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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13967139681396913970
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:42

  Letusrock написав:
  yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра

станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи

Восени, москаль, восени 2024 року

В коледжі, really ?
Тобто, у тебе багато знайомих навіть без повної середньої освіти ?
Це багато, що про тебе пояснює )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:24

  Letusrock написав:
  yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра

станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи, то у них тільки оновлені дані в резерві, де кожні 3 місяці автоматично продовжується відстрочка. Безпосередньо в тцк були лише дехто з них хто знайшов там людину щоб все пройшло гладко (без лупцювання по ниркам з приводу чому це 45-річний плиточник раптом вирішив стати фінансистом)

Пробував вступати в 2023 році - без паперів з печаткою саме ТЦК не пізніше ніж 2022 року , резервом тоді ще не пахло .
Про резерв цікаво , поцікавлюсь .
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:31

"страуси" з орального кабінету бояться розгнівати х...

Міністр оборони США(алкаш) Піт Хегсет на початку червня вирушить до штаб-квартири НАТО, де буде, зокрема, питання систем ППО. Тоді ж може бути зроблена заява про передачу Україні Patriot, але не від США.

Наразі ж адміністрація президента США Дональда Трампа уникає гучних анонсів щодо постачання озброєння Києву, побоюючись зірвати можливі переговори, пише The Washington Post.

"Зараз вони вважають, що масштабна заява про передачу ракет Patriot Україні - це не те, чого вони хочуть, тому що це дуже розсердить [кремлівського диктатора] Путіна. Вони дуже стурбовані тим, що це може поставити під загрозу будь-які потенційні мирні переговори", - заявив один із європейських чиновників.


потенційно у американців сильна і потужна армія, фактично з такими президентами, вони 200% програють китайцям, все почалось з Обами, який не бажав звернути увагу на анексію Криму і Донбасу, таке собі чмо на понтах
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:42

  ЛАД написав:
  TUR написав:
  ЛАД написав:Более интересно, нет ли в том моём посте ошибок по сути.

Ошибки по сути я вам привел выше (с юридической точки зрения).
Но вы их не хотите воспринимать :wink:
Еще раз - Зе, для получения продление полномочий надо было воспользоваться решением КС а не "левой" постановой ВР.
Безусловно, что такое вызывало бы риски для него, на которые он (и его окружение) был неготов.
Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать".
Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС.
На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили.
Где я ошибаюсь в своей аргументации?

Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ?
TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:00

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  yama написав:якщо ще кум розкаже як він оновив данні в ТЦК ( можна в приват) і не поїхав на БЗВП ( базову військову підготовку) то в країні побільшає ще на одного магістра

станом на зараз наскільки знаю це не обовязково. Багато знайомих осінню 2024 вступали в коледжі / універи

Восени, москаль, восени 2024 року

В коледжі, really ?
Тобто, у тебе багато знайомих навіть без повної середньої освіти ?
Це багато, що про тебе пояснює )

так вот как однобаксовый успих пропетлял :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 20:05

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.

Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. :D :D Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо.
Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.

Німецький Березень насипле Турасів
flyman
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