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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 тра, 2025 01:53
ЛАД написав: tumos написав: ЛАД написав:
.............
Проблема не в том, что я их "не хочу воспринимать".
Я писал о том, что вижу возможные риски и не вижу большой пользы от обращения в КС.
На мои сомнения и аргументы вы, к сожалению, ничего не возразили.
Где я ошибаюсь в своей аргументации?
Допустима ли реализация концепции "вор должен сидеть в тюрьме" по методике Жеглова ?
TUR говорит о принципе верховенства права, который состоит в признании приоритета права над политикой. У вас приоритете политическая целесообразность. Задавать вопрос в чем ошибка в аргументации не имеет смысла.
Методика Жеглова, конечно, не очень.
Верховенство права приоритетно.
Правда, право со временем меняется. То, что сегодня законно, завтра может оказаться незаконным. И наоборот.
Но вопрос о необходимости выборов Президента, вообще говоря, носит явно политический характер.
С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана. И никакое разъяснение КС ничего не изменит. Сказать, что в Конституции ошибка/недоработка КС не может. И "уточнить" или доработать Конституцию он тоже не может.
Но замена Януковича на Турчинова с юридической точки зрения тоже была незаконна, но это никого не смущало. Не смущало и то, что РФ не признавала законность этого и продолжала называть Януковича законным президентом, а руководство Украины "киевской хунтой". И правильно не смущало.
Почему я считаю, что это вопрос политический.
Обратите внимание, кто раскручивает этот вопрос - Путин и политические противники Зеленского. Последние то ли по недомыслию, ослеплённые ненавистью к Зеленскому, то ли просто работают на РФ. Почему Путин, надеюсь, понятно. Есть ещё "нейтральная" категория - люди, которые хотят "юридической чистоты".
При этом, обратите внимание, президенты и премьеры западных стран принимают Зеленского и общаются с ним как с Президентом. И король Великобритании тоже. Они все не уважают закон? И не придерживаются "приоритета права"?
Интересно, кто-то всерьёз верит/считает, что Путин не хочет подписывать договор с Зеленским, опасаясь, что в будущем этот договор могут признать недействительным, т.к. Зеленский не имел права его подписывать, поскольку закончился срок его президентства?
Так в случае замены на Стефанчука никто ему не помешает говорить, что Стефанчук в качестве Президента нелегитимен, т.к. в Конституции Украины, не предусмотрена такая замена в данной ситуации.
Вывод.
Я за закон.
Но я считаю, что обращение в КС даже при положительном решении никак не повысит "юридическую чистоту" положения, но политические последствия при любом решении могут быть достаточно негативные. И даже сам факт обращения в КС и рассмотрения этого вопроса будет иметь отрицательный эффект и работать на Путина - раз есть такое обращение и КС его рассматривает, то значит в Украине есть сомнения по поводу легитимности Зеленского.
Потому ещё раз - не надо мне рассказывать о "методике Жеглова" и о "принципе верховенства права", укажите, где ошибка в моей аргументации.
Или укажите, каким образом КС может "юридически чисто" трактовать совершенно чёткую формулировку Конституции.
Хотя согласен с TUR
"ом - лучше было изменить эту статью заранее. Но... не сделали. Теперь маємо те, що маємо. И никакие разговоры и обсуждения ситуацию не изменят.
Стало быть вы одновременно за закон, признание приоритета права и политическую целесообразность. Два в одном. Где ошибка в моих выводах ?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 02:43
tumos написав:
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Стало быть вы одновременно за закон, признание приоритета права и политическую целесообразность. Два в одном. Где ошибка в моих выводах ?
Вы не поняли.
Я не вижу, каким образом обращение в КС может решить вопрос в плоскости права. По-моему, это задача, которая не имеет решения.
А политические последствия я вижу.
Против моих аргументов вы, к сожалению, ничего не написали.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 06:54
Aleksey Kopytko написав: ·
Многие обильно и на разные лады цитируют канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Логика снятия ограничений в целом позитивна, вопрос в практическом отражении. И в своевременности.
Т.к., возможность разбирать российские войска на дистанции, стерилизация аэродромов в радиусе 300 км – это подрыв способности наступать. А прореживание ПВО – это повышение эффективности наших атак в глубину.
Ракеты можно доставить быстро, устроить россиянам в июне месячник больших пожаров. Главное - чтоб эти ракеты были. Тогда «летнее наступление» в значительно мере останется на бумаге.
Тут масса подробностей, смотреть будем по факту.
На что стоит обратить внимание.
1.Рейтерс сообщил, что генеральный инспектор вооружённых сил Германии Карстен Броер 19 мая издал директиву: перевооружить бундесвер современными системами к 2029 году. Т.е., за 3,5-4 года.
Это не сюрприз. Броер в интервью Welt полтора месяца назад анонсировал задачу обеспечения к 2029 г. боевой готовности бундесвера численностью порядка 200 тыс. человек. И ранее звучали подобные тезисы.
В марте глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль обозначил: чем раньше закончится горячая фаза войны России против Украины, тем раньше Кремль будет технически готов напасть на Европу. При этом Каль бросил резанувшую нас фразу: если война закончится раньше 2029-2030 года…
В числе приоритетов, указанных Броером: наращивание возможностей ПВО, накопление средств для ударов на 500+ км, РЭБ, космос. А также боеприпасы всех типов. НАТО ожидает от Германии наращивания возможностей ПВО в 4 раза (касается систем разной дальности).
