Додано: Вів 27 тра, 2025 01:06

tumos написав: ЛАД написав: .............

Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать".

Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС.

На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили.

Где я ошибаюсь в своей аргументации? .............Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать".Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС.На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили.Где я ошибаюсь в своей аргументации?

Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ?

TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла. Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ?TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.

Методика Жеглова, конечно, не очень.Верховенство права приоритетно.Правда, право со временем меняется. То, что сегодня законно, завтра может оказаться незаконным. И наоборот.Но вопрос о необходимости выборов Президента, вообще говоря, носит явно политический характер.С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана. И никакое разъяснение КС ничего не изменит. Сказать, что в Конституции ошибка/недоработка КС не может. И "уточнить" или доработать Конституцию он тоже не может.Но замена Януковича на Турчинова с юридической точки зрения тоже была незаконна, но это никого не смущало. Не смущало и то, что РФ не признавала законность этого и продолжала называть Януковича законным президентом, а руководство Украины "киевской хунтой". И правильно не смущало.Почему я считаю, что это вопрос политический.Обратите внимание, кто раскручивает этот вопрос - Путин и политические противники Зеленского. Последние то ли по недомыслию, ослеплённые ненавистью к Зеленскому, то ли просто работают на РФ. Почему Путин, надеюсь, понятно. Есть ещё "нейтральная" категория - люди, которые хотят "юридической чистоты".При этом, обратите внимание, президенты и премьеры западных стран принимают Зеленского и общаются с ним как с Президентом. И король Великобритании тоже. Они все не уважают закон? И не придерживаются "приоритета права"?Интересно, кто-то всерьёз верит/считает, что Путин не хочет подписывать договор с Зеленским, опасаясь, что в будущем этот договор могут признать недействительным, т.к. Зеленский не имел права его подписывать, поскольку закончился срок его президентства?Так в случае замены на Стефанчука никто ему не помешает говорить, что Стефанчук в качестве Президента нелегитимен, т.к. в Конституции Украины, не предусмотрена такая замена в данной ситуации.Вывод.Я за закон.Но я считаю, что обращение в КС даже при положительном решении никак не повысит "юридическую чистоту" положения, но политические последствия при любом решении могут быть достаточно негативные. И даже сам факт обращения в КС и рассмотрения этого вопроса будет иметь отрицательный эффект и работать на Путина - раз есть такое обращение и КС его рассматривает, то значит в Украине есть сомнения по поводу легитимности Зеленского.Потому ещё раз - не надо мне рассказывать о "методике Жеглова" и о "принципе верховенства права", укажите, где ошибка в моей аргументации.Или укажите, каким образом КС может "юридически чисто" трактовать совершенно чёткую формулировку Конституции.Хотя согласен с"ом - лучше было изменить эту статью заранее. Но... не сделали. Теперь маємо те, що маємо. И никакие разговоры и обсуждения ситуацию не изменят.