detroytred написав:якби громадянам гарантували, що вони будуть задіяні на чітко обрані посади та головне - завдання, то, гадаю, на збиття Шахедів черга би стояла, не всунешся. А так мало хто хоче зіграти в рулетку. І бути відправленим наказом в розпорядження якоїсь бригади хто зна куди. Де його використають, як хто зна кому заманеться.
не те що черга, ще б і доплачували. В принципі й зараз платять, але без жодних гарантій, наприклад прикордонники
оскільки detroytred в мене чомусь в ігнорі то я побачив це тільки в цитаті і вже після того як сам відписав по темі.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо. Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
коли була зброя то були обмеження. як закінчились ракети то вже й обмежень нема))
Я так розумію, що ти 5-тонниками таскаешь вантаж по 40 тонн, а в 40-тонники завантажуєшь пару палет ? ))
Інакше, навіщо порівнювати ракети ПВО з іншими дальнобійними ракетами
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо.
Як синхронно повилазили хом"ячкі ... і текст один на всіх )
yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра
станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи, то у них тільки оновлені дані в резерві, де кожні 3 місяці автоматично продовжується відстрочка. Безпосередньо в тцк були лише дехто з них хто знайшов там людину щоб все пройшло гладко (без лупцювання по ниркам з приводу чому це 45-річний плиточник раптом вирішив стати фінансистом)
Hotab написав:D44 заважає велика кількість тих, хто «захищав». Але у мене на батьківщині на Чернігівщині за 100 км від кордону і стільки ж від Чернігова якісь хлопці щоночі стріляють по Шахедам, періодично збивають. А отже цей Шахед не прилетить в чергову свічку в Києві. Вдень вони пʼють в кавʼярні каву, і тому ВірусВасі їх називають «тилові жирні криси, чому не в окопі?».
В мене кожну ніч стріляють як за розкладом, з початку курської операції. Писати можна багато але утворювати срач мети не маю. Якщо ви так наближені до відповідних служб попитайте, як справи на Сумщині по шахедам та балистиці, особливо останні місяці. Та навіть тижні, дні. Коли по десятку влітає в одну локацію, перед балістикою. Я б так тими хлопцями яки "збивають" не вихвалявся.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
Що ж таке сталося, шо нам розв'язали руки? Ти диви, може ще й зброю потрібну дадуть? Невже порахували (на четвертий рік війни, Карл!) можливі наслідки подальшого просування рф? Цікаво, що саме їх так тригернуло? Може блекаути в Іспанії та Франції разом із зухвалою поведінкою рф у Балтийському морі та повітряному просторі країн ЄС?
yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра
станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи, то у них тільки оновлені дані в резерві, де кожні 3 місяці автоматично продовжується відстрочка. Безпосередньо в тцк були лише дехто з них хто знайшов там людину щоб все пройшло гладко (без лупцювання по ниркам з приводу чому це 45-річний плиточник раптом вирішив стати фінансистом)
Брехня, відстрочку дають тільки військовозабов'язаним. Тобто повинен стояти на обліку а не тільки оновити данні. А при подачі докуменів на навчання треба війсковобліковий документ
yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра
станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи, то у них тільки оновлені дані в резерві, де кожні 3 місяці автоматично продовжується відстрочка. Безпосередньо в тцк були лише дехто з них хто знайшов там людину щоб все пройшло гладко (без лупцювання по ниркам з приводу чому це 45-річний плиточник раптом вирішив стати фінансистом)
Брехня, відстрочку дають тільки військовозабов'язаним. Тобто повинен стояти на обліку а не тільки оновити данні. А при подачі докуменів на навчання треба війсковобліковий документ
полегше. що саме брехня? повинен стояти на обліку - так вони й стоять на обліку від 17 років відстрочку дають тільки військовозабов'язаним - вони ними і є з 25 років. Що не так? Кілька моїх друзів так вчаться, з якими я спілкуюсь кілька разів на тиждень. а в цімбора є бригади будівельників де поголовно зараз всі майбутні юристи та агрономи
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
Що ж таке сталося, шо нам розв'язали руки? Ти диви, може ще й зброю потрібну дадуть? Невже порахували (на четвертий рік війни, Карл!) можливі наслідки подальшого просування рф? Цікаво, що саме їх так тригернуло? Може блекаути в Іспанії та Франції разом із зухвалою поведінкою рф у Балтийському морі та повітряному просторі країн ЄС?
на даний час було б актуальніше з аналогом шахеда помогти та дронами а то дадуть 4 ракети по 10млн штука і "ні в чому собі не відмовляйте"