется отдавать :mrgreen:


Батьки також пенсію не отримують?
Чи забув що таке солідарна система?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 13:35

jump
уся ця нечисть матиме убд/пільги/медальйони


Статус УБД дає доплату (компенсація комуналки) взимку 2.5 тис грн, влітку 1.2 тис.
Точно Козловському треба ця сума?
Вам також ніхто не заважає піти в мобільні команди збивання шахедів на околицях Києва. Статус УБД має бути. Але ж ви не підете, правда?

D44 заважає велика кількість тих, хто «захищав». Але у мене на батьківщині на Чернігівщині за 100 км від кордону і стільки ж від Чернігова якісь хлопці щоночі стріляють по Шахедам, періодично збивають. А отже цей Шахед не прилетить в чергову свічку в Києві.
Вдень вони пʼють в кавʼярні каву, і тому ВірусВасі їх називають «тилові жирні криси, чому не в окопі?».

Які ж ви нікчемні безсовісні люди)))
Податки поховали , від ТЦК сховались, пишуть з німеччин, польщ і Стамбулів, критикують і чекають хриму з кубанню ))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 13:59

  Hotab написав:Letusrock
є тимчасово непотрапивші в добову поставку"

Лицемірство заброньованого

В цьому щось є.
Хочешь дізнатися про людину, дай йому бронь(відсрочку) а потім забери.
Тональність постів Флер змінилася. Сину скоро 25...
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:03

  Hotab написав:Але у мене на батьківщині на Чернігівщині за 100 км від кордону і стільки ж від Чернігова якісь хлопці щоночі стріляють по Шахедам, періодично збивають. А отже цей Шахед не прилетить в чергову свічку в Києві.
Вдень вони пʼють в кавʼярні каву, і тому ВірусВасі їх називають «тилові жирні криси, чому не в окопі?».

Цікавий момент: якби громадянам гарантували, що вони будуть задіяні на чітко обрані посади та головне - завдання, то, гадаю, на збиття Шахедів черга би стояла, не всунешся.
А так мало хто хоче зіграти в рулетку. І бути відправленим наказом в розпорядження якоїсь бригади хто зна куди. Де його використають, як хто зна кому заманеться.

З іншого боку і гарантії такі не можуть бути надані одним, коли всі інші грають за не такими правилами.

Як вирішити цю ділему хз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:11

https://sprotyvg7.com.ua/lesson/rekomen ... 1%87%D0%B8
Це повинен знати кожен
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:якби громадянам гарантували, що вони будуть задіяні на чітко обрані посади та головне - завдання, то, гадаю, на збиття Шахедів черга би стояла, не всунешся.
А так мало хто хоче зіграти в рулетку. І бути відправленим наказом в розпорядження якоїсь бригади хто зна куди. Де його використають, як хто зна кому заманеться.

не те що черга, ще б і доплачували. В принципі й зараз платять, але без жодних гарантій, наприклад прикордонники
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну тобто розуміння, що вони там (так само як і ТРО, яке працює також на ьусифікацію, як одна з задач) без гарантій - є . Це добре.
А які і кому можуть бути гарантії? І чому вони мають бути? Завтра кожен може бути за ногу затягнутий в бусік, і от там вже точно гарантований «окоп». :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

скоро на вулицях у всіх містах України https://t.me/c/1957426535/6776999
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 15:09

  Hotab написав:А які і кому можуть бути гарантії? І чому вони мають бути? Завтра кожен може бути за ногу затягнутий в бусік, і от там вже точно гарантований «окоп». :lol:

Мова про сьогодення, а не завтра.
Якщо сьогодні в тилах вистачає особового складу (від водіїв-кухарів і до збивачів шахедів), то ніякої проблеми. Питання знято.

Але ж не вистачає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби -
Є брехня
Є велика брехня
а є брехня від номерного кендела...
Поясни
Навіщо ти розповсюджуєш БРЕХНЮ
з якою метою?
Маскуєшся формою, а сам отримавши 30 срібляників з Ольгіно і вбиваєш клин між волонтерами і ЗСУ ?
Ти хоч розумієш , що своїми випадами робиш СОБІ гірше...
Хоча - може в тебе така мета.

Для інших
1 Так, на запитання Лада і дейтройта я пояснював що фонди МАЮТЬ право 20% від отриманих коштів відправляти на своє адміністрування
2 В тому ж повідомленні , я писав що ЖОДНОЇ копійки з зібраних коштів(товарів) у випадку Фонду мого старшого - не витрачається на фінансування діяльності його працівників.
Тобто мій син і його працівники НЕ ОТРИМУЮТЬ жодної копійки з зібраних коштів за свою працю
3 Гроші які вони витрачають на фінансування діяльності Фонду вони отримують на 100% виключно від СВОЇХ найближчих родичів.

Так от саме цее і не дає можливості різним сексуальнозадроченим дурням заявляти що я чи мої сини КОРИСТУЮТЬСЯ якимись пільгами...

Коротше
Пішов на три веселих букви.

ПС
я чмирив Долярчика, бачу що прийшов час тебе чмирити...
ППС
деякі дурні окопавшись в штабах чомусь вирішили що пагони дають їм право нівелювати діяльність інгших..
Так от для цих дурнів
Фонд Сини Будівельника забезпечив поставку в Україну десятка авто , парочки швидких , сотню приладів ШВЛ а вже різних дрібниць на парочку млн грн -і не перечислити... і за це працівники не отримали ЖОДНОЇ копійки.

Тому я б пропонував позатикати пельки деяким сильно перепрацювавшим штабним працівникам.
budivelnik
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