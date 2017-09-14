Додано: Пон 26 тра, 2025 16:26

candle645 написав: 20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби - 20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби -

Є брехняЄ велика брехняа є брехня від номерного кендела...ПоясниНавіщо ти розповсюджуєш БРЕХНЮз якою метою?Маскуєшся формою, а сам отримавши 30 срібляників з Ольгіно і вбиваєш клин між волонтерами і ЗСУ ?Ти хоч розумієш , що своїми випадами робиш СОБІ гірше...Хоча - може в тебе така мета.Для інших1 Так, на запитання Лада і дейтройта я пояснював що фонди МАЮТЬ право 20% від отриманих коштів відправляти на своє адміністрування2 В тому ж повідомленні , я писав що ЖОДНОЇ копійки з зібраних коштів(товарів) у випадку Фонду мого старшого - не витрачається на фінансування діяльності його працівників.Тобто мій син і його працівники НЕ ОТРИМУЮТЬ жодної копійки з зібраних коштів за свою працю3 Гроші які вони витрачають на фінансування діяльності Фонду вони отримують на 100% виключно від СВОЇХ найближчих родичів.Так от саме цее і не дає можливості різним сексуальнозадроченим дурням заявляти що я чи мої сини КОРИСТУЮТЬСЯ якимись пільгами...КоротшеПішов на три веселих букви.ПСя чмирив Долярчика, бачу що прийшов час тебе чмирити...ППСдеякі дурні окопавшись в штабах чомусь вирішили що пагони дають їм право нівелювати діяльність інгших..Так от для цих дурнівФонд Сини Будівельника забезпечив поставку в Україну десятка авто , парочки швидких , сотню приладів ШВЛ а вже різних дрібниць на парочку млн грн -і не перечислити... і за це працівники не отримали ЖОДНОЇ копійки.Тому я б пропонував позатикати пельки деяким сильно перепрацювавшим штабним працівникам.