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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 тра, 2025 11:52
yama написав:
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:04
Letusrock написав: yama написав:
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр))
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:16
Михайло Федоров
- віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації
ШІ-керовані турелі захищатимуть українців від повітряних загроз.
росія щодня атакує наші міста дронами-камікадзе. За перші чотири місяці 2025 року це майже 12 000 шахедів. Ми впроваджуємо технології, які зможуть їх зупинити.
United24 запускає збір на 10 інноваційних турелей. Це автоматизовані системи ППО, які збивають ворожі дрони ще до того, як ті досягають житлових кварталів, шкіл або критичної інфраструктури.
Система Sky Sentinel:
✅ працює на основі штучного інтелекту
✅ обертається на 360° і враховує зовнішні умови
✅ потребує мінімального втручання оператора
✅ уже показала ефективність у роботі
Ціна однієї турелі — близько $150 000, що приблизно дорівнює вартості однієї ракети HIMARS і в 6 разів дешевше, ніж один повноцінний залп цієї установки. Для ефективного захисту великого міста потрібно від 10 до 30 таких «вартових неба».
Завдяки цим технологіям ми маємо шанс посилити захист українського неба. Саме тому збір UNITED24 — це можливість зміцнити захист наших міст, які щодня атакує росія.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:24
tumos написав: ЛАД написав: tumos написав:
..............
Стало быть вы одновременно за закон, признание приоритета права и политическую целесообразность. Два в одном. Где ошибка в моих выводах ?
Вы не поняли.
Я не вижу, каким образом обращение в КС может решить вопрос в плоскости права. По-моему, это задача, которая не имеет решения.
А политические последствия я вижу.
Против моих аргументов вы, к сожалению, ничего не написали.
Понимаете, какая штука. Я исходил из того, что существует некая правовая неопределенность, разрешение которой находится в компетенции КС. Далее есть два пути. Первый - обращение в КС исходя из принципа верховенства права, второй - бездействие исходя из приоритета политической целесообразности.
Но у вас присутствует однозначное утверждение, что выборы должны быть проведены. Т.е. правовая неопределенность отсутствует.
<< С точки зрения "приоритета права" выборы должны были быть проведены. Война не война, но Конституция говорит однозначно - 5 лет, да ещё и дата указана.>>
В такой ситуации необходимости обращения в КС нет.
Вы не согласны с тем, что с чисто юридической
точки зрения правовой неопределенности нет?
Если смотреть только на букву закона, забывая о духе закона
, то Конституция однозначна.
Вот не знаю, может ли КС опираться в своих трактовках на дух закона, отклоняясь от чёткой буквы.
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ЛАД
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:26
«Превратить страну в военный лагерь? Конечно, нет! Если мы будем предлагать нашим людям жить в послевоенный период в условиях бесконечной войны и подготовки к ней — люди выберут другое место для жизни», — заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук в ответ на недавнее заявление Ирины Верещук
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:44
Letusrock написав: yama написав:
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч
.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр
))
які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:46
yama написав:
...
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч.
а ти давай провокуй людей на порушення закону... де ти кажеш бігаєш у Львові?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:52
ЛАД написав:Shaman
А насмешки над "планами Кремля" по поводу массового производства шахедов таки были.
И запреты на применение западного оружия по территории РФ тоже были. И сняли их относительно недавно и то, по-моему, с ограничениями.
але якщо прочитали всю історія, то мали побачити, як завжди перебільшення, коли розповідають якись маячню - лише через чотири роки дозволили бити. власною зброєю ніколи не було обмежень, хаймерси теж давно дозволили. до речі, якраз це відчув Харків - коли першими цілями після дозволу стали пускові С-300, які тероризували місто...
треба дивитися цитати, бо цим перекрутити немає питань. могли кепкувати, що така могутня Раша не в змозі виробляти сама шахеди, а купує їх у підсанкційного Ірану. так, тепер навчилися. й які наслідки? збільшився терор населення, й все. як не було військового ефекту від шахедів, так й немає - чи виправте мене, якщо це не так. нам цей досвід ні до чого, ми не руські, цивільне населення цілеспрямовано не вбиваємо - лише окупантів
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:54
Shaman написав: Letusrock написав: yama написав:
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч
.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр
))
які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу?
Знайомого того року оприходували в СЦ МВС під час тривоги, коли всіх повиганяли. То він якраз так і загубився в поліклініці
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Додано: Вів 27 тра, 2025 13:02
Shaman написав: Letusrock написав: yama написав:
І як показує багато відосів люди не всі в нас тюфяки - дякі таки дають відсіч
.
давати відсіч є сенс якщо ти Дуейн Джонсон а рибалки крутять без поліції. Або якщо налетять 10+ перехожих і допоможуть відбитись.
В протилежному випадку відсіч закінчиться або побиттям і підвищеною увагою в процесі доставки, або навіть можна випасти з вікна чи отримати епілепсію.
Краще вже прикинутись "добровольцем" і загубитись біля рентгенкабінету чи по дорозі в навч.центр
))
які всі теоретики на форумі. коли вже почуємо історії вживу?
у батьків таких лиш на їх вулиці 6-7 чоловік дома сидять, хто на сході загубився, хто з навч.центру або під час доставки чи здачі аналізів / рентгенів
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