На цели ремилитаризации будут направлены средства от ослабления «долгового тормоза», что стало возможным из-за (по факту – благодаря) девиантного поведения США.
2.Сегодня же вышло интервью с главой СВР Украины Олегом Иващенко, где отмечено: в течение 2-4 лет после окончания войны с Украиной Россия будет технически готова к новой агрессии – против Европы.
На этот временной диапазон влияют разные факторы, в т.ч. – наличие санкций.
Итого: гипотетическая подморозка войны в 2025 г. с условием отмены части санкций со стороны США – это максимально негативный для Германии сценарий. Поэтому немцы и ЕС в целом так нервничают.
При этом угрозы усиления санкций с целью приблизить наступление мира выглядят определённым противоречием для Европы. Поэтому санкции ЕС в основном декоративные и с отложенным эффектом.
Хотя есть почва, где интересы Украины и ФРГ (Европы) в деталях совпадают.
Так, командующий сухопутными войсками ФРГ Альфонс Майс две недели назад заявил: из-за милитаризации экономики и общества Россия накапливает боевой потенциал, который не полностью расходуется против Украины. «Излишки» накапливаются против Европы.
Исходя из логики немецкого генерала, чем дольше будет продолжаться война, тем больший потенциал сгенерирует разогретая военная машина России. Поэтому военную машину надо охлаждать/ломать, не снижая темпов ремилитаризации Европы и удерживая санкции.
Демонтаж экономических, технических, технологических возможностей РФ вести войну – это момент, где полностью совпадают интересы Украины и ФРГ. Наращивание ударной мощи в глубину – также полное совпадение. Как и ПВО. Причём в Украине всё это производить на порядок дешевле с оперативным тестированием в боевых условиях.
Т.е., максимально разумное применение ресурсов Германии – наращивание инвестиций в украинский ВПК. Тут миллиард вопросов. Не только деньги. Сырьё. Оборудование. Софт. Подключение Украины к протоколам обмена информацией и др. А также реальные санкции против РФ.
Иначе возникает прагматичная ситуация, которую немцы должны отлично понимать.
Воевать до 2029 г. – противоречит интересам Украины. Украина будет искать возможности выхода из войны. Формат и последствия этого выхода могут взвинтить риски для ФРГ.
Особенно – если Украина будет исключена как фактор сдерживания РФ.
Чтобы Украина оставалась сдерживающим фактором на стороне Европы, надо предлагать что-то серьёзное.
Европа не предлагает. Долго так продолжаться не может.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 07:37
Немцы уже включили заднюю...
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Додано: Вів 27 тра, 2025 07:56
ЛАД написав: tumos написав:
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Стало быть вы одновременно за закон, признание приоритета права и политическую целесообразность. Два в одном. Где ошибка в моих выводах ?
Вы не поняли.
Я не вижу, каким образом обращение в КС может решить вопрос в плоскости права. По-моему, это задача, которая не имеет решения.
А политические последствия я вижу.
Против моих аргументов вы, к сожалению, ничего не написали.
Понимаете, какая штука. Я исходил из того, что существует некая правовая неопределенность, разрешение которой находится в компетенции КС. Далее есть два пути. Первый - обращение в КС исходя из принципа верховенства права, второй - бездействие исходя из приоритета политической целесообразности.
Но у вас присутствует однозначное утверждение, что выборы должны быть проведены. Т.е. правовая неопределенность отсутствует.
<< С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана.>>
В такой ситуации необходимости обращения в КС нет.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 08:09
Козаки вже скінчилися. Рекрути, які приходять, — низької якості. Коли ти дивишся на полігоні йому в обличчя, він уже мертвий», — головний сержант 93 ОМБр «Холодний Яр» П'ясецький.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 08:41
pesikot написав:
В коледжі, really ?
Тобто, у тебе багато знайомих навіть без повної середньої освіти
?
Це багато, що про тебе пояснює )
не позорся якщо елементарних речей незнаєш. Спробуй скористатись пошуком "вступ в коледж на базі 11 класів" дізнаєшся для себе багато цікавого. Чи ще й в гуглі заблокований?
В коледжі зараз 25+ массово вступають бо:
- непотрібне НМТ/ЗНО
- ціна навчання (і супутніх послуг) суттєво менша
І взагалі цей коментар показує в тобі типового рагуля, ти напевно і хліба не купиш якщо продавець не покаже диплом PhD
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Додано: Вів 27 тра, 2025 08:51
yama написав:
Пробував вступати в 2023 році - без паперів з печаткою саме ТЦК не пізніше ніж 2022 року , резервом тоді ще не пахло .
Про резерв цікаво , поцікавлюсь .
це ваш універ був якийсь незацікавлений.
наприклад в УжНУ мій родич вступив у 2023 взагалі без діючого військового квитка, мав тільки тимч.посвідчення дійсне до 2011 (з того часу у тцк й небув). В УжНУ була така фішка що при вступі ти ставиш галочку "зобовязуюсь протягом 60 днів надати дійсний військ.обліковий документ" - в такому разі вже діючий студент з документами йшов в тцк щоб одночасно зробити і квиток і відстрочку
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