Додано: Пон 26 тра, 2025 17:38

Hotab написав: jump

уся ця нечисть матиме убд/пільги/медальйони





Статус УБД дає доплату (компенсація комуналки) взимку 2.5 тис грн, влітку 1.2 тис.

Точно Козловському треба ця сума?

Вам також ніхто не заважає піти в мобільні команди збивання шахедів на околицях Києва. Статус УБД має бути. Але ж ви не підете, правда? Статус УБД дає доплату (компенсація комуналки) взимку 2.5 тис грн, влітку 1.2 тис.Точно Козловському треба ця сума?Вам також ніхто не заважає піти в мобільні команди збивання шахедів на околицях Києва. Статус УБД має бути. Але ж ви не підете, правда?

З іншого боку

уже жовано-прежовано на всіх рівнях від кухонь курилок і до владних кабінетів, а також у ЗМІ та соціальних медіа, що проблема в тому що, якщо умовний Петро готовий працювати за їжу на ЗСУ на обраній посаді в обраній бригаді де є конкретна вакансія , то з ймовірністью 99,99% він в неї не потрапить, бо після БЗВП з учебки його заберуть куди завгодно скоріш за все в піхотинці штурмовики де є діра, але не туди куди він обрав і чому відповідає. Звісно умовний Петро може знайти де підмазати щоб збільшити ймовірність потрапити в якийсь підрозділ , і навіть якщо туди потрапить то потім його знову ж таки переведуть в піхотних штурмовиків - затикаючи дірки . Про що офіційно теж говорилось було багато випадків що був у ППО , а перевели в піхоту . А потім ці люди ( хто вони ? влада ТЦК вйськові ? держава ) скаржаться що їм навіть в тилу нема кому папірці перекладати і псувати очі за екселем.як приклад:Мій знайомий боєць економічного фронту з доходом в $2000+ пережив онкологію кості ноги має інвалідність, зараз не вистачає йому частини кістки і потрібна ще операція, бо є доброякісна пухлина, його так затягали повістками, що він здався і пішов таки з своїх 95 тис грн \міс на 20 тис грн в ТЦК перекладати папірці, чому в ТЦК ? Здавалося б блатне місце, бо на передову реально не можна його запхати з його здоровьям, то впхали хочу кудись ... З тими судами і тим всім він просто здався і пішов на 20 тис грн ...є купа тилових пацюків,не бували в окопах , і якщо просто зробити ротатцію окоп\тил місяць на передку , а місяць в глибокому тилу на Закарпутті то багато проблем розвяжеться