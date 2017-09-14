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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1396613967139681396913970>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:31

  detroytred написав:
  Hotab написав:А які і кому можуть бути гарантії? І чому вони мають бути? Завтра кожен може бути за ногу затягнутий в бусік, і от там вже точно гарантований «окоп». :lol:

Мова про сьогодення, а не завтра.
Якщо сьогодні в тилах вистачає особового складу (від водіїв-кухарів і до збивачів шахедів), то ніякої проблеми. Питання знято.

Але ж не вистачає.
) а які гарантії? Контракт? )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:37

  Banderlog написав: ) а які гарантії? Контракт? )

Та отож.
Хз які гарантії, головне, щоб діяли.
Хоч клятва особисто ГК кожному підписанту. З нотаріальним папірцем, відео тощо.

Бо отой контракт з боку всл не діє.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:42

  Letusrock написав:
  Hotab написав:В понеділок з ранку економічний фронт дивиться відосіки на 50+ хвилин.
Щоб розказувати як наповнював бюджетну цицьку.
по аналогії з "немає здорових, є недообстежені", можна сказати "немає економічного фронту - є тимчасово непотрапивші в добову поставку"
Але різниця є
Одні , навіть знаючи що ЗАВТРА можуть закрити добовий норматив для ТЦК - СЬОГОДНІ допомагають...
Інші - і в тилу нічого не роблять .. маючи відмазку що ховаються від ТЦК , і в ТЦК не потраплять, по тій простій причині що поки що по підвалам ТЦК не шукає..
Так і живемо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:15

  pesikot написав:Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.

коли була зброя то були обмеження. як закінчились ракети то вже й обмежень нема))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:18

  budivelnik написав:
  candle645 написав:20% пожертв які "великі фонди" та всякі "Сини Будівельника" використовують на власні потреби -

ПС
я чмирив Долярчика, бачу що прийшов час тебе чмирити...

так зване чмиріння долярчика закінчилось дембелем, тепер причепився до candle645. Так можна і всі ЗСУ розігнати
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:20

Запишем це:: «бо чмирили», Летусрокам так подобається більше

Letusrock
Особливо коли candle645 вже рік шукає лазєйки спетляти. Так само як робив це Долярек саме тоді, коли мені розказував «Як так це ти йдеш, коли Україна в вогні».
Лицемірство і брехня вона така.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 тра, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:21

  Xenon написав:
Зображення

інфографіка щодо СЗЧ (самовільного залишення частини) та дезертирства в армії за роками:

2021:
🟠СЗЧ - 2 тыс;
🔴Дезертирство - 100 чел;

2022:
🟠СЗЧ - 6,2 тыс;
🔴Дезертирство - 3,2 тыс;

2023:
🟠СЗЧ - 16,5 тыс;
🔴Дезертирство - 7,8 тыс;

2024:
🟠СЗЧ - 66,2 тыс;
🔴Дезертирство - 23,2 тыс;

2025:
🟠СЗЧ - 61,2 тыс;
🔴Дезертирство - 9,4 тыс;

Дані - Офіс Генерального прокурора України.

https://www.slovoidilo.ua/2025/05/23/in ... noyi-vijny
в чому різниця між СЗА та дизертирством ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:26

  UA написав:
  Hotab написав:В понеділок з ранку економічний фронт дивиться відосіки на 50+ хвилин.
Щоб розказувати як наповнював бюджетну цицьку.

В мене бронь від наповнення вашого бюджету.
Кум робить відстрочку від податків (всіх звільняє, все закриває). Він поступає в аспірантуру. Хоче стати доктором філософії... Так тягне на науку, що аж працювати не може.

якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Пон 26 тра, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 17:38

  Hotab написав:jump
уся ця нечисть матиме убд/пільги/медальйони


Статус УБД дає доплату (компенсація комуналки) взимку 2.5 тис грн, влітку 1.2 тис.
Точно Козловському треба ця сума?
Вам також ніхто не заважає піти в мобільні команди збивання шахедів на околицях Києва. Статус УБД має бути. Але ж ви не підете, правда?

уже жовано-прежовано на всіх рівнях від кухонь курилок і до владних кабінетів, а також у ЗМІ та соціальних медіа, що проблема в тому що, якщо умовний Петро готовий працювати за їжу на ЗСУ на обраній посаді в обраній бригаді де є конкретна вакансія , то з ймовірністью 99,99% він в неї не потрапить, бо після БЗВП з учебки його заберуть куди завгодно скоріш за все в піхотинці штурмовики де є діра, але не туди куди він обрав і чому відповідає. Звісно умовний Петро може знайти де підмазати щоб збільшити ймовірність потрапити в якийсь підрозділ , і навіть якщо туди потрапить то потім його знову ж таки переведуть в піхотних штурмовиків - затикаючи дірки . Про що офіційно теж говорилось було багато випадків що був у ППО , а перевели в піхоту . А потім ці люди ( хто вони ? влада ТЦК вйськові ? держава ) скаржаться що їм навіть в тилу нема кому папірці перекладати і псувати очі за екселем.
як приклад:
Мій знайомий боєць економічного фронту з доходом в $2000+ пережив онкологію кості ноги має інвалідність, зараз не вистачає йому частини кістки і потрібна ще операція, бо є доброякісна пухлина, його так затягали повістками, що він здався і пішов таки з своїх 95 тис грн \міс на 20 тис грн в ТЦК перекладати папірці, чому в ТЦК ? Здавалося б блатне місце, бо на передову реально не можна його запхати з його здоровьям, то впхали хочу кудись ... З тими судами і тим всім він просто здався і пішов на 20 тис грн ...
З іншого боку є купа тилових пацюків, які ніколи не бували в окопах , і якщо просто зробити ротатцію окоп\тил місяць на передку , а місяць в глибокому тилу на Закарпутті то багато проблем розвяжеться
yama
 
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