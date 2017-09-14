tumos написав:TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
Именно так. В новой истории Украины впервые понятие "целесообразности" (революционной) применил Ющенко, разогнав парламент. Это был первый звонок к "плевать на Конституцию". Потом, регионалы (старая школа), старались сначала подогнать законы под нужную конфигурацию. И это, с юридической точки зрения - нормально. Измените (в правовом поле) законы и пользуйтесь. Это, в том числе и относится к бусификации, полномочий ТКЦ и т.д.
tumos написав:TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
Именно так. В новой истории Украины впервые понятие "целесообразности" (революционной) применил Ющенко, разогнав парламент. Это был первый звонок к "плевать на Конституцию". Потом, регионалы (старая школа), старались сначала подогнать законы под нужную конфигурацию. И это, с юридической точки зрения - нормально. Измените (в правовом поле) законы и пользуйтесь. Это, в том числе и относится к бусификации, полномочий ТКЦ и т.д.
Засідання ВР в Українському домі при Кучмі. Олігархічний переворот Медведчука під прикриттям нібито декомунізації.
andrijk777 написав:Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо. Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.
Німецький Березень насипле Турасів
Там же миллион Нептунов от зели на подходе -- вообще не проблема.
"Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити", – сказав він.
Ура, товарищи! На 4 рік війни нам дозволили бити по РФ. Правда вже нема чим, але це фігня, головне можемо. Надіюсь на 8 чи 10 рік війни нам дозволять бити по нафтовим портам, по танкерах з нафтою і т.д. А може і не дозволять ніколи.
а здається ніколи й не забороняли. а от обмеження на західну зброю були. й хімарсами давно лупасять по рф за потреби - чи пан слоупок?
ЛАД написав:............. Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать". Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС. На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили. Где я ошибаюсь в своей аргументации?
Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ? TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
Методика Жеглова, конечно, не очень. Верховенство права приоритетно. Правда, право со временем меняется. То, что сегодня законно, завтра может оказаться незаконным. И наоборот. Но вопрос о необходимости выборов Президента, вообще говоря, носит явно политический характер. С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана. И никакое разъяснение КС ничего не изменит. Сказать, что в Конституции ошибка/недоработка КС не может. И "уточнить" или доработать Конституцию он тоже не может. Но замена Януковича на Турчинова с юридической точки зрения тоже была незаконна, но это никого не смущало. Не смущало и то, что РФ не признавала законность этого и продолжала называть Януковича законным президентом, а руководство Украины "киевской хунтой". И правильно не смущало.
Почему я считаю, что это вопрос политический. Обратите внимание, кто раскручивает этот вопрос - Путин и политические противники Зеленского. Последние то ли по недомыслию, ослеплённые ненавистью к Зеленскому, то ли просто работают на РФ. Почему Путин, надеюсь, понятно. Есть ещё "нейтральная" категория - люди, которые хотят "юридической чистоты". При этом, обратите внимание, президенты и премьеры западных стран принимают Зеленского и общаются с ним как с Президентом. И король Великобритании тоже. Они все не уважают закон? И не придерживаются "приоритета права"?
Интересно, кто-то всерьёз верит/считает, что Путин не хочет подписывать договор с Зеленским, опасаясь, что в будущем этот договор могут признать недействительным, т.к. Зеленский не имел права его подписывать, поскольку закончился срок его президентства? Так в случае замены на Стефанчука никто ему не помешает говорить, что Стефанчук в качестве Президента нелегитимен, т.к. в Конституции Украины, не предусмотрена такая замена в данной ситуации.
Вывод. Я за закон. Но я считаю, что обращение в КС даже при положительном решении никак не повысит "юридическую чистоту" положения, но политические последствия при любом решении могут быть достаточно негативные. И даже сам факт обращения в КС и рассмотрения этого вопроса будет иметь отрицательный эффект и работать на Путина - раз есть такое обращение и КС его рассматривает, то значит в Украине есть сомнения по поводу легитимности Зеленского.
Потому ещё раз - не надо мне рассказывать о "методике Жеглова" и о "принципе верховенства права", укажите, где ошибка в моей аргументации. Или укажите, каким образом КС может "юридически чисто" трактовать совершенно чёткую формулировку Конституции. Хотя согласен с TUR"ом - лучше было изменить эту статью заранее. Но... не сделали. Теперь маємо те, що маємо. И никакие разговоры и обсуждения ситуацию не изменят.
Shaman А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были. И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.