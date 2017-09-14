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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13969139701397113972>
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.

Именно так. В новой истории Украины впервые понятие "целесообразности" (революционной) применил Ющенко, разогнав парламент. Это был первый звонок к "плевать на Конституцию".
Потом, регионалы (старая школа), старались сначала подогнать законы под нужную конфигурацию.
И это, с юридической точки зрения - нормально.
Измените (в правовом поле) законы и пользуйтесь.
Это, в том числе и относится к бусификации, полномочий ТКЦ и т.д.
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:46

  TUR написав:
  tumos написав:TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.

Именно так. В новой истории Украины впервые понятие "целесообразности" (революционной) применил Ющенко, разогнав парламент. Это был первый звонок к "плевать на Конституцию".
Потом, регионалы (старая школа), старались сначала подогнать законы под нужную конфигурацию.
И это, с юридической точки зрения - нормально.
Измените (в правовом поле) законы и пользуйтесь.
Это, в том числе и относится к бусификации, полномочий ТКЦ и т.д.

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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 21:59

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. :D :D Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо.
Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.

Німецький Березень насипле Турасів

Там же миллион Нептунов от зели на подходе -- вообще не проблема.
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:31

  tester3373 написав:
  Shaman написав:й хто ж сміявся? чи чергова брехня/вигадка?..

невже у вас так погано з памяттю? хто персонально сміявся це можна було б знайти якби пошук працював але реально це було. коли публікували фотки з їх ліній виробництва шахедів.

з пам'яттю нормально, чого й питаю ;) а от брехні часто накидають - люблять звинувачувати проукраїнських форумчан у всіляких нісенітницях 8)
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:35

  _hunter написав:
  Shaman написав:мене більше дивує, що емігранти так переймаються нашими справами в країні. може планують повернутися?

Естественно: зря, что ли, всю жизнь в ПФУ деньги вливали? -- долг придется отдавать :mrgreen:

ой, вливав - це я вливав, отримуючи білу зп 8) а ти напевне з тих, для кого комунальні платежі незаконні, то й платити їх не слід :lol:

держава тобі свій долг поверне, коли ти свої обов'язки виконаєш (тобто ніколи) - а поки вивчай, як німці пенсії платять :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:41

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Більше не існує обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну – Мерц
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.

Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. :D :D Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо.
Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.

а здається ніколи й не забороняли. а от обмеження на західну зброю були. й хімарсами давно лупасять по рф за потреби - чи пан слоупок? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:43

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Естественно: зря, что ли, всю жизнь в ПФУ деньги вливали? -- долг придется отдавать :mrgreen:

ой, вливав - це я вливав, отримуючи білу зп

На Марафоне выдают какую-то особенную зп? - белее, чем все остальные? :shock:

ми ж це обговорювали - не маю відношення до марафону, навіть не дивився жодного разу 8)

я ж просто читаю тебе ху.нтер, що в тебе чітко полярізований зір - коли тобі винні - бачу, коли ти винен - не бачу. :D щоб така людина, й податки платила - розсмішив :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 22:50

  Letusrock написав:на даний час було б актуальніше з аналогом шахеда помогти та дронами
а то дадуть 4 ракети по 10млн штука і "ні в чому собі не відмовляйте"

от навіщо тобі шахеди? дуже кортить повбивати мешканців Бєлгороду/Курська?
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 01:06

  tumos написав:
  ЛАД написав:.............
Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать".
Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС.
На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили.
Где я ошибаюсь в своей аргументации?

Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ?
TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
Методика Жеглова, конечно, не очень.
Верховенство права приоритетно.
Правда, право со временем меняется. То, что сегодня законно, завтра может оказаться незаконным. И наоборот.
Но вопрос о необходимости выборов Президента, вообще говоря, носит явно политический характер.
С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана. И никакое разъяснение КС ничего не изменит. Сказать, что в Конституции ошибка/недоработка КС не может. И "уточнить" или доработать Конституцию он тоже не может.
Но замена Януковича на Турчинова с юридической точки зрения тоже была незаконна, но это никого не смущало. Не смущало и то, что РФ не признавала законность этого и продолжала называть Януковича законным президентом, а руководство Украины "киевской хунтой". И правильно не смущало.

Почему я считаю, что это вопрос политический.
Обратите внимание, кто раскручивает этот вопрос - Путин и политические противники Зеленского. Последние то ли по недомыслию, ослеплённые ненавистью к Зеленскому, то ли просто работают на РФ. Почему Путин, надеюсь, понятно. Есть ещё "нейтральная" категория - люди, которые хотят "юридической чистоты".
При этом, обратите внимание, президенты и премьеры западных стран принимают Зеленского и общаются с ним как с Президентом. И король Великобритании тоже. Они все не уважают закон? И не придерживаются "приоритета права"?

Интересно, кто-то всерьёз верит/считает, что Путин не хочет подписывать договор с Зеленским, опасаясь, что в будущем этот договор могут признать недействительным, т.к. Зеленский не имел права его подписывать, поскольку закончился срок его президентства?
Так в случае замены на Стефанчука никто ему не помешает говорить, что Стефанчук в качестве Президента нелегитимен, т.к. в Конституции Украины, не предусмотрена такая замена в данной ситуации.

Вывод.
Я за закон.
Но я считаю, что обращение в КС даже при положительном решении никак не повысит "юридическую чистоту" положения, но политические последствия при любом решении могут быть достаточно негативные. И даже сам факт обращения в КС и рассмотрения этого вопроса будет иметь отрицательный эффект и работать на Путина - раз есть такое обращение и КС его рассматривает, то значит в Украине есть сомнения по поводу легитимности Зеленского.

Потому ещё раз - не надо мне рассказывать о "методике Жеглова" и о "принципе верховенства права", укажите, где ошибка в моей аргументации.
Или укажите, каким образом КС может "юридически чисто" трактовать совершенно чёткую формулировку Конституции.
Хотя согласен с TUR"ом - лучше было изменить эту статью заранее. Но... не сделали. Теперь маємо те, що маємо. И никакие разговоры и обсуждения ситуацию не изменят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 01:33

Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
ЛАД
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