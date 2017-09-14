Hotab написав:В понеділок з ранку економічний фронт дивиться відосіки на 50+ хвилин. Щоб розказувати як наповнював бюджетну цицьку.
по аналогії з "немає здорових, є недообстежені", можна сказати "немає економічного фронту - є тимчасово непотрапивші в добову поставку"
Але різниця є Одні , навіть знаючи що ЗАВТРА можуть закрити добовий норматив для ТЦК - СЬОГОДНІ допомагають... Інші - і в тилу нічого не роблять .. маючи відмазку що ховаються від ТЦК , і в ТЦК не потраплять, по тій простій причині що поки що по підвалам ТЦК не шукає.. Так і живемо.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
коли була зброя то були обмеження. як закінчились ракети то вже й обмежень нема))
Letusrock Особливо коли candle645 вже рік шукає лазєйки спетляти. Так само як робив це Долярек саме тоді, коли мені розказував «Як так це ти йдеш, коли Україна в вогні». Лицемірство і брехня вона така.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 тра, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:В понеділок з ранку економічний фронт дивиться відосіки на 50+ хвилин. Щоб розказувати як наповнював бюджетну цицьку.
В мене бронь від наповнення вашого бюджету. Кум робить відстрочку від податків (всіх звільняє, все закриває). Він поступає в аспірантуру. Хоче стати доктором філософії... Так тягне на науку, що аж працювати не може.
якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра
Востаннє редагувалось yama в Пон 26 тра, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Статус УБД дає доплату (компенсація комуналки) взимку 2.5 тис грн, влітку 1.2 тис. Точно Козловському треба ця сума? Вам також ніхто не заважає піти в мобільні команди збивання шахедів на околицях Києва. Статус УБД має бути. Але ж ви не підете, правда?
уже жовано-прежовано на всіх рівнях від кухонь курилок і до владних кабінетів, а також у ЗМІ та соціальних медіа, що проблема в тому що, якщо умовний Петро готовий працювати за їжу на ЗСУ на обраній посаді в обраній бригаді де є конкретна вакансія , то з ймовірністью 99,99% він в неї не потрапить, бо після БЗВП з учебки його заберуть куди завгодно скоріш за все в піхотинці штурмовики де є діра, але не туди куди він обрав і чому відповідає. Звісно умовний Петро може знайти де підмазати щоб збільшити ймовірність потрапити в якийсь підрозділ , і навіть якщо туди потрапить то потім його знову ж таки переведуть в піхотних штурмовиків - затикаючи дірки . Про що офіційно теж говорилось було багато випадків що був у ППО , а перевели в піхоту . А потім ці люди ( хто вони ? влада ТЦК вйськові ? держава ) скаржаться що їм навіть в тилу нема кому папірці перекладати і псувати очі за екселем. як приклад: Мій знайомий боєць економічного фронту з доходом в $2000+ пережив онкологію кості ноги має інвалідність, зараз не вистачає йому частини кістки і потрібна ще операція, бо є доброякісна пухлина, його так затягали повістками, що він здався і пішов таки з своїх 95 тис грн \міс на 20 тис грн в ТЦК перекладати папірці, чому в ТЦК ? Здавалося б блатне місце, бо на передову реально не можна його запхати з його здоровьям, то впхали хочу кудись ... З тими судами і тим всім він просто здався і пішов на 20 тис грн ... З іншого боку є купа тилових пацюків, які ніколи не бували в окопах , і якщо просто зробити ротатцію окоп\тил місяць на передку , а місяць в глибокому тилу на Закарпутті то багато проблем розвяжеться